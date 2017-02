VM-heltene har hver sin norske gullfavoritt

(Dagbladet): De to VM-kongene Tom Stiansen (46) og Kjetil André Aamodt (45) er enige om at Norge har gode muligheter til å ta gull i VM i St. Moritz som pågår.

Men de er uenige om hvem som er den beste kandidaten.

Tom Stiansen er Norges siste verdensmester i slalåm. Det skjedde i Sestrieres i Italia for temmelig nøyaktig 20 år siden. Nå mener han at det bare vil vare til søndag 19. februar. Så er han ikke Norges siste mester i denne disiplinen lenger.

Årsaken heter Henrik Kristoffersen.

- Han virker helt ustoppelig. Jeg er ganske sikker på at rekorden min, for å kalle det noe, ryker på søndag. Henrik har vært best så langt denne vinteren. Han fortjener å vinne. Jeg tror ikke han roter seg bort. Det bør bli gull. sier Stiansen.

Kjetil André Aamodt er ikke helt enig i at Kristoffersen er et bedre gullhåp enn Kjetil Jansrud.

- Det er to bra gullkandidater. Men skal jeg plukke ut en, så velger jeg meg Kjetil Jansrud, sier Aamodt til Dagbladet.

Han forklarer:

- Slalåmløypa i St. Moritz er ikke spesielt bratt. Henrik er liten og lett. Det vil muligens bli avgjørende hvordan løypa blir satt. Blir den satt slik at man må kjøre rett på, vil ikke det favorisere Henrik. Men blir den stukket som en mer rund løype, vil det være en fordel for ham, sier Aamodt.

Vinter er bra

Han legger til:

- Henrik var svak i finalen i St. Moritz i fjor. Men da var det en vårlig snø som ikke passer så bra for ham. Nå er det heldigvis vinter her.

Aamodt tror uansett på en god mulighet for Henrik Kristoffersen.

- Det kan selvfølgelig gå veien for Henrik nesten uansett. Han har vært stabilt på topp i vinter. Og han kjører nesten aldri ut. Selv om det skjedde i Kitzbühel.

VM-kongen med fire gull totalt og tre strake mesterskap i kombinasjonen fra 1997 til 2001 forklarer hvorfor han holder en ekstra knapp på Kjetil Jansrud.

- Løypene passer

- Jeg mener løypene vil passe veldig bra for Kjetil. Selv om vi har mistet halve fartslaget med Aksel Lund Svindal i spissen, tror jeg dette kan bli bra. Jeg ser heller ikke bort fra at Aleksander Aamodt Kilde vil levere, sier Aamodt.

Nina Løseth



På jentelaget er det først og fremst Nina Løseth han trekker fram.

- Hun har absolutt en mulighet på medalje. Hun har vært på pallen to ganger i år. Men det blir veldig vanskelig å gå helt til topps.

- Kjetil i kombinasjonen

Tom Stiansen har også tro på Kjetil Jansrud, både i Super-G og i utfortraseen. Men han har en liten ekstra konfekt å by på.

- Jeg ser slett ikke bort fra at Kjetil vil gjøre det bra i kombinasjonen. Nå er ikke slalåm det enkleste. Men løypa i St. Moritz vil passe ham. Den er ikke så krevende, sier Stiansen.

Det er Aamodt enig i.

- Ja, det er slett ikke så dumt. Kilde har også en viss sjanse på en medalje, sier Kjetil André Aamodt.

Andre muligheter

Tom Stiansen tror også på medaljesjanser for Aleksander Aamodt Kilde og Leif Kristian Haugen.

- Kilde har vært litt rufsete i kantene enkelte ganger. Men har han dagen, så kjører han fort nå. Jeg er også spent på Haugen i storslalåm. Han er god på den type snø som det er i USA. Og den har likhetstrekk med snøen i St. Moritz. Kristoffersen kan også ta en medalje, sier Stiansen.

Han avslutter:

- Av jentene er det først og fremst Nina Løseth som har vist tendenser til en medalje. Men jeg er ikke helt fremmed for en sterk innsats av Ragnhild Mowinckel i storslalåm.

Mowinckel har allerede startet mesterskapet bra med sjetteplass i Super G på åpningsdagen tirsdag.