Wenger: - Borte har vi ikke prestert

Arsenal har tapt seks av sine åtte siste bortekamper i Premier League. Arsène Wenger sliter med å forklare den elendige formen på fremmed gress.

Med forrige ukes 0-3-tap for Crystal Palace sto Arsenal for fjerde gang på rad tomhendt igjen etter en bortekamp i ligaen. En slik rekke hadde Wenger aldri før opplevd som manager for "The Gunners".

Arsenal har sluppet inn tre mål i fire strake bortekamper: Chelsea (1-3), Liverpool (1-3), West Bromwich (1-3) og til slutt Palace. Mandag skal Wengers utvalgte prøve å bryte trenden. Da venter formsvake Middlesbrough på Riverside i Nordøst-England.

– Vi må sørge for at vi presterer i vår neste kamp og gir alt. Det som er sikkert er at vi i de tre siste månedene ikke har hatt noe konsistens i det hele tatt, spesielt på bortebane. Hjemme har ikke prestasjonene eller kvaliteten vært en katastrofe, men borte har vi ikke prestert. Det er vanskelig å analysere seg fram til en årsak, for tidligere har vi vanligvis vært veldige sterke på bortebane, sier Wenger før mandagens oppgjør.

Arsenal styrer mot sin første sesong utenfor topp fire siden Wenger inntok managerstolen i 1996. Det skal nå en god del til for at Nord-London-laget blir å se i mesterligaen for 20. sesong på rad.

Wengers framtid har også vært et vedvarende tema de siste månedene. 67-åringen har sagt at han har bestemt seg for hva han vil, men han holder fortsatt kortene tett til brystet.

Franskmannen håper spillerne ikke lar seg distrahere av spekulasjonene i serieinnspurten.

– Selvsagt spør spillerne meg om min egen framtid. De snakker jo sammen, men jeg mener det viktigste er å snakke om vår neste kamp.

(NTB)