Fidel er borte, og gringoene strømmer til. Hva skjer med Cuba nå?

(Dagbladet): Er det allerede for seint? Er Cuba, med sine amerikanske veteranbiler fylt med russiske reservedeler, forfalne hus og rasjoneringskort i butikkene på vei til å bli historie?

«Reis til Cuba før det er for seint», har reisebyråene og Cuba-kjennerne sagt – og de har sagt det lenge. Men både forskere og lokalbefolkning tror at endringene på Cuba vil fortsette i det «vanlige tempoet» - som ofte kan bety ett skritt fram og to tilbake.

- Turismen har vokst enormt. Det nye er at også amerikanerne kan reise, i alle fall inntil Trump sier noe annet. Men jeg tror ikke han våger å stanse det. Kubanere flest har fått en helt annen sosial kontakt med utlendinger, ikke bare i Havanna, for turistene reiser veldig mye rundt på egen hånd også. Tilgangen på internett har vært avgjørende. Kubanere flest har et mer nyansert bilde av verden enn før, sier Vegard Bye, som har skrevet flere bøker om Cuba.

Nå forsker han på sammenhengen mellom økonomiske og politiske endringer i sitt doktorgradsarbeid, og er på Cuba flere ganger i året.

Amerikanerne kommer

The Telegraph presenterte ei liste over «ting du må gjøre på Cuba før landet forandrer seg for alltid». Blant annet å vandre i gamle Havanna (står det foran en massiv oppussing?), ta en mojito på en av Hemingways favorittbarer «La Bodeguita del medio» - ei opplagt turistfelle (men «hvem vet hva som skjer når hordene kommer?»), eller røyke en kubansk sigar før hele verden får tilgang på den. En viktig endring skjedde i høst, tilfeldigvis samme dag som Fidel Castro døde.

- Da startet de første direkteflygningene fra USA. Det kom 110 fly i døgnet. Det er jo en betydelig endring, forteller Anne Natvig, som har intervjuet en rekke statlige journalister på Cuba i forbindelse med sin doktorgrad.

Hun peker på hvor mye turismen har hatt å si for vanlige kubanerne.

- Mange tjener godt på besøkende fra utlandet, men samtidig skaper dette en overklasse, som Cuba siden revolusjonen i 1959 har prøvd å unngå, sier hun.

Kjapper seg langsomt

Idun Heir Senstad var på Cuba første gang som turist i 2006. Nå bor hun delvis i Havanna. Som stipendiat forsker hun på hvilke bilder av Cuba som skapes gjennom oversatt litteratur i Norge.

- Livet til folk flest er stort sett sånn som det har vært. Noen har fått større muligheter, takket være en åpning for privat virksomhet. Men jeg klarer ikke å se for meg det tidspunktet Mc Donald's kommer til Cuba. Det skjer ikke fra en dag til en annen, sier hun.

Heller ikke Kjetil Klette Bøhler, som forsker på hvordan kubansk populærmusikk utfordrer eller opprettholder de revolusjonære verdiene i et post-sosialistisk Cuba, tror det skjer store endringer over natta.

- Raúl Castro har beskrevet de pågående politiske endringene som «vi skal kjappe oss langsomt, uten hastverk». Regjeringen gjør ikke noe forhastet. Selv om de tar fienden i hånda, så har hele den politiske selvforståelsen på Cuba vært definert i motsetning til USA, til imperialismen, og dette endres ikke over natta, sier han.

Fra offentlig til privat

Vi ringer sosialantropolog Ståle Wig på ei hakkete linje via appen IMO. Skype finnes foreløpig ikke på Cuba, men kubanerne har andre muligheter for kontakt med omverdenen. Wig tar doktorgrad på utviklingen av privat, småskala næringsliv på Cuba.

- Etter Sovjetunionens fall, og seinere da Raúl Castro tok over, kom det et gigantisk initiativ som skulle flytte over en million arbeidsplasser fra statlig sektor over til det private, forteller han.

Liste over tillatte yrker

Da en million arbeidsplasser skulle over til privat sektor, utarbeidet myndighetene ei liste på 201 godkjente yrker. På lista sto alt fra lighter-reparasjon og knappeproduksjon til salg av brente CD-er og yrker knyttet til turismen. Men innovative yrker som app-utvikling og annen moderne teknologi sto ikke på lista, som var utarbeidet av den eldre garde.

- Akkurat nå er det transportkrise i Havanna. For noen uker siden innførte myndighetene lavere makspriser for taxiene. Veldig mange av dem som driver i taxinæringen, sluttet å kjøre, fordi inntekten ble så redusert. For første gang var man vitne til en slags stille og uformelt organisert streik, hvor gatehjørnene ser ut som en rockefestival, fulle av folk som venter på transport, forteller Wig.

Økte forskjeller

Cuba har også et markant skille mellom de heldige som har slektninger i eksil, og dem som ikke har det. Den første gruppen får jevnlige pengeoverføringer (remesas).

I mange tilfeller er det nettopp dem som får remesas, som jobber i privat sektor, fordi de har investeringsmidler. De statlige ansatte kan tjene så lite som en tiendel av privat sektor.

- Bak mange paladarer (spisesteder) eller taxi-eiere finner du en onkel i Miami eller ei tante i Madrid, forteller Ståle Wig.

Kubaneren Norges Rodríguez fra Santiago de Cuba vokste opp i en familie med to lærere og svært lave lønninger. Faren gikk etter hvert gikk over i turistindustrien.

- Vi merket en enorm forskjell. Vi fikk råd til å reparere taket og fikk mer variert mat på bordet, forteller 30-åringen.

Internett-revolusjon

Signe Aarvik var på ferie på Cuba ved årsskiftet, og også for åtte år siden. Tilgangen til hadde endret seg totalt. Fra et forbud mot å ha privat mobiltelefon og internett kan man nå kjøpe internett-tilgang - omtrent på ethvert gatehjørne - i alle fall i Havanna.

- På kveldene var det veldig mange unge som hang rundt disse wi-fi spottene, forteller hun.

En populær, men ulovlig forretningsidé er videresalg av de statlige kortene som gir tilgang til én time på nett. På det svarte markedet selges de for én CUC (myntenheten som tilsvarer en dollar) mer enn pålydende. Rundt offentlige wi-fi-soner finner man disse selgerne overalt.

Kunnskap om resten av verden har også blitt spredd ved hjelp av «El paquete» – en informasjonsløsning på det svarte markedet som har samlet informasjon på minnepinner eller eksterne harddisker. «El paquete» har vært en måte å omgå systemet og spre informasjon effektivt fra dør til dør over hele Cuba, med alt fra nyheter til TV-serier som «House of Cards», bilder og annen informasjon.

- Informasjonsmonopolet er for lengst brutt. Det er få ungdommer som gidder å lese Granma lenger (den offisielle partiavisa, red.anm.), sier Vegard Bye.

Varemangel

Heir Senstad forteller at «alt og ingenting er mulig på Cuba».

- De som prøver å gjennomføre et hvilket som helst prosjekt på privat initiativ, kommer ingen vei ved å følge reglene til punkt og prikke.

Ved oppstart av en restaurant er innehaverne pålagt å kjøpe alt av staten. Men tilgangen på varer for ustabil til å kunne drive forsvarlig.

- Du får ikke tak i dopapir. Eller tomatpuré. Når staten ikke har disse tingene, må man gå andre steder. Kanskje har de en kusine som jobber på et statlig lager, og får varene den veien, sier Heir Senstad.

- Jeg vil gå så langt som å si at slike små lovbrudd er hjørnesteinen i den kubanske økonomien, sier Ståle Wig. Han forteller om kubanere som kjøper stjålne sett med sengetøy fra vaskere på hotell, for å selge videre til private hjem og Airbnb-leiligheter.

Gradvis oppmykning

Oppmykningen har foregått gradvis. Nå kan - til en viss grad - utenlandsk kapital investeres på øya, og det popper opp alt fra boutique-hoteller, gode restauranter og til og med golfbaner, som ikke kunne vært finansiert utelukkende ved statlige investeringer.

Så, hvor går veien for Cuba nå?

- Det blir litt som da alle spurte «hva skjer når Fidel dør»? Så døde han. Og det skjedde jo ingenting. Det var landesorg i ni dager, og så fortsatte livet som før. Jeg ser ikke for meg at det kommer noen brå omveltning, sier Idun Heir Senstad.

Raúl går av

- Men hva skjer i 2018? Da har Raúl sagt at han skal gå av. Selv om et post-Castro Cuba nok ikke bringer med seg raske endringer, så vil det være spennende å se hvordan den økonomiske politikken, forholdet til USA og økningen av private nettmedier vil prege åra som kommer, sier Anne Natvig.

Kjetil Klette Bøhler tror reformprosessene vil tilta.

- Det er mulig det blir to skritt fram, tre tilbake, i rykk og napp. Men det jeg håper, er at de klarer å ta vare på infrastrukturen og velferdsstaten, og sikkerheten, sier Klette Bøhler.

- Den økonomiske krisa og den politiske legitimitetskrisa er begge så dype at jeg tror viktige endringer trenger seg fram. I hvilken retning er det umulig å si, sier Vegard Bye.

Heir Senstad håper endringene kommer flere enn dem som er involvert i den økende turismen til gode.

- Jeg håper det skjer noen endringer som gjør at det blir lettere å være kubaner på Cuba, sier hun.

REISEFAKTA Reise dit: Apollo, Ving, Orkidé, Lamatours, Carpe Diem med flere tilbyr pakkereiser til Cuba. Eller på egen hånd - via Moskva (tar lang tid, men tusenlapper å spare) eller via de store flyplassene i Europa med kombinasjoner av SAS/Norwegian + Condor eller Lufthansa, Air France og KLM, etc. Hovedstad: Havanna Visum: Det finnes flere visumtyper. Viktig å søke riktig type. Ta kontakt med ambassaden i god tid. Overnatting: (Havanna): Paseo 206. Lite boutique-hotel ved Málecon

La Reserva. Vakre rom i renovert herskapsbolig fra kolonitiden, i bydelen Vedado.

Hotel Nacional. 1930-talls art deco-hotell - en institusjon i Havanna. Vakkert luksushotell i Vedado med basseng og tropisk hage. Restauranter: (Havanna): Habana 61. Populær restaurant like ved revolusjonsmuseet. Lurt å bestille bord.

La Guarida. I lokalene hvor «Jordbær og sjokolade» ble spilt inn, ligger en paladar med lang historie. Obama, Jay-Z og Beyoncé er blant kjendisene som har spist her.

Dona Eutimia. Prøv Ropa Vieja og andre spesialiteter - store porsjoner til en rimelig penge.

VERDT Å BESØKE Havanna: Tilbring noen dager, eller kanskje ei uke, i den vakre hovedstaden.

Tilbring noen dager, eller kanskje ei uke, i den vakre hovedstaden. Trinidad: Brostein, vakre hus fra kolonitiden og dans på torget. Hvilepuls, strand og naturopplevelser. På UNESCOs verdensarvliste.

Brostein, vakre hus fra kolonitiden og dans på torget. Hvilepuls, strand og naturopplevelser. På UNESCOs verdensarvliste. Vinales: Naturopplevelser og tobakksplantasjer.

Naturopplevelser og tobakksplantasjer. Santiago de Cuba: Noen av landets mest anerkjente musikere, kunstnere og andre kulturpersonligheter kommer herfra. Cubas nest største by.

Noen av landets mest anerkjente musikere, kunstnere og andre kulturpersonligheter kommer herfra. Cubas nest største by. Baracoa: Øde strender og regnskog ligger (foreløpig) relativt uberørt i nærheten av det som en gang var Cubas hovedstad.

Øde strender og regnskog ligger (foreløpig) relativt uberørt i nærheten av det som en gang var Cubas hovedstad. Varadero: Selve turistmaskinen - en lang sandstrand med store resort-hoteller. Noen er relativt nedslitt.

FEM NORSKE DAMER PÅ CUBA Navn: Gunda Djupvik Yrke: Jurist. Var på Cuba: Januar 2017. Beste Cuba-opplevelse: Folket, humøret, kreativiteten og energien. Et godt tips: Ta med alt du kan få bruk for av medisiner og toalettsaker hjemmefra. Kan være vanskelig å få tak i. Favoritt-restaurant: Dona Eutimia ved Katedralplassen. Ikke la deg lure på vei inn. Du vil innerst til høyre, ikke på de middels bra som ligger på vei inn blindgata. Favoritt-bar: El Del Frente, deilig mojito og gin tonic. Fint sted å overnatte: Hotel Ingleterra, sentralt og romslig. Navn: Anne Natvig Yrke: Skriver doktorgrad om journalister på Cuba. Var på Cuba: Høst 2016. Beste Cuba-opplevelse: Hadde med meg ungen og fikk slippe en 4 timer lang kø i forbindelse med markeringen av at Fidel Castro døde, fordi på Cuba står man ikke i kø med barn. Et godt tips: Bruk en lommebok med to rom slik at du holder styr på de to pengeenhetene. Favoritt-restaurant: Otra Manera i Miramar, Havanna. Favoritt-bar: MamaIné i Vedado, Havanna. Fint sted å overnatte: Villa el Isleño, i en tobakksåker i Viñales. Navn: Idun Heir Senstad Yrke: Doktorgradsstipendiat. Jeg var på Cuba: Veksler mellom å bo i Havanna og i Oslo. Beste Cuba-opplevelse: Havanna er kontrastenes by. Den ene dagen spiser du teryakimarinert tunfisk på en moderne restaurant, neste dag står du i kø i to timer i et overopphetet lokale for å skaffe basisvarer som egg eller yoghurt. Det er det siste som gjør at du bedre kan forstå kubanernes egen hverdag. Et godt tips: Veksle til deg noen pesos, og bruk dem. For eksempel på frukt- og grønnsaksmarkedene, eller for å ta buss eller «taxi colectivo». Favoritt-restaurant: Det finnes mange gode restauranter (i valutaen CUC), men hva med å prøve en peso-pizza? Noen smaker OK, andre smaker papp. Jeg liker den de lager ved siden av bensinstasjonen som ligger i krysset calle 12 og calle 17, i Vedado. For 10-15 pesos får du en tykk liten pizza som drypper av fet tomatsaus og ost, servert på en liten papplate eller en papirbit. Det nærmeste du kommer kubansk fast-food. Favoritt-bar: Malecón, gode venner og en flaske med rom. Eller du kan prøve baren El Madrigal, de har gode drinker og et fint utvalg tapasretter. Fint sted å overnatte: I Las Terrazas, en times tid utenfor Havanna, finner du blant annet Baños de San Juan. Her kan du bo i små, enkle hytter bygd på påler, eller slå opp teltet. Nyt naturen og bad i elva. Navn: Signe Aarvik Yrke: Stipendiat. Var på Cuba: Desember 2016 / januar 2017. Beste Cuba-opplevelse: Vi var invitert i et bryllup i Trinidad med høy rom-føring og reggeaton-dansende 4-åringer og bestemødre i skjønn forening. Et godt tips: Å kunne prute på spansk er en fordel. Og ta veterantaxi så ofte som mulig! Favorittrestaurant: Lamparilla i Havanna. Favorittbar: La Fabrica (også konsertscener og kunstgalleri), Havanna. Fint sted å overnatte: Casa-particular i Vedado, Havanna. Navn: Cathrine Graff Yrke: Økonomireporter i TV 2-nyhetene. Var på Cuba: Februar 2017. Beste opplevelse: Havanna. Fantastisk spennende by; annerledes og store kontraster. Trist å se forfallet av vakre, gamle bygninger, men med mer turisme og bedre økonomi vil nok mye skje framover. Et godt tips: Det flotte museet Museo de Bellas Artes, med kubansk kunst fra kolonitiden til i dag. Favorittrestaurant: Ivan Chef Justo. Favoritt-bar: La Guarida. Fint sted å overnatte: Hotel Iberostar Parque Central.