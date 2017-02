Tidligere verdensmester i motbakkeløp, vil nå bli syklist

(procycling.no): I en alder av 27 år har Sindre Buraas bestemt seg for en dramatisk kursendring i idrettskarrieren sin.

En av Norges aller beste motbakke- og langdistanseløpere har nemlig bestemt seg for å bli syklist.

Det melder TV 2 Sporten.

Etter å ha forhørt seg litt rundt kom hurdølingen i kontakt med NTG på Lillehammer og sykkelsatsingen Lillehammer CK Elite.



Nå skal den tidligere friidrettsutøveren bli med en gjeng 19-åringer på samling til Cambrils, sør for Barcelona.

- Han skal ta ting i sitt eget tempo og finne mer ut av hva dette dreier seg om. Sindre får 10 dager med Lillehammer-gjengen i Spania, og da vil også Uno-X-laget (norsk lag på kontinentalnivået, vår anm.) være i området. I etterkant skal vi ta en screening av ham og finne ut litt mer om hvordan han ligger an fysisk. Vi vet at han har det aller meste på plass, men det kan jo være han må jobbe litt med styrken i beina for å komme opp på vårt nivå, sier leder for Lillehammer Cykleklubb, David Tofthagen, til procycling.no.

Mistet motivasjon etter OL-nei

Buraas har løpt den nest raskeste 5000-meteren i Norge gjennom tidene. Likevel ble han ikke tatt ut til OL i Rio de Janeiro, noe som var en av karrierens største nedturer.

- Jeg hadde egentlig et perspektiv fram til OL i Rio på satsingen. Når jeg ikke kom dit, var jeg egentlig innstilt på å fortsette. Men etter å ha tatt en vurdering på det, fant jeg ikke helt motivasjonen jeg trengte. Det gikk litt på trenersituasjonen, og litt på at det ble vanskelig å finansiere satsingen. Nå fikk jeg også en mulighet til å prøve sykkel, sier han til TV 2 Sporten.

Foreløpig er det ikke helt avklart når vi ser ham i aksjon for Lillehammer Elite.

Tofthagen vurderer om de skal slippe ham løs i belgiske gateritt i slutten av mars, men først vil de se hvordan han håndterer en samling i regi av klubblaget.

Tidligere verdensmester i motbakke

Som toppidrettsutøver ser mann på Buraas som en flott tilvekst til miljøet rundt NTG Lillehammer, der det allerede er samlet mye relevant kompetanse og man har mulighet til å jobbe med utvikling av både utstyr og talenter i et eget forskningslaboratorium.

- De som trener her til vanlig er unge utøvere som bor her og som skal være villige til å ofre alt for å bli toppsyklister. En 27-åring fra Hurdal passer jo kanskje helt inn der, men vi ser på dette som en morsomt prosjekt, sier Tofthagen.

Miljøet på Lillehammer oppfatter at det ligger reelle ambisjoner bak Buraas' ønske om å bli en god syklist.

Tidlig i karrieren ble han juniorverdensmester i motbakkeløp i Crans Montana, Sveits.

Har trent med Calle Hagen

Som junior satset han både langrenn og løping, men til TV 2 forteller han at han alltid har likt sykling.

- Jeg hadde planer om å kjøpe landeveissykkel, men så ble det løpingen som tok over.

Med 60 kilo fordelt over 183 centimeter, er det liten tvil om hva slags terreng som vil passe ham best.

- Jeg har trent litt med Carl Fredrik Hagen, som er en av de beste klatrerne i Norge, så jeg vet hvor lista ligger. Det er klart det blir tøft å bli like god som de beste, men det er gøy å se om det kan lykkes. Det handler om å produsere mest mulig watt per kilo. Foreløpig ligger jeg litt bak, men det begynner å komme seg, sier han.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!