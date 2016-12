Tysk storavis om Tom Hilde: Hoppukas Justin Bieber

Hoppuka, første renn, på NRK1 klokka 16.45 i dag

OBERSTDORF (Dagbladet): Sportslig skremmer han neppe noen i Hoppuka. Men utenfor hoppbakken er Tom Hilde (29) blant de mest populære utøverne.

- Vi er ikke vant til at nordmenn og finner smiler. Tom Hilde smiler hele tida, selv om han har gjort det dårlig, sier Kristina Ellwanger, journalist i den tyske storavisa Bild.

- Jeg la merke til det i Hoppuka i fjor. Jentene ropte «Tom, Tom». Det var også plakater med «Vil du gifte deg med meg?» Tom Hilde er som musikkikonet Justin Bieber i Tyskland, sier Ellwanger og smiler.

Tande favoritt

Vi møter henne i pressesenteret i Oberstdorf, sør i Tyskland. I går startet kvalifiseringen til den 65. Hoppuka. Daniel-André Tande var best.

Klokka 16.45 i ettermiddag er det klart for det første av fire renn. Alle nordmennene er med.

På forhånd er det opplest og vedtatt at Tande er Norges mann som skal kjempe mot Domen Prevc, Stefan Kraft, Severin Freund og de andre kanonene.

Hilde har strengt talt ikke bevist noe på lenge. Men det sies at han er på gang. Og historisk kan han vise til to tredjeplasser i Hoppuka sammenlagt.

- Jeg forventer at jeg fortsetter utviklingen jeg er inne i, sier Hilde til Dagbladet.

Om populariteten i Tyskland påpeker han:

- Det er litt uforståelig for meg. De har kanskje sympati med at jeg gikk på snørra her for noen år siden (2011). Det tyske publikum er ganske fantastisk. Jeg må bare takke for det.

Store endringer

Men hva skjedde egentlig med 29-åringen fra Asker? Det er liten tvil om at han hoppet bedre før, under finnen Mika Kojonkoski.

– Jeg har ikke vært stabil nok. Jeg har gjort litt for store endringer her og der. Det har ført til at jeg har hatt uflaks med utvikling og nivå. Jeg hoppet godt på forvinteren i fjor, men fikk ikke ut potensialet i renn.

Hilde fortsetter:

- Når jeg ikke er blitt tatt ut til renn og mesterskap, har det vært psykisk tøft. Du tror du skal klare det. Men så gjør du ikke det, da tærer det på.

- Hvor nærme har du vært å legge opp?

- Kanskje lenger unna enn det folk tror. Jeg drømmer fortsatt om å sitte alene igjen på toppen i andre omgang. Det er den beste følelsen du kan ha som utøver.

Lett suksess

Hilde legger ikke skjul på at han kom litt for lett til suksess som 16-åring. Han hadde ingen fysiske forutsetninger for å være i toppen. I verdenscupen har han tre seirer og 15 pallplasser. Han har fire sølv i lagkonkurranse fra VM og én bronse fra OL.

- De beste i dag begynte å trene strukturert i 10-12-årsalderen. Selv var jeg mest glad i vafler og kakao. Det er sikkert grunnen til at det går i bølgedaler. Jeg er manko på grunnlag og basisferdigheter, analyserer Hilde.

- Klarer jeg å få plasseringer rundt 15. plass de neste dagene, begynner jeg å nærme meg topp ti. Da kan det bli morsomt framover. Men i første omgang tror jeg vi skal legge presset på Daniel-André Tande, Andreas Stjernen og Anders Fannemel, sier han.

38.000 følgere

Tilbake til Bild-journalist Kristina Ellwanger. Hun gjør oppmerksom på at hun følger Tom Hilde sammen med 38.000 andre på Facebook.

- Flere av kommentarene under bildene er på tysk, påpeker hun.

- Hvorfor tror du det er sånn?

- Han ser jo bra ut. Og så er han positiv. Jeg husker han falt i Oberstdorf i 2011. Da alle trodde han nærmest var død, stilte han opp på en pressekonferanse etterpå. Blodig, men like blid. Han er en av de virkelig tøffe gutta.

Større fanbase

Til Dagbladet sier Hilde:

- Det er tydelig at jeg har en fanbase som er større ute i Europa enn i Norge. Årsaken kan være at de har morsommere arrangementer her enn hjemme. Det kan gjøre oss mer populære. Vi får bare håpe at vi får til noe av det samme med nyskapningen Raw Air seinere i vinter.

