Weng vil ikke ha ankeretappen i VM

Tour de Ski-vinner Heidi Weng vil si nei om hun får tilbud om å gå ankeretappen for Norge på VM-stafetten i Lahti.

Weng har lagt VM-oppladningen til familiehytta på Skeikampen, men var tilgjengelig for et samlet pressekorps under landslagets siste pressetreff før VM på Sjusjøen torsdag.

- Jeg har troen på å være på Skeikampen og gjøre det jeg har gjort før. Ved å være i lavlandet har jeg mer kontroll på det jeg gjør i stedet for bare å dasse i et tempo i høyden. Der blir det automatisk annerledes trening enn i lavlandet, sa Weng.

- Jeg har ikke gjort noe spesielt til nå. Jeg har kun prøvd å få overskudd og finne godfølelsen. Det er ikke alltid lett. Jeg synes det gikk litt tungt i NM og har hvilt litt og slappet godt av. Jeg tror det kan bli bra, la hun til.

Weng vant Tour de Ski denne sesongen, og har også gått ankeretappen for Norge i verdenscupen, men i VM vil hun helst gå en annen etappe.

Liker skøyting

- Vi får nå se hvordan rekkefølgen blir. Det er ikke sikkert jeg skal gå. Alle må være i form, men jeg mener at Marit (Bjørgen) kan gå sisteetappen, sa Weng.

- Hva hvis du blir spurt, spurte TV 2.

- Da tror jeg at jeg takker fint nei.

- Seriøst?

- Ja.

Weng føler seg sikrest på en tredjeetappe.

-Jeg føler selv at jeg har vært best på fem kilometer skøyting. Det var jeg i Lillehammer og Toblach. Jeg føler at jeg kunne gått alt, men sisteetappen føler jeg Marit kan ta seg av, sa hun.

Weng har sammen med Ingvild Flugstad Østberg troen på at hun kan tåle å gå samtlige seks renn under verdensmesterskapet i Finland. Det inkluderer lagsprinten.

- Det blir spennende å se hvem som er i best form. Maiken (Caspersen Falla) skal vel uansett gå den, så får vi se hvem som får den andre plassen. Det vet jeg ikke selv engang, sa 25-åringen.

Imponert av Bjørgen

-Jeg føler at Ingvild og jeg har fått det til på sprint i år, og jeg føler at vi er gode nok for det, så vi kan gå alt sånn sett.

Hennes største medaljesjanse mener hun imidlertid er på skiathlon, en distanse hun har OL-bronse i fra Sotsji.

- Den distansen jeg har fått medalje i før er skiathlon, så det er den jeg er tryggest på, men vi får se. Det er ikke så mange som takler å gå klassisk og skøyting sammen. Det er den som er lettest å ta medalje på, kanskje, sa Weng.

Men medaljemålsettingen er heller mager.

- Jeg vet ikke helt. Jeg blir fornøyd om jeg får en medalje. Det er så mange som får det til i VM.

En av dem har vært veteranen og lagvenninnen Marit Bjørgen.

- Jeg er imponert over det hun gjorde i NM. Hun har vært borte i et år, hun er oppe i årene og hun har fått unge. Det er ikke mange som hadde gjort det så bra i samme situasjon. Hun er unik sånn, avsluttet Weng.

(NTB)