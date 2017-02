United-legenden åpenhjertig i dokumentar: - Jeg har ikke sørget skikkelig

(Dagbladet): I 2015 mistet Manchester United-legenden Rio Ferdinand (38) kona Rebecca Ellison. Hun hadde kjempet og dessverre tapt kampen mot brystkreft, og gikk bort som 34-åring.

- Min sjelevenn gikk bort i går kveld. Rebecca, min fantastiske kone, sovnet inn etter en kort kamp mot kreft, skrev Ferdinand da i en pressemelding.

Nå, i underkant av to år senere, er den tidligere fotballspilleren åpenhjertig i en dokumentar på den britiske tv-kanalen BBC, kalt «Rio Ferdinand: Being mum and dad».

75 menn under 50 enkemenn hver dag

I den 60 minutter lange dokumentaren forteller han om følelsene sine etter tapet av kona, og forsøker å forstå hvordan enker og enkemenn klarer å håndtere sorg og samtidig støtte av barna.

- Jeg tror ikke jeg har sørget skikkelig. Jeg har ikke gitt meg selv tida til å sette meg ned for å forstå samt virkelig gå gjennom alt, sier Ferdinand i dokumentaren, ifølge avisa .

Ifølge avisa oppdager den tidligere fotballspilleren at den eneste måten foreldre kan hjelpe barna å komme seg videre på, er å gjenoppbygge sitt eget liv først.

- Som fotballspillere prater vi ofte om hvordan det er å gå glipp av viktige kamper på grunn av skader, som om det var jordas undergang. Tro meg - det er det ikke sammenliknet med at kona og moren til barna dine dør som 34-åring, sier Ferdinand.

I dokumentaren som kommer senere i år, får seerne også se hvordan unge enkemenn og fedre håndterer sorg.

Ifølge Telegraph viser dokumentaren i tillegg at rundt 75 menn under 50 blir enkemenn hver eneste dag i Storbritannia.

Ga seg i United etter «tolv fantastiske år»

Rio Ferdinand startet karrieren i West Ham, der han fikk 157 kamper i perioden 1995 til 2000. Etter å ha blitt lånt ut til Bournemouth ble han så solgt til Leeds, men det var i Manchester United karrieren virkelig var.

Som forsvarsspiller for «de røde djevlene», var han med på å sikre seks Premier League-titler, én FA-cup-tittel og fikk to ligacupseire.

I tillegg vant han både Champions League og VM for klubblag i 2008.

På 455 kamper for United scoret han åtte mål, men i 2014 var det slutt.

- Etter tolv fantastiske år som spiller for det jeg mener er verdens beste klubb, har jeg bestemt at tida er inne for å gå videre, sa Ferdinand da han avsluttet United-karrieren.