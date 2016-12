Denne «danske» karibiske perlen gir deg 2700 kroner om du reiser dit

For hundre år siden overtok USA det som i dag kalles de amerikanske Jomfruøyene fra Danmark som hadde vært koloniherrer på øygruppa siden 1600-tallet. Amerikanerne betale den symbolske sum av 25 millioner dollar for å overta herredømmet over Saint Croix, Saint Thomas, Saint John og 80 mindre øyer.

I forbindelse med hundreårs-markeringen for overtakelsen, ønsker øygruppa flere turister velkommen, og lokker alle som bestiller et opphold på mer enn tre netter en gave på 300 amerikanske dollar (ca 2700 kroner).

Pengene får du i form av en voucher. Men selvsagt er det knyttet et par betingelser til rausheten.

Historie og kultur

Oppholdet må som nevnt vare mer enn tre netter, reisen må bestilles via Jomfruøyenes egne offisielle nettsider.

Oppholdet må finne sted mellom 2. januar og 31. desember 2017. Og – verdt å merke seg – voucheren gjelder ikke i baren.

Pengene kan kun brukes til «historiske og kulturelle utflukter og aktiviteter», står det i betingelsene – uten at det spesifiseres nærmere hva det er.

Danske spor

Uansett, øygruppa som ble oppdaget av Christopher Colombus i 1493, har en spennende historie. Dog er ikke alt like lystig. Både under spansk og dansk-norsk styre var det utbredt slaveri på øyene. Slaveriet ble først forbudt i 1848 etter et stort slaveopprør.

Siden den amerikanske overtagelsen for hundre år siden har det vært rolig på øyene, som gradvis har bygget opp sin turistindustri.

Men du kan fortsatt finne mange minner om fortiden. Flere steder er typisk dansk-inspirerte hus beholdt.

To millioner turister

Over to millioner turister besøker øyene vært år, de fleste er cruise-turister. Turistindustrien utgjør da også mer enn halvparten av brutto nasjonalprodukt.

Og, er du ute etter flott natur, vakre strender, rent og klart vann og spennende dykkeropplevelser, kan et besøk absolutt være på sin plass.

De amerikanske Jomfruøyene er kjent for et rikt maritimt liv, og både snorkling blant havskilpadder ved Buck Island og kajakkpadling i grottene på Saint John er populære aktiviteter.