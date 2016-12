Dette har du krav på når flyet er forsinket eller innstilt

(Dagbladet): Har du trøbbel i flytrafikken i jula? Og vet du i så fall hva som er dine rettigheter? Hvis svaret ditt er nei så skal du vite at du absolutt ikke alene.

Åtte av ti nordmenn kjenner ikke sine rettigheter når flyet er forsinket. Og erfaringen er ofte er at flyselskapene ikke er særlig hissige på å fortelle det til deg heller.

Ved serviceskrankene på flyplassen står riktignok brosjyrene som forteller deg hvordan du skal forholde deg og hva du har krav på. Men språket i brosjyrene er alt annet enn enkelt. Og derfor kan du gå glipp av mye penger.

Flere flyselskap gir fra seg matkuponger til bruk på flyplassen uten å samtidig fortelle hvilke rettigheter du har utover dette.

Rammet av uværet

Dersom du er en av de mange som ikke kommer deg avgårde på grunn av uværet i Sør-Norge andre juledag så kan dessverre ikke regne med økonomisk kompensasjon for dette, siden været - av åpenbare grunner - ikke er noe flyselskapene rår over.

Men flyselskapet forplikter seg til å skaffe deg ny flybillett, mat/drikke og hotellovernatting dersom du ikke kommer deg avgårde før tredje juledag. De skal også dekke transport til og fra hotellet. Og eventuelt hjelpe deg med annen transport som for eksempel buss eller tog.

Hva skal du gjøre

Dersom du mener at du har krav på erstatning skal du sende inn en klage i forbindelse med en flyreise så må du huske at klagen skal rettes direkte til flyselskapet. Dersom du får avslag kan du klage til Transportklagenemnda, eller ved pakkereiser skal klagen rettes til Pakkereisenemnda

Men hvor mye har du krav på?

Forbrukerrådet har laget denne enkle kalkulatoren for reiser innen EU. Skriv inn avreiseflyplassen og ankomstflyplassen, så kommer beløpet opp - i Euro.

Merk deg at rettighetene gjelder reiser innad og fra EØS. Rettighetene gjelder også til EØS hvis flyselskapet er registret i EØS.

Erstatningen reduseres

Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

Du får 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km

Du får 400 euro for alle flygninger på mer enn 1500 km

Du får 600 euro og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn:

2 timer ved flygning opptil 1500 km

3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km

og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km

4 timer for alle øvrige flygninger.

Når får du ikke erstatning?

Du har ikke krav på kompensasjon når årsaken til innstillingen er det som regnes som "ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet."

Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Men teknisk svikt med flyet som medfører at flygningen må innstilles, fritar ikke flyselskapet, med mindre de kan sannsynliggjøre at de tekniske problemene skyldes uforutsette forhold som de ikke kunne tatt i betraktning eller unngått med rimelige tiltak.

Slik unngår du køen Ring til flyselskapet så snart du får vite at flyet er innstilt. De hjelper deg med ombooking til en flyavgang som passer for deg. For å unngå "endeløse" telefonkøer kan du ringe direkte til en mindre flyplass hvor de ikke er problemer eller forsinkelser. De hjelper deg med ombookingen.

Hold deg informert om eventuelle forsinkelser via appen til flyselskapet ditt eller via nettsiden avinor.no

