Europas kulturhovedstad er perfekt for ei vennehelg

Danmarks nest største by har alt en metropol har – men i mye mindre format. Århus har en livlig atmosfære, takket være de mange studentene her. Det kryr av kafeer, barer og restauranter, og Århus er særlig egnet for deg som er interessert i interiør, for byen har flust med interiør- butikker som selger dansk design.

Du kan surre rundt i spennende småbutikker i timevis om du vil.

Og i år er byen europeisk kulturhovedstad!

Shopping

Vi begir oss mot Jægergårdsgade for å få med oss noen av de mange lekre butikkene som er dukket opp der de siste årene. Hos Keramik formuleret af Ninna Gøtzche (Jægergårdsgade 78) dras vi inn av de vakre formene og glasurene på eventyrlige vaser og krus.

I kjelleren holder tre keramikere til, og innerst lokker Dorte Kristensens organiske vaser, skåler og kopper. Jægergårdsgade-kvartalet er i det hele tatt et mekka av kunsthåndverksbutikker,

Hyggelig er det også på loppemarkedet i Musikhuset (hver søndag kl. 10–15, dog med skiftende arena for loppe- markedet, sjekk flagstang- markeder.dk). Såpass mye fint er det her at vi må begynne å revurdere plassen i koffertene våre ...

Her er det massevis av pent brukt tøy, men vi konsentrerer oss om 70-tallskeramikk og gamle sølvsmykker.

Flere tips: Latinerkvarteret har flust av kafeer og massevis av butikker med både lokal og internasjonal design. Her er det også lett å få timene til å gå – og kredittkortet til å gløde.

Kultur

Vi spaserer langs elven til Dokk1, byens nye kulturhus, som er en imponerende og inviterende koloss i havnen. Bygget huser det største offentlige biblioteket i Skandinavia og er det største kulturbygget i Danmark siden Operaen i København. Her er det mange morsomme detaljer, for eksempel verdens største rørklokke, skapt av Kirstine Roepstorff. Når det blir født et barn på Aarhus Universitetshospital, kan foreldrene trykke på en knapp, og så vil klokken gi fra seg et gong!

På Domkirkepladsen ligger et av verdens få kvinnemuseer (Domkirkepladsen 5, kvinde- museet.dk). Bygningen er vakker både på utsiden og innsiden, og den har en veldig hyggelig kafé, der vi setter oss etter å ha kost oss med og reflektert over utstillingene. Museet har en utstilling om rødstrømper, om jenters og gutters historie – «Bøneliv fra 1865 til 1990» og «Unge kvinders stemmer» fra da danske kvinner fikk stemmerett i 1915.

Flere tips: Du MÅ innom kunstmuseet ARoS, (aros.dk). En praktfull bygning full av spennende moderne kunst. Få med deg panoramautsikten fra toppen, gjennom det fargede glasset! Det er bare genialt tenkt å gjøre hele byen til en kunstopplevelse.

MoMu høres internasjonalt ut, og det nye Moesgaard Museum (Moesgård allé 15, moesgaardmuseum.dk) er da også en opplevelse av internasjonal klasse, både arkitektonisk og selve utstillingen om den danske bronse- og jernalderen og vikingtiden.

Spise

«Kærlighed» og «Smagen af sommer» – det høres jo koselig ut, ikke sant? Det er et par av navnene på smørrebrødene de serverer hos Kähler Spisesalon (M.P. Bruuns gade 33, www.spisesalon.dk). Vi får en treretters meny, og til hovedrett velger vi det smørrebrødet som er kåret til Jyllands beste, og det er en smaksfest: «Smagen af sommer» er ristet brioche med ferske reker, marinert agurk og sitronmajones.

Dagen etter går vi målrettet til lunsj hos F-høj (Grønnegade 2, fhoj.dk) ved Åen. F-høj er Michelin-stjerne-kokken Wassim Hallals lillebror-kafé til Restaurant Fredrikshøj. Man kan ikke bestille bord på denne forholdsvis lille kafeen, men det er plass til drøyt 20 sittende gjester, så vi finner oss et bord. Også her er det smørrebrød som har hovedrollen på menyen, som «Brændende kærlighed»; små topper av potetmos med myk løk og sprøtt bacon. En vennlig og varm betjening setter stemningen i denne veldig hyggelige kafeen.

Flere tips: Til lunsj anbefales også Emmerys (emmerys.dk) i Guldsmedgade, en økologisk kafé med lunsjretter og bakervarer, spesialsjokolade og egenbrent kaffe.

Du kan også ta med deg «matpakke», for eksempel fra en delikatessebutikk, og gå til vinbutikken/baren Smag Først (Jægergårdsgade 32, smagfoerst.dk). Her kan du nemlig gjerne spise medbrakt mat, mens du nyter ett (eller flere) av de mange slagene vin de serverer på glass.

FAKTA Slik kommer du dit: Århus ligger midtveis på østkysten av Jylland. Det enkleste er å ta en ferge til Hirtshals eller Fredrikshavn, og så kjøre bil eller ta buss sørover derfra. Du kan også fly til Billund fra Oslo og ta buss derfra. Les mer: www.visitaarhus.dk