Drar du valentiner-kortet på disse hotellene, blir det aldri glemt

(Dagbladet): Hotellrom er vanligvis ikke så forskjellige fra hverandre. Men noen skiller seg virkelig ut. Dersom du drømmer om en helt spesiell opplevelse kan ett av disse sannsynligvis gjøre susen. Og vil du gi bort noe helt spesielt til årets valentinersøndag så er et gavekort til ett av disse hotellene noe som aldri blir glemt.

Kanskje du finner det perfekte stedet for bryllupet eller bryllupsreisen?

Drømmenatta

- Sjøhyttene på Manshausen i Nordland er blitt veldig populære, sier Alfonso Petrorena, som jobber ved polfarer Børge Ouslands unike hytter i strandkanten i Steigen.



- Hyttene stod klare i 2015 og ble raskt en suksess, og i fjor var det fullbooket nesten hele sommeren. Også sommeren 2017 ser lovende ut. Den romantiske opplevelsen er fantastisk når man kan sitte inne og oppleve vinternatten ute, sier Petrorena.

Mest for pengene

- Nordmenn elsker storbyferier, og vi ser at de europeiske storbyene, som London, Paris og Roma selger godt. Men den absolutte toppselgeren er New York. Nordmenn utmerker seg ved å kjøpe hoteller i den høyeste prisklassen, sier Ognjen Zeric, administrerende direktør for Secret Escapes.

- En ny tendens blant nordmenn, er reiser til Mexico. Riviera Maya på Yucatan-halvøya er et reisemål som stiger i popularitet. Nordmenn velger typisk de beste hotellene med gode inkluderinger, som spa og middag. Vi vil ha mye og bra produkter for prisen, sier Ognjen Zeric.

- Dette er hoteller som garantert vil bli husket av sine gjester og mange vil bli inspirert til å legge sitt neste hotellopphold til et litt annerledes sted, sier Annette Vogt fra trivago.no.

Iglonatt i Sveits

Nordmenn er vant med å bo i hytter på fjellet. Og som barn bygde vi også snøhytter. Nå kan du prøve å bo i en iglo. Whitepod Hotel tilbyr dette, der hotellet ligger på 1400 meters høyde i Sveits.

Her kan dere bo i egen iglo med vedovn, eget bad, og en egen terrasse med en fantastisk utsikt over de sveitsiske alpene.



Snøforholdene i alpene har variert de siste årene, men du er ikke avhengig av snø for å bo her - for iglohotellet er åpent året rundt. De tilbyr også paragliding eller hundesledekjøring og muligheter til å avslutte dagen med massasje og sauna.

Under stjernene i Finland

Er du klar for en tur til Finland? Kakslauttanen Arctic Resort har glassigloer hvor du kan ligge godt varmt under dyna og nyte stjernehimmelen og nordlyset over himmelen. Dette er rett og slett en magisk avslutning på en dag hvor dere kan velge mellom et stort antall aktiviteter, som hundekjøring, isfiske, hesteridning, snøscooterkjøring og mye annet.

Hotellrom på Seinen

Noen velger hotell med utsikt over Seinen. Men du kan jo bo på selve elva. Mellom Seinens bredder kan du få bo på et flytende hotell, i hjertet av Paris. Dersom ikke en dukkert i selve elva frister, kan du ta deg en svømmetur i hotellets lekre basseng. Nyt utsikten til elva med en fancy cocktail fra hotellets stilige bar. En bedre plass på Seinen finner du neppe.

Økologisk på Grenada

På en liten privat øy, like utenfor Grenada i Nicaragua, ligger Jicaro Island Ecolodge. Stedet er totalt selvforsynt og serverer kun økologisk og lokalt dyrket mat. Hotellet er bygget opp av små hytter, som ligger helt nede i vannkanten og gir gjestene muligheten for å være i ett med naturen.

Bo i glasshus

Liker du minimalistisk stil? Da er dette stedet for deg. Hotellet Les Cols Pavellons ligger i den spanske byen Olot, like ved Gerona, og har strippet vekk dekoren og møblene på sine hotellrom til å bare inneholde en madrass å sove på. Men det betyr dermed ikke at det ikke finnes ting å se på. Både veggene og gulvene på hotellrommene er nemlig laget av glass og lar gjester se trærne utenfor og steinene på bakken, mens man samtidig kan være varm og komfortabel innendørs.

Trehotell i Sverige

Mange har gode minner fra hyttebygging i trærne da de var små. Men det var kanskje ikke aktuelt å sove der. Nå kan du dra til Sverige for å få en høytsvevende hotellopplevelse – oppi trærne. Seks meter oppe i trærne finner du Treehotel Sverige sine sju helt ulike og spektakulære hytter. Dette er luksushytter - og på dagtid tilbys aktiviteter som kajakkpadling, ridetur, fiske, eller dra på elgsafari, for å nevne noe.

Her kan du oppleve en magisk overnatting høyt oppe i de trærne





Spansk boble

I ørkenen Bardenas Reales i Spania har man muligheten til å bo i en boble. Hotel Aire de Bardenas lar deg sove under stjernene og våkne opp til soloppgangen – uten å måtte fryse. Boblene er som hotellrom med seng, skrivebord og bad, med både morgenkåpe og tøfler. Om ikke selve bobleopplevelsen er nok i seg selv så kan man delta på vinsmaking, få massasje, og utforske det utrolige ørkenområdet rundt hotellet.

Som fisken i vannet

For de som er glade i vann (og har en tykk lommebok) er dette oppholdet en mulighet til å komme så tett innpå dyrelivet i havet som mulig. Conrad Maldives Rangali Islands det perfekte hotellet for deg som vil oppleve dyreliv på nært hold. Hotellet er i Maldivene og består av flere luksuriøse bungalower på stylter, samt en restaurant som ligger under vann. På dette bungalowhotellet kan du altså våkne opp til soloppgangen over havet og ta frokosten under vann.

Perfekt kjærlighetsferie

Dorado Beach Ritz Carlton i Puerto Rico er stedet som kommer til å få hjertet til å banke noen ekstra slag. For her finner dere en privat strand, strålende bademuligheter, et meget godt kjøkken - og et hotell som er alle luksus-reisendes drøm. Deres Spa Bontanico er kjent for sitt høye nivå.

(Kilder: Hotellsøkemotoren Trivago/Visit Norway/Secret Escapes)

