Ekspertenes beste sydentips til de som vil ha mest for pengene

Alle beregninger viser at Hellas, Kroatia og Spania blir sommerens store vinnere. Hele 43 prosent av alle pakkereiser i år vil gå til en gresk øy, og Kroatia er reisemålet som øker mest med hele 50 prosent sammenliknet med fjoråret.

I tillegg har nedgangen i turisme til Tyrkia ført til et ekstra press på disse reisemålene, da «alle» fra hele Europa vil hit i år. Er man derfor på jakt etter en rimelig sommerferie kan det være lurt å tenke alternative reisemål, som:

Albania

Flotte strender, god mat, spennende historie og ypperlig for både barnefamilier og par! Albania er et relativt nytt reisemål for nordmenn, men fjorårets sesong ble en stor suksess og alt tyder på at det samme vil gjelde i år.

Her er gjestfriheten like stor som prisnivået er lavt, og man får fort en fin ferie for pengene!

Bulgaria

Barnefamilienes favoritt har gjennomgått store renoveringer, og etter «tapet» av Tyrkia på programmet har etterspørselen hit økt enormt. Rimelige priser, langgrunne og flotte strender, hoteller med høy standard og et behagelig tempo har sørget for at 2017 blir Bulgarias store comeback-år.

Heldigvis har det ikke preget prisnivået, så også her får man mye sol og bad for pengene.

Algarve

Nordmenn har for lengst lagt sin elsk på Spania, men Portugal begynner man først nå og få øynene ordentlig opp for. Algarvekysten bugner over av fantastiske strender, kulinariske opplevelser og aktiviteter for enhver smak.

Kypros

Krystallklart vann og 300 soldager i året er grunn nok i seg selv til å reise til Kypros! I tillegg bugner reisemålet over av spennende attraksjoner og både hoteller og feriesteder tilpasset ulike målgrupper – så uansett om du reiser med barn, venner eller kjæresten vil du få en vellykket ferie her.