Blir 2017 hydrogenbil-året?

Store ting er i gjære på hydrogenfronten. I november åpnet Reitangruppens Uno X den første av det som skal bli et større nettverk av hydrogen-fyllestasjoner og en annen aktør, Hyop, annonserte videreutvikling av sitt eksisterende, men begrensede nettverk.

Prisen på hydrogen er i dag fastsatt av myndighetene og er 90 kroner per kilo i skrivende stund.



Det gir cirka 10 mils kjøring og kostnaden blir dermed omtrent som for bensin.

Og hydrogenbilene…?

Hyundai og Toyota er allerede på markedet, Honda har vist sin kommende modell, Mercedes kommer med en hydrogen-SUV og Hyundai er snart klar med en helt ny.

Januar 2017: Oslo Taxi annonserer at de første hydrogendrevne drosjene er i drift.

På det internasjonale økonomiske toppmøtet i Davos annonserer 13 bilprodusenter og energiselskaper en storoffensiv i favør av hydrogen. Bilgigantene General Motors og Honda inngår et større samarbeid om produksjon i USA av brenselceller for den kommende generasjonen hydrogenbiler … Ingen tvil: Snøballen har begynt å rulle for alvor.

Elbilen først

Fram til 2010 var det stort sett et enkelt valg drivstoff-valg bilkjøpere hadde: Bensin eller diesel.



Såkalt «alternative drivstoff» så å si fraværende og begrenset seg til noen elbiler av første generasjon, noen få hybrider med hydrogen-forbrenningsmotor samt noen få gassdrevne biler.

Siden da er billandskapet blitt betydelig endret her i landet - takket være verdens beste insentiver for elbil og et helt nytt utvalg av elbiler som for mange dekker det meste av bilbehovet, er i dag nesten én av hver femte solgte bil en elbil.



Og får hydrogen-aktørene det som de vil, står vi foran en liknende - om enn mer langsiktig - utvikling for brenselcellebiler de neste åra.

Første forsøk - en flopp

Det gikk riktignok ikke så bra sist de forsøkte - prosjektet som ble etablert i 2003 og som skulle gi et løft for hydrogen i norsk transportsektor via den såkalte «hydrogenveien», i første omgang mellom Oslo og Stavanger, viste seg å være en … blindvei.

Lanseringen fra 2007 av hybridbiler med forbrenningsmotor som gikk på hydrogen viste seg å være dødfødt. Og i dag er det noe annet det er snakk om.

Elektriske biler

Det vi kaller hydrogenbiler i dag er nemlig egentlig elektriske biler som på samme måte som batteridrevne elbiler drives av en elektrisk motor.



Forskjellen er i hovedsak bruken av hydrogen som energibærer for å produsere strømmen motoren trenger (se egen sak).

I forhold til elbilene gir det rask fylling og bra rekkevidde – rundt 50 mil.

Flere produsenter vil lansere hydrogenmodeller fram mot 2020 i takt med at infrastruktur (fyllestasjoner), bygges ut både her, i Europa og i Nord-Amerika.

Det pågår en debatt om hva som totalt sett vil være mest miljø- og klimavennlig på lengre sikt: Batterier eller hydrogen.

Begge teknologiene har sine fordeler og ulemper og noen endelig fasit er ikke ennå gitt.

Det som er sikkert er at vi i 2017 står foran nok en ny, tidlig fase i det grønne bil-skiftet.

De tre produsentene som har mest erfaring med hydrogenbil er Hyundai, Toyota og Honda. De norske importørene har delt noen betraktninger med oss.

- Hyundai helt i tet

Koreanske Hyundai er så langt størst her i landet, med 39 hydrogenbiler på veien. Morten Brusletto, Senior PR-Manager hos Hyundai, kan fortelle at merkets nye SUV skal vises i Genève nå i mars og at den etter lansering i Korea ventes til Norge i første halvår 2018.

- Hyundai vil være helt i tet når markedet tar av, med helt ny modell og svært lang rekkevidde, hevder Brusletto i en kommentar.



- Hydrogen- og elbiler vil i framtida eksistere side om side, med hver sine kundegrupper, tror han.

Brusletto understreker at Hyundai da vil ha den unike posisjonen at de kan tilby hele seks forskjellige drivlinjer i markedet (batteri-elbil, hybrid, ladbar hybrid, bensin-, diesel- og hydrogenbil).

–Det offentlige

–I startfasen vil det være viktig at det offentlige tar lederrollen. Myndighetenes støtteorgan, Enova, har bevilget penger til støtte av infrastruktur og offentlig innkjøp av hydrogenbiler, påpeker han og uttrykker optimisme når det gjelder Norges rolle:

–Norge kan være i første linje, som vi har vært det med elbil dersom planene til fyllestasjon-aktørene Uno-X og Hyop blir fulgt, tror Brusletto.

- Nullutslippsbilen

- Hydrogenbilen er for oss den ultimate nullutslippsbilen, mener Toyotas informasjonsdirektør Epen Olsen og forteller at Toyotas ambisjon (sammen med Lexus), er å produsere 30000 slike biler årlig fra rundt 2020.

- Det er helt avgjørende å få opp antall fyllestasjoner. Enova har vært svært forsiktige med å delfinansiere nye fyllestasjoner tross Stortingets vedtak om å støtte utbyggingen, sier Olsen, som ikke tror vi vil se noe betydelig hydrogenbilsalg i Norge før 2020.

HyFive-samarbeid

Salgssjef i Honda, Tom Gullkrona Skoglund, forteller at Honda er med i det såkalte HyFive-samarbeidet der fem bilkonsern går sammen om å teste ut hydrogenbiler i europeiske byer.

- Nærmere planer for den nye hydrogenbilen, Honda Clarity, vil legges når testingen i noen byer, blant annet København, er gjennomført til høsten, kan han fortelle. Også Skoglund mener markedet vil tilta fort når både infrastruktur, med hjelp fra det offentlige, og bilmodeller, er tilgjengelig.

- Fra 2019–2020 vil man begynne å se et betydelig salg av hydrogenbiler, tror Skoglund, som understreker at Honda da vil være midt i smørøyet.