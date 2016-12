Denne dagen får du de billigste flybillettene

(Dagbladet): Et av de spørsmålene vi lurer aller mest på når det gjelder reise er: Hvilken ukedag er den billigste for billettbestillinger?

Og svarene har vært mange og forskjellige. For hver gang vi har funnet svaret, så endrer fasiten seg. Rett og slett fordi prisene endrer seg ved økt etterspørsel. Og når nyhetene om "den beste dagen for bestilling" blir kjent, risikerer du også at prisene stiger.

Dette bør du vite

Nå har det nettbaserte reisebyrået Expedia.no og Airlines Reporting Corporation analysert flere millioner reiser for å kunne peke ut trender som skal hjelpe reisende med å booke smartere i 2017.

Reisene som er sjekket er gjort i perioden 1. januar til 24. oktober 2016.

Prisen på bunn-nivå

- Prisene på økonomi-reiser er nå på sitt laveste siden 2013, da gjennomsnittsprisene har fortsatt å falle i løpet av året. I Europa har billettprisene falt med gjennomsnittlige fire prosent på økonomibilletter for både enveis- og tur/retur-flyvninger, sier Hanne Kjærnes i Expedia Norge.

Ifølge flere kilder, inkludert ARC, har flykapasiteten økt med rundt fem prosent globalt sett, som betyr at flere flyselskap har flere avganger til flere destinasjoner. Dette gir økt konkurranse og flere valgmuligheter for reisende.

Slik får du kloa i de billigste flybillettene

1. Hvilken måned bør du booke?

Den beste måneden å booke tur/retur-billetter som starter i Europa, er i januar, viser funnene fra ARC-undersøkelsen.

Dette er gjeldende med mindre du skal reise til USA, da er september den beste måneden å booke.

Ser vi på de samme tallene for hotell, er november og januar månedene som byr på de beste prisene, mens juli, august og mars er noen av de dyreste månedene å bestille hotell.

Dette varierer likevel mye fra marked til marked. Et av de beste tipsene for å gjøre et hotellkupp, er å gjøre seg kjent med reisemålet og unngå å reise når etterspørselen er på sitt høyeste for din valgte destinasjon.

2. Hvilken dag bør du booke?

Den beste dagen for å bestille både fly og hotell er søndag. Spesielt hvis du skal reise til USA, kan flyprisene være opptil 50 prosent lavere enn om du hadde gjort den samme bookingen på en fredag. Dette er fordi de fleste forretningsreisende bestiller sine flyreiser mot slutten av uken, som normalt sett gjør at de gjennomsnittlige billettprisene er høyest på fredager. Den beste dagen å booke hotell er også søndag, spesielt hvis du skal booke en overnatting for samme dag.

3. Hvor lenge i forkant bør du booke?

For å få de beste tilbudene på fly og hotell bør du booke mer enn tre uker i forkant. Selv om det å vente til siste liten kan gi deg noen gode tilbud på hotell, så risikerer du å gå glipp av et bredt utvalg. For et godt utvalgt og tilbud, er det mest gunstig å booke 3-4 uker i forkant.

Ifølge ARC, er det også best å booke flybilletter 21 dager eller mer i forkant av avreisedatoen. Dette gjelder spesielt for reiser innad i Europa og USA. Noen av disse rutene har vært opptil 30 prosent billigere når bookingen ble gjort tre uker før avreisedato, sammenlignet med de som ble booket nærmere avreisedato.

Mulige besparelser ved booking over tre uker i forkant:

Europa til USA: 34%

Reiser innad i Europa: 30%

Europa til Asia og Stillehavsregionen: 22%

4. Inkluder lørdag i reisen din

Ved å inkludere lørdag i reisen din når du bestiller fly, kan du spare opptil 34 prosent i snitt når du reiser innad i Europa. Etter å ha undersøkt store megnder med data om gjennomsnittlige billettpriser for turer som inkluderer en lørdag, ble det konkludert med at vandrehistorien faktisk stemmer.

- De fleste billetter som inkluderer en lørdag har lavere gjennomsnittlige priser, og er derfor gode tilbud for reisende. Dette gir mening når vi tar i betraktning at flyselskap ofte prøver å segmentere forretningsreisende vs. fritidsreisende, ved å sette ned prisene som krever en lørdags-overnatting, forteller Expedia-undersøkelsen.

5. Sjekk ut alternative nabolag

Ved å sjekke ut alternative reisemål kan du spare enda mer på hotellbookingen. For hvis du velger å bo i områdene hvor lokalbefolkningen bor, istedenfor i de kjente hotellgatene får du ta del i den lokale kulturen, enten det er kunst, arkitektur, restauranter eller lokalbefolkningen som gjerne slår av en prat med besøkende.

6. Book fly og hotell sammen

Mange velger å kjøpe hele reisen gjennom et charterselskap. Men du kan også pakke reisen selv. Da kan det være en fordel, i alle fall prismessig, å bestille fly, hotell og/eller leiebil samtidig.

Prissettingsregler i bransjen tillater nemlig at pakkereise-bestillinger kan tilbys med solide rabatter, med en gjennomsnittlig besparelse på nesten 1 000 kroner. Ofte er rabatten også høyere, avhengig av hvilken reiserute du velger.

Husk å sjekke flere søkesider før du bestemmer deg. Det kan være en veldig god "timelønn" på dette arbeidet.

Mange reisende går glipp av denne rabatten ved å bestille disse elementene hver for seg. Pakkereiser ofte den måten de reisende kan spare hundrevis av kroner på ferien, både når det gjelder innenlands- og utenlandsreiser. Og da gjelder også erstatningsreglene for pakkereiser for turen din.