Tønseth spydde mens Johnsrud Sundby gratulerte ham: - Det er ikke noe lekkert syn

LYGNA (Dagbladet): Didrik Tønseth leverte nok et medaljeløp på NM-tremila lørdag, og sikret med det VM-plassen på den samme distansen også.

Etter målgang leverte han mer enn en bronsemedalje også.

Mens Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug jublet for NM-gull og sølv, sto Tønseth og hang over stavene borti hjørnet av målområdet.

Og kastet opp.

Samtidig kom Johnsrud Sundby gående bort for å gratulere ham med bronsen, VM-plassen og et godt samarbeid underveis.

- Han trodde jeg sto og hang, men så så han at jeg sto og brakk meg. Da trakk han seg unna igjen. Det er jo ikke noe lekkert syn, men vi presser nå kroppen hardt. Bare prøv å løpe alt du kan og drikk samtidig, sier Tønseth til Dagbladet.

Plaget i tre mil

Det var altså væske han fikk i seg underveis i løpet som kom opp igjen etter målgang. Det plaget ham nesten hele løpet.

- Det jeg gjorde i dag var at jeg begynte å drikke på runde én. Det er jo det lureste i teorien, men så er det litt sånn når det er dagen det ikke sitter helt. Da er det ikke så lurt å begynne å drikke på runde én, smiler han.

- Noen dager går den rett i vrangstrupen. Det er ikke en oppskrift som alle følger, folk blander i hytt og pine, så du får jo mye rart. Så tar du litt fra Team Trøndelag, litt fra forbundet, det blir helt...

- Jeg prøvde å få det ut underveis, men jeg fikk det ikke til. Problemet er at du må puste også. Så jeg drakk ikke de siste femten kilometerne. Jeg klarte det ikke.

NM på ski, Menn, 30 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Røa 1.12.56,2, 2) Niklas Dyrhaug, Tydal 0.07,8 min. bak, 3) Didrik Tønseth, Byåsen 0.08,6, 4) Sjur Røthe, Voss 0.09,7, 5) Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk 1.02,5, 6) Emil Iversen, Varden Meråker 1.03,1, 7) Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen 1.03,2, 8) Simen Hegstad Krüger, Lyn 1.04,2, 9) Hans Christer Holund, Lyn 1.10,1, 10) Anders Gløersen, Rustad 1.31,5. (NTB)

- Så du gikk med drikke i vrangstrupen fra den første runden i dag?

- Det lå og trykka på, ja. Det er ubehagelig, omtrent som å ha en liten krøll i sokken, så det var godt å slippe opp litt når jeg kom i mål.

Ikke etterdønninger

Tønseth sto over sist helgs verdenscup i Falun etter å ha blitt matforgiftet under et privat høydeopphold i Bernina i Sveits uka før.

VM-klare Tønseth er ikke bekymra for at det er etterdønningene av denne matforgiftninga som gjorde ham dårlig etter målgang.

- Det er ikke noe galt med kroppen, det er bare en reaksjon. Det er mye sukker, da vet du. Da blir det litt at du føler at all drikken legger seg oppi her, sier han til Dagbladet og peker på halsen.

- Det var godt å lette litt på trykket inne der, selv om det ikke er så kult at det skjer rett foran alle kameraene og mikrofonene. Men det ble sikkert fine bilder av det.