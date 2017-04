Tony Adams åpnet med 0-3-tap i Spania

Tony Adams beordret sine spillere til å takke hjemmefansen for støtten, men fikk en brutal start på managerjobben i La Liga. Nedrykkstruede Granada tapte 0-3 mot Celta.

Granada står i stor fare for å rykke ned fra den spanske eliteserien. Adams, tidligere stopperbauta i Arsenal og for Englands landslag, er hentet inn for å berge plassen.

Sju poeng skiller opp til trygg grunn. Hjemmefansen pep mot sine egne etter de første 45 minuttene. Granada hadde flere brukbare muligheter, men klarte aldri å bryte ned et B-preget Celta.

Adams uttalte at han reiste ned til Spania for å gi spillerne et spark bak. Det må i alle fall jobbes mer med forsvarsspillet, som sviktet helt da Jozabed midtveis i 1. omgang ga gjestene fra Vigo ledelsen.

Granada jobbet seg inn i kampen, men poengsjansene forsvant da Marcelo Díaz banket inn et frispark fra over 20 meter etter 73 minutter. Bare minutter senere satte Claude Beauvue inn 3-0, og en fortvilet Tony Adams måtte innse at det ikke ble poeng i Spania-debuten.

Granada ligger på 19.-plass i La Liga med 20 poeng, sju mindre enn Leganes på 17.-plass. Gijon (22 poeng) og Osasuna (17) er også i nedrykkstrøbbel. (NTB)

LA LIGA Real Madrid 31 23 6 2 82 - 33 75 Barcelona 32 22 6 4 91 - 30 72 Atlético Madrid 32 19 8 5 59 - 24 65 Sevilla 32 18 8 6 56 - 39 62 Villarreal 31 15 9 7 45 - 24 54 Athletic 32 16 5 11 45 - 37 53 Real Sociedad 32 16 4 12 48 - 45 52 Eibar 32 14 8 10 52 - 44 50 Espanyol 32 13 10 9 44 - 42 49 Celta 31 13 5 13 48 - 51 44 Valencia 32 11 7 14 47 - 54 40 Alavés 31 10 10 11 29 - 38 40 Las Palmas 32 10 8 14 51 - 57 38 Betis 32 9 7 16 35 - 51 34 Málaga 32 8 9 15 36 - 49 33 Deportivo La Coruña 32 7 10 15 35 - 50 31 Leganés 32 6 9 17 26 - 49 27 Sporting Gijón 32 5 7 20 34 - 64 22 Granada 32 4 8 20 27 - 68 20 Osasuna 32 3 8 21 32 - 73 17