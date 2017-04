Derfor ender du med for høy hotellregning

(Dagbladet): Mange nordmenn ender opp med unødvendig høy hotellregning fordi de gjør feil når de bestiller rommet.

«Kun ett rom igjen til denne prisen», «Andre har bestilt her for én time siden», «Kun kort tid igjen av salget». Dette er kjente setninger for dem som bestiller hotellrom via nett.

Hotellromkjøp før og nå

I «gamle dager» var det smartest og billigst å bestille hotellrom ved å kontakte hotellet direkte istedet for å gå gjennom reisebyrå som tok provisjon fra både hotellet og gjesten.

Så kom internett med muligheter til å være sitt eget reisebyrå. Raskt kom hotellsøkemotorer som hotels.com, booking.com, expedia.com og andre. De lovet deg lavest mulig pris.

Men slik er det ikke lengre.

Dersom du skal bruke hotellskemotorer, og det er det for såvidt god grunn til i selve jakten på gode priser, så må du husk å sjekke mange ulike søkemotorer.

Dette kan gi deg en god timebetaling.

Prisundersøkelse

Dagbladet har gjennom påsken sjekket prisene ved flere av de store søkemotorene, og det er veldig store prisforskjeller ved enkelte av hotellene. Vi sjekket også prisene via nettsteder som Travelmarket og Trivago som sammenligner priser fra ulike nettsterder, inklusiv hotellets egne nettpriser. Vi har sjekket priser i de største byene i Norge, Danmark og Nederland.

Og vi har deretter kontaktet hotellene direkte via telefon.

Dette fant vi ut

Hotellprisene varierer lite når du sjekker ulike nettsider i Norge. Og du får liten eller ingen invormasjon om hvilken standard det er på hotellrommet du får oppgitt prisen på.

Men når det gjelder for hotellopphold i utlandet er variasjonene store. Ved femstjerners hotell i Amsterdam var prisene opptil 7000 kroner billigere ved å bestille via hotels.com sin nettside fremfor å booke gjennom hotellets egen nettside.

Også i Danmark er forskjellene på mange hundre kroner fra søkemotor til søkemotor. For en langweekend kan en bra restaurantregning være innspart på riktig hotellromkjøp.



Men, og det er et stort men: Når vi ringte dem fem hotellene i hvert land fikk vi alltid hotellet til samme pris som hotellsøkemotorene oppga - eller til og med lavere.

Der vi fikk samme pris fikk vi enkelt tilbud om oppgradert rom til et nivå over det vi skulle betale for. Derfor skal du alltid ringe hotellet direkte før du bestiller rom neste gang.

Min erfaring er også at servicegraden ved hotellet også stiger når jeg bestiller og betaler direkte til hotellet.

Provisjonen

Booking.com, Hotels.com og andre søkemotorer er firma som får provisjon av det du betaler. Dette variere fra 15 til 25 prosent. Og denne provisjonen er ditt forhandlingskort når du ringer hotellet direkte. De vil selvsagt heller beholde hele summen selv. Og derfor gir de deg ofte et bedre rom for pengene du betaler - hvis du spør om det.

Hvis du bruker hotellkjedens bonuskortordning vil du oppnå enda flere fordeler og bedre service.

Tidligere hadde søkemotorselskapene avtalefestet rett til å selge rommene aller billigst. Disse kontraktene er nå historie. Men konkurransen i markedet har også gjort at det ikke alltid er så store forskjeller i selve prisene du finner - men forskjellen ligger i selve innholdet i avtalen, som oppgradering, service og avbestillingsmulighet.

7 tips til billigere hotellrom • Sjekk alltid flere nettsider før du bestiller.

• Dersom du kjøper gjennom ukjente søkemotorer så kan dette være egne agenter som selger på vegne av mer kjente firma. Vær klar over at ditt kundeforhold er til den ukejnte firmaet, og dersom noe går galt så kan du ende opp med å måtte prate med en helpdesk i Indonesia eller India.

• Skal du til kjente turistmål i høysesong så er det smart å bestille veldig tidlig eller vente helt til du kommer frem til bestemmelsesstedet hvis du vil ha de laveste prisene.

• Ikke velg lavt antall stjerner når du søker via søkemotorer. Ofte er firestjerners hotell bare to-tre hundre kroner dyrere enn et middels trestjerners.

• Booking.com og hotels.com lar deg avbestille frem til ankomsttidspunktet. Men dersom hotelloppholdet er påbegynt får du ikke avsluttet det uten å betale prisen for hele leieperioden. Dumt hvis du finner ut at du vil flytte til et annet hotell etter en dag eller to i ferien.

• Hovedregelen er at det er billigst og best å kjøpe gjennom hotellet direkte

• Bruk alltid hotellkjedens bonuskort. Sjekk om du kan opparbeide deg bonuspoeng hos Eurobonus, slik at du kan ende opp med en gratis eller billig flyreise til slutt.