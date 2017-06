For 23 år siden ble en million mennesker drept her. Nå er landet blant verdens ti sikreste

(Dagbladet): I løpet av 100 grusomme dager våren og sommeren 1994 ble minst 800 000 - de fleste anslag sier over en million - mennesker drept i det som raskt fikk betegnelsen «Folkemordet i Rwanda».

Konflikten mellom tutsiene og hutuene endte i grusomme nedslaktinger og en bestialitet en nesten ikke skulle tro var mulig i moderne tid.

Når dette lille og naturskjønne landet nå dukker opp som et av verdens ti sikreste å reise rundt i, kan en saktens lure på hva som har skjedd.

I sin årlige The Travel & Tourism Competitiveness Report er blant annet sikkerheten for de reisende i en nasjon et av parameterne som blir undersøkt.

Her plasseres Rwanda på en niendeplass, med samme score som Norge (7.plass).

Blomstrende utvikling

- Turismen i Rwanda har hatt en blomstrende utvikling i årene som er gått etter folkemordet i 1994 og har passert tradisjonelle eksportvarer som kaffe og te som den viktigste kilden til utenlandsk valuta. Antallet turister ble doblet fra 660.000 i 2010 til 1,3 millioner i 2015. De fleste kommer fra USA, India, Storbritannia, Belgia og Tyskland. Valutainntektene fra turismen ble også doblet, fra 200 til 400 millioner USD, opplyser ambassaderåd Robert Hovde ved Norges ambassade i Kampala. Ambassaden i Uganda betjener også Rwanda.

I fjor hadde Rwanda langt over 1,3 millioner registrerte turister. De fleste kommer for å oppleve afrikansk natur på sitt beste. Landet har en rekke nasjonalparker og et dyreliv på lik linje som sine mer kjente safari-naboer Kenya og Tanzania.

Bevisst satsing

- Rwanda har satset bevisst på å etablere seg som en turistdestinasjon, herunder gjennom infrastrukturutvikling og målrettet markedsføring. Hovedstaden Kigali har satt seg på kartet seg som en viktig by for internasjonale møter og konferanser og et stort nytt konferansesenter ble åpnet i 2016. Flere kjente internasjonale hotellkjeder som Radisson, Marriott og Serena har etablert seg i byen.Store områder av landet, som også grenser til Uganda, Burundi og Kongo består av fjellandskap med store gorilla-kontigenter, sier Hovde til Dagbladet.

- Rwanda kan skryte av vakker natur med sine grønne åser og innsjøer og legger vekt på miljøvennlig turisme. Kigalis gater er velordnede og rene, trafikken er mindre kaotisk enn i mange andre afrikanske byer.

- Og det er forbud mot å bruke plastposer, sier Hovde.

At landet er lite, og ergo lett å reise rundt i, ikke minst på grunn av gode veier, er også et stort pre for tusitsindustrien.

Pioner på likestilling

I World Economic Forums rapport, scorer også Rwanda svært høyt på likestilling målet etter parameterne utdanning, hele, politikk og økonomi.

Rwanda plasserer på en femteplass blant 144 land på verdensbasis. World Economic Forum skriver i sin rapport:

Rwanda er best i Afrika på dette området og det eneste afrikanske landet inne blant de ti beste. Blant annet har Rwanda en svært stor andel kvinner i ansvarlige stillinger, og ladet har verdens høyeste andel av kvinnelige parlamentsmedlemmer med 64 prosent.

World Economic Forum peker på at disse gode resultatene i stor grad kan tilskrives at Rwanda som nasjon har valgt å investere i - og tilrettelegge for - at kvinner kan få høyere utdanning.

Bare Island, Finland, Norge og Sverige scorer høyere på likestilling enn Rwanda i rapporten.

Helse-utfordringer

Også på helse har Rwanda gjort store framskritt, og er blant annet best i Afrika på hepatitt-vaksine for barn i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin helse-rapport for 2016.

91 prosent av alle fødsler blir assistert av kvalifisert helsepersonell.

Delvis som et resultat av dette, er barnedødeligheten i Rwanda relativt lav i afrikansk målestokk, og forventet levealder er blant de høyeste i Afrika med 66,1 år.

Trafikkdødeligheten er imidlertid høy. Det samme er selvmordsraten.

Gorilla-turisme

I Rwanda lever en tredjedel av verdens gjenværende fjellgorillaer i Virungafjellene. Dette er det største trekkplasteret for turisme. Lokalsamfunnene rundt gorillaområdene får en viss andel inntektene som finansierer sykehus, skoler, bedriftsutvikling og vannforsyning.

- Gorillasafari er dog ikke masseturisme og må begrenses av hensyn til dyrene. Man forsøker derfor å utvikle turistnæringen til å stå på flere bein, sier Robert Hovde.

Fortsatt fattig

Folkemordet satte Rwanda langt tilbake, men landet har oppnådd betydelig økonomisk og sosial framgang. Dette til tross er Rwanda fortsatt et fattig land. På FNs fattigdomsindeks for 2015 var Rwanda på 159. plass av 188 land. Det eksiterer også en betydelig grad av korrupsjon.

REISERÅD I følge Utenriksdepartementets reiseråd, knyttes det ikke spesielle risiko til opphold i Rwanda, annet enn at reisende bes utvise aktsomhet ved reiser eller opphold i grensetraktene mot DR Kongo.



Det oppfordres også til å ha gulfeber-vaksinen i orden.

- Framgangen har i seg selv bidratt til stabilitet og økt sikkerheten. På den annen side er mange bekymret over at utviklingen når det gjelder demokrati og åpenhet ikke har fulgt tritt. At sikkerheten er såpass god må også tilskrives at staten utøver sterk kontroll over samfunnslivet. Dette begrunnes gjerne med at det fortsatt er nødvendig å være på vakt overfor «folkemordsideologien».

- Selv om sterk styring kan ha vært nødvendig for å oppnå den utviklingen og stabiliteten landet nyter godt av, stiller mange spørsmål om tiden ikke er inne for raskere demokratisering 23 år etter folkemordet, sier ambassaderåd Hovde.

FAKTA Dette er de ti sikreste landene å reise i i 2017 i følge World Economic Forums årlige rapport. 1. Finland 2. De Forente Arabiske Emirater 3. Island 4. Oman 5. Hong Kong 6. Singapore 7. Norge 8. Sveits 9. Rwanda 10. Qatar Sverige havner for øvrig på en 16. plass.