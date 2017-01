Ansetter egen fjellselger

Den norske turistnæringen har flere gode år bak seg. Spesielt Vestlandet med sine fjorder og Nord-Norge opplevd markant økning i turisttilstrømmingen.

Veksten i turistbesøk hit til landet ventes å stige også i 2017, og nå melder fjellregionene i Innlandet seg for alvor på i konkurransen om å trekke til seg utenlandske turister.

Det gjør de ved at en rekke reiselivsaktører organiserer seg i et nytt selskap: «Mountains of Norway».

Visit Geilo, Visit Valdres og Nasjonalparkriket Reiseliv har sammen med fylkeskommune i Buskerud og Oppland og drøyt 20 reiselivsbedrifter godt sammen i et forpliktende treårig samarbeid for å markedsføre og selge regionen i Europa.

Ansetter fjellselger

–Norges fjelldestinasjoner fører en tøff innbyrdes kamp om å lokke til seg utenlandske turister. Dette kommer på toppen av stadig større konkurranse fra kapitalsterke og profesjonelle fjelldestinasjoner i Mellom-Europa. Det har vært en prioritert målsetting å samle reiselivsaktørene i større enheter. Etableringen av dette selskapet er en slik satsing, sier Merete Hovi, styreleder i «Mountains of Norway» til Dagbladet.

- Enkeltvis er vi for små til å nå ut. Vi må samarbeide, og dette vi nå har fått til er en bra grunnmur for noe vi håper kan vokse seg større i takt med resultatene vi forhåpentligvis ser av denne satsingen, sier hun til Dagbladet.

Samarbeidet mellom de ulike aktørene innebærer også at alle skyter inn penger. Foruten å satse millioner på markedsføring i det europeiske markedet, har selskapet også ansatt en profesjonell fjellselger på heltid.

Erik Høyme Rogn har fått den jobben, og skal være «Mountains of Norways» ansikt utad.

Høyme Rogn, som selv er fra Valdres, var blant annet kultur- og utdanningssjef under Ungdoms-OL på Lillehammer sist vinter, og gleder seg stort til å ta fatt.

- Det handler kort og greit om å pakke sekken og fortelle verden hva vi har å by på. Jobben blir utvilsomt krevende, men jeg gleder meg enormt til å jobbe på heltid med et så fantastisk produkt, sier driftige Høyme Rogn, som foruten å brenne for innovativ lokal næringsutvikling også startet den suksessrike fjellfestivalen Vinjerock i sin tid og har solid bakgrunn av reklame og markedsføringsarbeid.

- Det blir en omflakkende tilværelse fra jeg tar fatt 1. mars. Oppgaven blir å presentere produktet vårt til relevante aktører i markedet. Det har jeg en god magefølelse på at vi skal klare, og at fjellområdene våre vil være attraktive for svært mange er jeg helt overbevist om. Vi må bare få fortalt hva vi kan by på, sier han til Dagbladet.

Ukjente skatter

I markedsføringen av fjellriket skal ikke minst nasjonalparkene våre brukes aktivt.

- Begrepet nasjonalpark er et utrolig sterkt varemerke i utlandet, og vekker mye større følelser hos utlendinger enn hos oss nordmenn. Det skyldes nok at vi er litt bortskjemte med flott natur hvor enn vi beveger oss. Denne «luksusen» er det mange europeere som ikke har, og derfor oppsøker de gjerne nasjonalparker. Det gir oss unike muligheter, siden bare i Buskerud og Oppland finnes hele ni nasjonalparker, sier Ole Erik Bjørnstadhaugen i Najsonalparkriket Reiseliv.

Også turistsjefen på Geilo, Pål K. Medhus, ser store muligheter i nysatsingen.

- Skal vi lokke til oss flere utlendinger og ikke minst sørge for mer helårsdrift i vår region, trengs det økt samarbeid. Med denne satsingen kan vi nå et større publikum, spare penger som kan brukes til å utvikle destinasjonene, og ikke minst tilrettelegge for deling av kunnskap. Vi har savnet et slikt fellesskap som «Mountains of Norway» blir, sier Medhus.

Satser millioner

Foreløpig har «Mountains of Norway» en sikker finansiering på 2,5 millioner kroner i året i de tre årene samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å støtte prosjektet.

Reiselivssjef Merete Hovi i visit Valdres tror dette beløpet vil øke raskt når regionens reiselivsbedrifter får øynene opp for hva «Mountains of Norway» kan innebære av muligheter.

- Dette samarbeidet er unikt i norsk reiselivssammenheng, sier hun.

- Det er liten tvil om at det i dag er landets fjorder og nordområdene våre som er mest synlig i markedsføringen av Norge, men de har også vært flinkere til å stå sammen. Det betyr at vi som representerer fjellregionene våre må ta større grep selv, men det nytter ikke med alenegang i dette sterkt voksende markedet, sier Hovi.

Alpint nedprioritert

Samarbeidet om å selge de norske fjelldestinasjonene vil medføre flere markedsaktiviteter rundt om i Europa. Målet er å selge reiselivspakker til profesjonelle kunder som turoperatører, transportører, organisasjoner og også bedrifter.

Alpint er bevisst nedprioritert siden dette markedet allerede ivaretas med suksess av blant andre «Norway HOME of Skiing».

«Mountains of Norway» skal i stedet fokusere på naturopplevelser, sykkelturer, fotturer, langrenn og andre aktiviteter i fjell-Norge.

Tall fra Innovasjon Norge viser at hele 71 prosent av utenlandske turister i Norge ønsker «aktiv ferie» når de besøker oss.

- Fjellregionene våre har eventyrlig mye å by på, og vi sitter på et stort uforløst potensiale i et internasjonalt turistmarked som er på evig jakt etter unike og aktive opplevelser.

- Det kan vi tilby, og dene satsingen gjør det mulig for oss å fortelle dem det, sier fjellselger Eirik Høyme Rogn.