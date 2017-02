Zuccarello-scoring i hjemmeseier for New York Rangers

Det så ut til at det var gjestene fra California som ville mest i tirsdagens første periode, med 16 skudd på mål, mot seks skudd for Rangers. Men det var bare vertskapet som fikk uttelling. Oscar Lindberg sørget for at Rangers kunne gå til pause med 1-0-ledelse.

Ikke før var første minutt av den neste perioden unnagjort, så doblet Mats Zuccarello den ledelsen da han satte inn 2–0. Nok en gang var det godt samspill mellom Zuccarello og Chris Kreider som ga uttelling. Fem minutter senere reduserte Jakob Silverberg for Mighty Ducks.

I tredje periode var det igjen Rangers som fikk mest igjen for innsatsen. Snaut fire minutter ut i perioden sørget Michael Grabner for 3–1. Og med 19 sekunder igjen på klokken fastsatte samme mann sluttresultatet til 4–1.

Zuccarello fikk snaut 15 minutter på isen Madison Square Garden denne gangen.