(Dagbladet): Dagbladets sjakkekspert Einar Gausel er bestemt med tanke på utfallet av tirsdagens første parti på den andre av tre dager i VM i hurtigsjakk i Qatar.

- Magnus må vinne over Benjamin Bok. Det finnes nesten ingen lettvektere igjen for Magnus etter dagens første parti. Et par stykker finnes nede i haugen av spillere, men de fleste som venter er av et helt annet kaliber enn nederlenderen, sier Einar Gausel til Dagbladet.

Gausel fastslår:

- Vi kan ikke få en sånn ulykke. At Magnus roter seg vekk mot Bok.

- Rustent

Carlsen åpnet bedrøvelig på mesterskapets første dag med et høyst overraskende tap og en remis i de to første partiene.

- Magnus burde ha vunnet det partiet han tapte. Han åpnet rustent og lite konsentrert. Men det kan virke som han trengte den vekkeren, sier Gausel.

Etter et halvt poeng på to partier så Carlsen nettopp ut til å våkne. Han vant tre strake partier. Selv om motstanden var middels, fikk han vist litt av sitt potensiale med et par trekk ut av intet for to av motstanderne.

Magnus Carlsen har fått tildelt hvite brikker mot Benjamin Bok. Dermed har den norske tittelforsvareren fått hvit i fire av de seks første partiene.

Da venter det nødvendigvis en god del svart framover.

Men Gausel tror ikke det nødvendigvis har så mye å si.

- I klassisk sjakk er det mye viktigere med hvite brikker. Men det har en betydning, og Magnus må vente seg svarte brikker i hvert fall i det sjuende partiet. Og kanskje også i det åttende. Fordelingen skal komme ut ganske likt til slutt. I hvert fall ikke med mer enn ni mot seks, sier Gausel.

Komplisert oppsett

Mange lurer på hvordan motstanderne settes opp mot hverandre utover i mesterskapet. Det eneste som er klart er dagens første oppsett.

- Man må ha minst to doktorgrader for å forstå hvordan partiene settes opp etter hvert, ler Gausel.

Han forklarer:

- Men enkelt forklart så er utgangspunktet at man setter sammen neste parti mellom spillere som står likt eller tilnærmet likt i poeng.

- Freser gjennom

Einar Gausel har fortsatt tro på nordmannen.

- Finner Magnus formen kommer han til å frese gjennom resten av mesterskapet. Selv om motstanden skjerpes etter hvert, sier Gausel.

I går sprang Magnus Carlsen trappene i to og to trinn i spillehallen opp mot oppholdsrommet på toppen etter det fjerde partiet. Han koblet av med Permier League i hviletimen.

- Det gjelder å nullstille seg. Å tenke på noe helt annet enn sjakk innledningsvis. Ellers kan det bygge seg opp til et kaos i hodet, sier Gausel.

Ukrainer vant alle

Anton Korobov (31) fra Ukraina vant samtlige fem partier i går og ligger alene øverst med fem poeng.

- Det skal bli interessant å se hvor lenge han greier å holde stand. Jeg tror ikke han holder unna. Men han kan holde ledelsen en stund med noen flere gevinster, sier Gausel.

Sjakkeksperten har mer tro på Levon Aronian (34) som en mer stabil spiller. Armeneren bare har avgitt et halvt poeng og ligger alene på andreplass.

- Han holder et jevnt høyere nivå. Jeg har mer tro på at han fortsetter å kjempe i toppen, sier Gausel.

Gullregnestykket

Dagbladets sjakkekspert har følgende regnestykke som skal bety at Magnus Carlsen forsvarer sin mestertittel i hurtigsjakk.

- Han kan avgi to til to og et halvt poeng. Da havner han på 11 eller 11,5 poeng. Det bør holde til seier, sier Gausel.

I dag skal Magnus Carlsen åpne med å lese dagens første motstander som en åpen bok.

Deretter begynner alvoret.

- Skulle han tape mot Bok er det en katastrofe. Men det tror jeg ikke noe på, sier Einar Gausel.

NRK2 sender fra kl. 12.45.