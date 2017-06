Vålerengas store stjerne har ett år igjen av kontrakten men vil foreløpig ikke signere på ny: - Jeg fortjener å dra videre

VALLE HOVIN (Dagbladet): Vålerenga forberedte seg til søndagens oppgjør mot Strømsgodset i sommersola på Valle-feltet, lørdag.

I Vålerenga-troppen mot Ronny Deilas gamleklubb, er så godt som samtlige spillere med. Kun Ghayas Zahid og Robert Lundström er utenfor troppen da de må sone karantene for gule kort.

- Det er kjipt å måtte stå over denne, det er en kul kamp. Men sånn er det bare. Det er litt feil timing med tanke på landskamper og sånt, det blir en ekstra lang pause mellom kampene, sier Zahid til Vålerenga.

22-åringen skulle nok gjerne hatt en ekstra mulighet til å vise seg fram for speiderne, spesielt siden han er på utgående kontrakt i Oslo-klubben.

Det gjenstår nemlig bare et drøyt år igjen av Zahids kontrakt, og spilleren selv skal foreløpig ikke ha gitt uttrykk for et ønske om å signere denne på nytt. Til Dagbladet sier Oslo-gutten at han ikke har bestemt seg for noe som helst ennå.

- Vi får se. Det kommer litt an på om jeg får noen bra tilbud utenfra eller hva som skjer. Jeg har ikke tenkt så mye på den saken ennå, det har ikke vært så mye snakk om det heller. Når tida er riktig skjer det nok noe uansett.

- Vanskelig

For tre år siden skrev han under på en ny kontrakt med klubben, og det er denne det kun gjenstår et år av.

Ifølge spilleren selv skrev han under på ny kontrakt for å sikre Vålerenga penger ved et eventuelt salg.

- Om jeg skriver under på ny er vanskelig å si. Det er forskjellige ting som spiller inn her, men jeg har vært her siden jeg var 14 og trives godt her, sier Zahid til Dagbladet.

De tidligere Vålerenga-spillerne Mohammed Fellah og Harmeet Singh viste at de åpenbart ønsket å forlate Vålerenga de de selv var på utgående kontrakter.

Sistnevnte fikk supporterklubben til Vålerenga, Klanen, «på nakken» da han valgte å ikke signere ny kontrakt, slik at moderklubben kunne få igjen litt ekstra for spilleren.

- Det var en veldig dårlig deal. Vålerenga brukte ti år på Harmeet Singh. Alt han la igjen var kroner 2,50 og en brukt shorts, sa daværende talsmann i Klanen, Christian Kjellsen, til Dagbladet da Singh kom tilbake til Norge og gikk for Ole Gunnar Solskjærs Molde.

- Har gjort det jeg kan for Vålerenga

Zahid påpeker at han vil se an sin egen situasjon, og at det for spillernes del ofte kommer an på om klubber er villige til å betale det de må for at man skal skrive under på nytt.

- Jeg synes ikke det er noe galt i å ville gå. Folk får tenke det de vil. Det er mye godt som skjer i Vålerenga nå, men det er ikke sånn at ting blir verre om jeg kommer meg vekk. Som sagt er ingenting sikkert, sier unggutten.

Han synes det er lett for folk å prate når de ikke kjenner situasjonen på innsida.

- Det er vanskelig å få folk utenfor til å skjønne hva som skjer her inne (på Valle, journ. anm.). Folk prater bare ut fra det de ser fra utsida, de ser ikke hele bildet. Jeg har gjort det jeg kan for Vålerenga de siste åra og har aldri klaget.

Håper på Spania eller Nederland

Hvis han drar er det fortsatt usikkert hvilken klubb han ender opp i. Men én ting lover han Vålerenga-supporterne: Han forlater ikke osloklubben til fordel for en annen klubb i Norge.

- Hvis jeg går er det bare til utlandet. Jeg kommer ikke til å skrive under for noen andre klubber i Norge. Hvilken liga jeg eventuelt dukker opp i vet jeg ikke, men det er mange spennende ligaer der ute, sier Zahid.

22-åringen innrømmer at man ikke kan sitte og vente på tilbud fra klubber som er i de fire-fem beste ligaene i verden, men heller håpe på tilbud fra litt «dårligere» ligaer.

- Da kan man bygge seg opp derfra. For meg er det kanskje viktigst at det er en fin liga og er et sted jeg kan spille mye og utvikle meg. Stilmessig er det kanskje Spania og Nederland jeg hadde passet inn i. Men vi får se hva som skjer. Jeg har ikke tenkt eller følt så mye ennå, og fokuserer bare på det som skjer her.

Uansett hva som skjer i år, er det ingen hemmelighet - ei heller en overraskelse - at unggutten vil til utlandet.

- Jeg synes jeg fortjener å dra, og synes jeg nå burde ta et steg videre også for å utvikle meg. Kommer muligheten kommer jeg selvfølgelig til å ta den. Kommer den ikke er det bare å fokusere her og vente på neste mulighet. Jeg har jo alltid trivdes her i Vålerenga.

- Kan bli vanskelig

Vålerenga-trener Ronny Deila er kjent for sin bruk av unge spillere. Derfor er han nok også en av trenerne som gjerne ser at unggutta tar steget ut i verden og utvikler seg videre.

Den tidligere Strømsgodset-treneren forteller at de har ønsket å signere en ny kontrakt med Zahid, fordi han er en svært viktig spiller for klubben.

- Han er en spiller som jobber beinhardt, og jeg skjønner at det er interesse rundt ham. Vi håper vi kan beholde ham, men ser at det kan bli vanskelig, sier Deila til Vålerenga.

Han forteller at både Vålerenga og Zahid nok gjerne ønsker at det kommer litt ekstra penger ut av et mulig salg, men at det også er viktig at unggutten får muligheten i utlandet.

- Men nå først må vi ha fokus på å prestere her. Det er viktig at spillere blir i klubben, men også det at når de først kommer seg ut, er det til høyere ligaer, sier treneren.