Tre berøringer seinere var kampen avgjort

Hull - Manchester City 0-3 (0-0)

(Dagbladet): Etter at både Chelsea, Arsenal og Manchester United hadde vunnet sine respektive Boxing Day-kamper, lå presset på Pep Guardiola og Manchester City da de gjestet Hull mandag kveld.

Etter det forsmedelige nederlaget mot Leicester, har de lyseblå notert seg for to strake seire, og de viste i dag at de akter å være med i tittelkampen også i år.

Yaya Toure ga bortelaget ledelsen etter at Hull hadde pådratt seg sin niende straffe for sesongen, Kelechi Iheanacho avgjorde langt på vei kampen etter et fabelaktig angrep drøye ti minutter før slutt og helt på tampen satte Curtis Davies ballen i eget mål etter en god involvering av Raheem Sterling.

Guardiola var klar på at de alltid føler på et press. Spesielt med tanke på at de andre lagene også hadde vunnet tidligere. Og han var bestemt på at Yaya Toure var banens gigant.



- Det var velfortjent at han fikk prisen som banens beste. Etter at han kom tilbake har han vært fantastisk.

Dermed går City forbi Liverpool som spiller først i morgen. Nyttårsaften møtes de to til dyst på Anfield.

Sjansefattig

Gjestene fra Manchester begynte best, men med unntak av et godt frispark fra Yaya Toure som David Marshall såvidt fikk slått over tverrliggeren, uteble de store sjansene.

Hull forsvarte seg tidvis godt, og det ble ikke lysere for Guardiola & co da stoppertalentet John Stones måtte gå av banen etter et drøyt kvarter.

Men selv om ikke City skapte allverden, var Hull om mulig enda mindre farlige, og den første omgangen ebbet til slutt ut i 0-0.

På streken

Der City sleit med å komme til de store mulighetene før hvilen, hadde den andre omgangen knapt kommet skikkelig i gang før det smalt i treverket bak Marshall.

Kevin De Bruyne fikk ballen på hjørnet av 16-meteren. Alle ventet et innlegg, men i stedet fyrte belgieren av et lurt skud som traff stolpen i det nærmeste hjørnet.

Men vertene viste også at de kan være farlige.

Claudio Bravo har fått mye kritikk denne sesongen, og etter en snau time holdt han til å røre det til skikkelig nok en gang. Etter et hjørnespark havnet han på halvdistanse, og hadde det ikke vært for en oppvakt Bacary Sagna på linja ville Hull tatt ledelsen.

Straffe nummer ni

Men i stedet for å få en skikkelig kalddusj, fortsatte City-laget å kverne, og etter 71 minutter slo det sprekker bak hos hjemmelaget.

Raheem Sterling rev seg fri i feltet, og i mangel på bedre alternativer så Andrew Robertson seg nødt til å felle den kvikke 22-åringen. Dommer Jonathan Moss var aldri i tvil, og pekte på ellevemeteren.

Straffen plasserte Toure kontant til venstre mens Marshall gikk motsatt vei, og de lyseblå tok ledelsen.

Drømmeangrep

Men kampens høydepunkt kom noen minutter senere. De Bruyne fikk ballen i mellomrommet, og slo en perfektet timet og vektet pasning til David Silva.

Spanjolen brukte ikke mer enn én touch på å finne Iheanacho foran mål. Unggutten, som kom inn for en usynlig Nolito 20 minutter i forveien, gjorde ingen feil på blankt mål, og doblet ledelsen.

Tre eminente berøringer, og kampen var i langt på vei avgjort.

Robert Snodgrass forsøkte å pynte på resultatet med et frispark på overtid, men Bravo holdt ballen og med det også nullen.

I stedet ble det 0-3 etter at en uheldig Curtis Davies satte ballen i eget mål tre minutter på overtid.