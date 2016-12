Tom Hilde om reaksjonen fra tysk publikum: - Det er uforståelig

OBERSTDORF (Dagbladet): Daniel-André Tande (22) var best i dagens kvalifisering til det første rennet i Hoppuka fredag. Alle de seks nordmennene er klare for rennet i Oberstdorf - inkludert Tom Hilde.

At Tande sendte et skremmeskudd gjennom hoppverdenen dagen før dagen, var i og for seg ikke oppsiktsvekkende. Han er nummer to i verdenscupen sammenlagt, bak Domen Prevc. Enda mer oppsiktsvekkende var reaksjonen til det tyske publikummet i Schattenbergbakken da Tom Hilde skulle sette utfor.

Speakeren ropte «Tom». Publikum - over 14.000 i tallet - fulgte opp med å brøle «Hilde». Dette var en mottakelse få andre utlendinger forunt under kvalifiseringen. Da nordmannen landet på 123 meter - noe som ga en 41. plass - gikk det et stønn gjennom publikum.

De mente Hilde hadde fortjent så mye bedre. Men - uansett - ble han behandlet som en helt i Oberstdorf. Hva skyldes denne populariteten?

- Det er litt uforståelig for meg, sier Hilde når Dagbladet møter ham på sletta i Schattenbergbakken.

- De har kanskje sympati med at jeg gikk på snørra her for noen år siden (i 2011). Det tyske publikum er ganske fantastisk. Jeg må bare takke for det.

Positiv væremåte

Tyske journalister som følger hoppukesirkuset tett forteller at nordmannens positive væremåte fenger i Tyskland. Han har alltid et smil og en slagferdig kommentar på lur. Og han byr på seg selv på sosiale medier.

- Det er tydelig at jeg har en fanbase som er større ute i Europa enn i Norge. Årsaken kan være at de har morsommere arrangementer her enn i Norge. Det kan gjøre oss mer populære. Vi får bare håpe at vi får til noe av det samme med nyskapningen Raw Air seinere i vinter, påpeker Hilde.

Om selve hoppinga sier han:

- Det var litt dårligere enn det jeg hadde håpet på. Hadde jeg ikke kvalifisert meg til morgendagens renn, hadde jeg ikke hatt noe her å gjøre. Men jeg har høyere ambisjoner enn bare å komme til et hopprenn.

Dagens mann

Daniel-André Tande ble dagens mann med et svev på 139 meter. Det gjorde at han kunne innkassere en sjekk på 2000 euro, eller i overkant av 18 000 kroner. Nå seiler han opp som favoritt til å vinne det første hoppukerennet i morgen.

- Det var et bra skihopp. Det er ikke så mye mer å si enn det.

De nest beste i dag var Kamil Stoch og Stefan Kraft.

Trener Alexander Stöckl er fornøyd med Tande. Men han er ikke like tilfreds med de andre nordmennene. Andreas Stjernen var den 26. beste i kvalifiseringen med et hopp på 126,5 meter.

- Jeg tror de andre var litt anspent. Det gjorde at de havnet i vanskelige dueller i morgen, sier Stöckl.

Han fortsetter:

- Det ser ut som Tande koser seg med situasjonen. Det er en styrke at han ikke lar seg forstyrre av alt rundt.

Rennet i morgen starter klokka 16.45.

