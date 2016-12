Zuccarello-assist i ny Rangers-seier

Mats Zuccarello bidro med en assist da New York Rangers vant 6-3 på bortebane mot Arizona Coyotes.

Rangers holdt ledelsen nesten hele kampen og med to mål med ti sekunders mellomrom i kampens siste spilleminutt av henholdsvis J.T. Miller og Matt Puempel var seieren sikret.

Zuccarello var på isen i nesten 20 minutter og prøvde seg på tre skudd på mål, hvorav ett gikk i tverrliggeren.

Matt Puempel ble kveldens store spiller for Rangers og scoret til sammen tre mål, ett av dem i første periode og to i siste periode. For øvrig scoret Nick Holden, Chris Kreider og J.T. Miller for bortelaget fra New York. Mats Zuccarello bidro med en assist da Kreider satte inn satte inn sitt mål i begynnelsen av første omgang.

Christian Dvorak, Anthony Duclair og Tobias Rieder sto for Coyotes scoringer.



(NTB)