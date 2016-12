Vi kårer verdens beste fotballspillere: Dette året fastslo han sin status som en legende

(FourFourTwo) Det sier mye om Cristiano Ronaldos skuddsikre selvsikkerhet at han beskriver dette som «det beste i mitt liv». For å være ærlig så har han fortjent de skryterettighetene. Ved utgangen av 2016 har han Champions League-tittelen, EM-tittelen og en ny femårskontrakt med Real Madrid.

Cristiano Ronaldo Født 5. februar 198

Angrepsspiller for Real Madrid og Portugal Tidligere klubber: Manchester United fra 2003 -2009

Sporting Lisboa fra 1997-2002 Meritter: Europamester med Portugal i år

Har vunnet La Liga en gang med Real Madrid

Vant Premier League tre ganger med Manchester United.

Har vunnet Champions League tre ganger, to ganger med Real Madrid (2013/14 og 2015/16) og en gang med Manchester United (2007/08)

Har vunnet Ballon d'Or fire ganger

Har blitt kåret til Europas beste spiller to ganger.

Portugiseren bryter rekorder i en stormende fart. Dette året nådde han 500 mål for klubben. Og han tok igjen Gerd Müller og Robbie Keanes 68 mål internasjonalt, da han scoret to mål i Portugals kamp mot Latvia i november.

Man kan likevel ikke benekte at Ronaldo både blir eldre og endrer seg. Det har vært synlig en stund nå, kanskje begynner kroppen hans endelig å kjenne på all det beinharde presset han har utsatt den for det siste tiåret. Hele Portugal holdt pusten da han ble skadet under finalen av EM i år. De hadde også vært bekymret for formen til kapteinen den våren da han gikk glipp av den første semifinalen i Champions League mot Manchester City. I bakhodet hadde de minnene fra VM i 2014.

Internasjonal heder

Ronaldo sikret seieren for Real i Milan på den avgjørende straffen og feiret med å rive av seg drakta, akkurat som han hadde gjort da Real slo Atletico i finalen mot Atletico tilbake i Lisboa. Midt i feiringen var det likevel grunn til bekymring. Han var en skygge av seg selv i kampen. Det var flere som lurte på hvordan han ville være da EM startet.

Mesterskapet i Brasil to år tidligere var et mareritt for Ronaldo og supporterne hans: Denne gangen var det en lykkelig slutt. Fernando Santos fortjener mye av æren, Portugals listige og erfarne trener forstod at kapteinen ikke var den samme eksplosive spilleren som han hadde vært tidligere. Manageren byttet til en 4-4-2-formasjon slik at Ronaldo måtte løpe mindre, i tillegg fikk han sin tidligere klubblagkamerat nærmere.

Ingen hadde likevel forutsett dramaet som utspilte seg i finalen på Saint-Denis. I et sammenstøt med Dimitri Payet gikk Ronaldo i bakken, han prøvde å spille videre, men ble tvunget til å forlate banen oppløst i tårer. På sidelinjen var han panisk, full av bandasje og desperat etter å hjelpe laget så godt han kunne. Det viste en ny side av Ronaldo, en side bare Portugal hadde sett tidligere, en side langt fra modellen vi har sett i magasiner: Få ting betyr mer for ham enn å spille og vinne for landet sitt. EM var som Champions League og Ballon d’Or, å vinne mesterskapet var en drøm som gikk i oppfyllelse.

Målmaskin

En ting som ikke har endret seg gjennom årenes løp er målene. Ronaldo har fortsatt å score som en maskin. Det er bemerkelsesverdig med tanke på skadene som har hindret ham på veien. Han har scoret et mål per kamp for klubben og landslaget, og det er lett å se hvorfor Florentino Perez har hatt så stor tro på portugiseren. 31-åringen er mer enn et symbol på Real Madrids suksess.

I en alder av 31 år er det ingenting som sier at Ronaldo ikke kan være i verdenstoppen i mange år fremover. Han er en sikker målscorer. Kraften i avslutningene hans, styrken, dominans i luften og kanskje viktigst av alt så forstår han hvordan han skal fortsette å utvikle seg som en trussel i boksen: Alt er bevis på hvorfor han er den beste fotballspilleren i verden.

I november feiret han en ny kontrakt med Real Madrid, og den 12. desember vant han Ballon d’Or for fjerde gang.

- Jeg er ikke besatt av det, insisterte Ronaldo da han snakket om den gjeve prisen foran et fullsatt Palco de Honor i november.

- Selvsagt er det viktig for meg, men for meg er nøkkelen til individuelle priser de kollektive (prisene).

2016 var virkelig det året Cristiano Ronaldo fastslo seg selv som en legende.