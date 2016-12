Fly måtte mellomlande, så passasjerne fikk gå på do

(Dagbladet): Et Boeing 767 tilhørende Open Skies, et datterselskap til British Airways, fikk problemer med toalettene under en flight fra New York til Paris i går.

Toalettene lot seg rett og slett ikke bruke, og på en såpass lang flyvning vet de fleste hvor prekært det kan være.

Med halvannen time igjen av flyvningen ble situasjonen såpass prekær om bord for flere av de 170 passasjerene at kapteinen bestemte seg for å innvilge dem ei tissepause.

Tårnet på Shannon internasjonale flyplass i Irland ble kalt opp, og det ble søkt om et kort besøk nede på bakken så de trengende fikk gjort sitt fornødne.

- Vi ønsker å mellomlande hvis det går bra, vi har 170 ombord som gjerne vil bruke toalettene hos dere, skal kapteinen ha sagt til flygelederen i tårnet på Shannon. ifølge Hangar.no.

Mellomlandingen ble innvilget, og klokka halv åtte på morgenen landet flyet på Shannon.

Passasjerene fikk gjort sitt fornødne samtidig som teknikere undersøkte toalettsystemet om bord.

Etter to timer på bakken fortsatte ferden til Paris, melder rte.ie.