Bo som en fyrste på et tysk slottshotel

(Dagbladet): Før Tyskland ble samlet i 1871 besto landet av en rekke fyrstedømmer. Alle hadde sine egne fyrster – som igjen regjerte over utallige borger og slott. Mange av disse er i dag gjort om til luksus- hoteller.

Og er du lei av kjønnsløse kjedehoteller med mer bomaskinpreg enn atmosfære, anbefales et opphold på et – eller flere – av Tysklands mange keiserlige hoteller. Du får ikke bare luksus, men en autentisk atmosfære med vegger spekket av historie.

Unik historie

Det er mange borger og slott i Tyskland, faktisk flere tusen. Hvert eneste et av dem har sin egen unike historie.

Slottshotellene er populære. Ikke minst er det mange som ønsker å bo i en historisk atmosfære nå i år, når tyskerne markerer 500 års-jubileet for reformasjonen.

I Wartburg-slottet i Eisenach i Thüringen, som ble bygget så tidlig som i 1097, satt Martin Luther i 1521 og 1522 og oversatte bibelen fra hebraisk og gammel-gresk til tysk. Det gjorde han under pseudonymet Jünker Jorg fordi han var lyst fredløs av keiser Karl den femte.

Det er også i dette slottet handlingen i Richard Wagners opera «Tannhäuser» utspiller seg.

Stor markering

Eisenach er en av mange byer hvor reformasjons- jubileet skal markeres dette året, og du kommer ikke nærmere den senmiddeladerske atmosfæren enn om du sjekker inn på byens slottshotell, 5-stjerners hotellet Romantik Hotel auf der Wartburg.

Bygningene er ikke så gamle som i de Luther revolusjonerte kristen- dommen i, men du kan bestille egne Luther-rom og den historiske atmosfæren er nettopp det, historisk. Og i år blir det et ekstra historisk sus over både Eisenach og hele Thüringen når 500 års jubileet for reformasjonen skal feires med en rekke kulturelle og religiøse tilstelninger i store deler av Tyskland.

Loreleis klippe

To større kjeder har spesialisert seg på slottshotell i Tyskland. Både Romantik Hotels og van der Valk-gruppen har en rekke slott og borger rundt om i landet hvor du kan bo på keiserlig vis. I tillegg er det flere enkeltstående slottshoteller rundt omkring i landet.

I vakre Rhindalen for eksempel, er flere slott nå gjort om til hotell.

Du har sikkert hørt sagnet om Lorelei, som med sin vakre sang lurte mange skippere til å seile på grunn på klippene i Rhinen.

På Romantik Hotel Schloss Rheinfels, kan du sitte på verandaen din og se ned på den 120 meter høye klippen der den vakre sirenen skal ha sendt så mange sjømenn i døden.

De aller fleste slottshotellene i Tyskland holder høy standard. Fem stjerner og luksus er gjennomgangsmelodien. De koster mer enn et ordinært kjedehotell, men om du ikke absolutt skal ha tårnsuiten, er ikke prisene er ikke verre enn at du kan ha råd til å unne deg litt keiserlig luksus.

Med på kjøpet får du flotte restauranter, og mange av slottshotellene byr også på vakre parker, golfbaner og lekre spaavdelinger.