For mye Kos? Sjekk ut ukjente Nisyros en kort båttur unna

REISE : Apollo har chartret et SAS-fly for direkteflyvninger fra Oslo Lufthavn til Kos hver fredag fra 12. mai til 4. august. Beregn fra kroner 3000 tur/retur for kun fly (www.apollo. no). Flytid fire timer. Med én mellomlanding er det muligheter med blant annet Aegean Airlines (www.aegeanair.com). Øyene er ellers fine å kombinere med øyhopping fra Rhodos. Ferge tar ca. 2,5 time til Kos.

OVERNATTE : En uke på Apollo Mondo Family Resort Kipriotis Maris koster i vår fra omlag kroner 10 000 for to personer, inkl. reise (www.apollo.no). Om luksus av det glamorøse slaget, velger du Diamond Deluxe Hotel (www.diamondhotel.gr), et femstjerners boutiquehotell ved Lambi, . Priser fra kroner 1060 per dobbeltrom per natt. Velger du derimot å bli over på Nisyros, koster ikke det skjorta: Koselige Porfyris Hotel, med basseng, ligger i gangavstand til havna, og koster fra cirka.kroner 300 per rom per natt. (www.porfyrishotel.gr)

SPISE: Irini Taverna er en på alle måter et solid spisested på det lille torget i Mandraki på Nisyros: Ikke noe fancy, men store porsjoner basert på lokale oppskrifter. Du finner tavernaens uteservering under det kjempestore fikentreet på torget. I Kos by er Sunset Taverna en av de mest populære spisestedene, med variert meny, god plass og hyggelig stemning.

MER INFO: www.nisyros.com / www.kos.gr