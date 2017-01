Her er Norges seks beste fjellspa

Høyfjellsluksus og testvinner

Norefjell Ski & Spa er et av Norges mest påkostede fjellhotell og har også landets beste fjellspa.

Da Stordalen åpnet i 2009, var det det dyreste som noensinne hadde blitt bygd i den norske fjellheimen. Siden den gang har hotellet blitt kåret til beste sparesort av både World Luxury Spa Awards og World Travel Awards.

Første stopp tar vi ute i kulda, i det varme utendørsbassenget som går i ett med naturen, så i det brusende utendørsboblebadet.

Inne gir kubbelys en lun effekt, og det finnes både fotbad, finsk sauna, soft sauna, kalde og varme kulper og boblebad.

Det er stille og rolig, for spaavdelingen har 18 års aldersgrense. Barnefamilier har tilgang til et annet bassengområde.

Spamenyen tilbyr alt fra skrubb til steinmassasje, og navn som «Fjellføtter» og «Vinterdrøm» frister. Norefjell Ski & Spa har så definitivt det lille ekstra – og er best i test på fjellet.

Vurdering

Spasenter: Velvære Spa har både ute- og inneavdeling, og er tilrettelagt for voksne. Her er store panoramavinduer som integrerer naturen og en lun atmosfære. I tillegg til et stort utvalg i bad og badstuer.

Spabehandling: Pluss for at spabehandlingene er tilrettelagt omgivelsene. Her er det dypgående massasjer og behandlinger av såre føtter. Vi valgte en 50-minutters rygg- og nakkemassasje som var bra, selv om vi savnet litt informasjon fra massøren om bruk av oljer og produkter.

Aktiviteter: Norefjell Ski & Spa har ski in/ski out, og milevis med preparerte langrennsløyper, skøytebane og akebakke. Inne på hotellet er det en 16 meter høy klatrevegg.

Hotell: Norges desidert fineste fjellhotell! Lun fjellatmosfære hvor interiøret matcher omgivelsene. Restauranten Fjellet serverer mat basert på sesongens råvarer, pizzarestauranten god pizza, og frokostbuffeen var variert og fristende.

Total: Norges fineste fjellspa, og stort pluss for både basseng og boblebad ute. Det er det ingen tvil om at dette er testens vinner.

Priser: Spapakke koster kroner 2920 per dobbeltrom per døgn, og inkluderer overnatting i suite, prosecco, badekåpe og tøfler, massasjeolje og spainngang. Dobbeltrom fra kroner 1805 per natt. Inngang til spasenteret fra 250 kroner. www.norefjellskiogspa.no

Mest potensiale

Vestlia Resort Spaavdelingen på Vestlia er flere ganger kåret til Norges beste. Den er fortsatt lekker, men trenger litt kjærlighet.

Siden åpningen av det som var landets kuleste hotell i 2007, har Vestlia gjennomgått en totalforvandling: Hotellet har blitt større, det er kommet flere restauranter, og ikke minst er det åpnet et eget badeland på 750 kvm.

Men spaavdelingen, den er helt lik. Visst er den lekker på bilder, med et stort basseng kantet med lys i gulvet, og utsikt mot Geilobakkene på andre siden av dalen. Men vi er nok mer kravstore i dag enn for et tiår siden.

Her er «bare» to badstuer (damp og tørr) og en kaldkulp inne. Ingen uteboblebad. Også behandlingen mangler finesse.

Testens kvinnelige reporter fikk en mannlig massør, uten å få beskjed på forhånd. Han virket også uengasjert til tider.

Vi tenker at det nå er på tide at spaavdelingen på Vestlia får litt oppmerksomhet igjen. For da ville det vært full pott.

Vurdering:

Spasenter: Som resten av hotellet er avslapningsområdet mørkt og behagelig, mens bassengområdet er klassisk med lyse fliser og et turkist basseng, med utsikt mot Geilobakkene. Vi savner uteboblebad og mer samhørighet med naturen.

Spabehandling: Menyen er stor og variert, men gjennomføringen kunne vært bedre. Hør på forhånd om det er greit med mannlig/kvinnelig massør. Bruker Kerstin Florians naturlige spaprodukter.

Aktiviteter: Med beliggenhet nederst i Vestlia-bakkene er det lite å utsette på nærheten til aktivitetene. Ti minutter å gå inn til Geilo sentrum.

Hotell: For ti år siden gikk Vestlia Resort fra å være et traust høyfjellshotell til et av Nordens stiligste resortanlegg. Siden 2014 er det ytterligere pusset opp og bygget på for 250 millioner kroner, det synes. Maten er også bra. Tre-retterne holder svært høy kvalitet, og lunsjmenyen er god, om enn litt dyr.

Total: Vestlia er uten tvil en av landets aller beste fjellresorter; det er lekkert, har god mat og har eget badeland. Spaavdelingen har vært urørt siden 2007, og det bærer den litt preg av nå. Mer fokus, og dette ville blitt en sekser.

Priser: Spapakke inkludert to overnattinger frokost og tre behandlinger til korner 3990 per person. Dobbeltrom fra kroner 1090 inkludert frokost og inngang badeland for familier. 16 års aldersgrense i spavdelingen.

Det beste bassenget

Savalen Fjellhotell & Spa ligger på et sted uten store slalåmbakker eller partypuber. Men jammen meg har de et fint spa.

Tre timer syd for Trondheim og fire timer fra Oslo ligger Savalen som et lite «winter wonderland», vakkert plassert midt på fjellet i Nord-Østerdalen, ikke langt unna Rondane og Dovrefjell.

Ved første øyekast ser det ut som et gjennomsnittlig, norsk fjellhotell. Men det er før du entrer velværeavdelingen på nesten 800 kvadratmeter.

Dette er testens desidert fineste velværebasseng, med stoler under vann for avslapning, massasjedusjer og to store boblebad integrert i selve bassenget. Lekkert!

Legg til enorm høyde under taket og panoramautsikt over Savalenvannet, hvor solen skinner inn i kveldingen.

Bassenget alene er en klar sekser. Spaavdelingen i etasjen over har samme flotte utsikt, med god spameny.

Attraksjonen her er beliggenheten og bassenget, det er nesten så man ikke trenger noe mer.

Vurdering:

Spasenter: Testens fineste basseng. 20 meter under taket, turkist basseng med flere massasjesoner og boblebad integrert. Selve behandlingsområdet er helt ok, om ikke like imponerende.

Spabehandling: Benytter Babor-produkter samt eteriske oljer fra lokalbedriften Neo Folgero i Alvdal, og har en rik meny fra ansiktsbehandlinger til massasjer.

Aktiviteter: En liten skibakke best egnet for små barn og fine langrennmuligheter. Hit kommer man for å nyte naturen, ikke for å teste slalåmferdighetene.

Hotell: 45 år i samme familie, som har store planer for hotellet. Det skal stå totalrenovert i 2020, så det er bare å glede seg. Hotellets mat fokuserer på lokalmat, det liker vi. Spesialiteten er et eget Østerdalsbord, en buffet hvor alt på bordet er fra regionen.

Total: Velværeavdelingen trekker klart opp, og det er jo det viktigste i en spatest. Selve hotellet er neppe grunnen til at du kommer hit. Men som totalpakke er Savalen absolutt verdt kjøreturen fra Oslo.

Priser: Luksus spaweekend med overnatting, helpensjon og tre spabehandlinger koster 3995 kroner per person i dobbeltrom. Kun overnatting fra kroner 790 for dobbeltrom inkludert frokost. Inngang velværeavdelingen er inkludert for gjester. www.savalen.no

Ærverdig gammel dame

Dr. Holms Hotel, den grasiøse, hvite trebygningen nederst i Geilobakkene er en institusjon, enten man skal på afterski, spise godt – eller nyte livet i spaavdelingen.

Og det vil nok Dr. Holms fortsette å være. Høsten 2006 gjennomgikk hotellet en totalrenovering, inkludert et helt nytt spa der behandlingsområdet ligger.

Her holder behandlingene høy kvalitet. Fra duse farger til myke kurver og lukter – alt bidrar til å gi den rette avslappende stemningen.

Vi valgte en hot stone-massasje, hvor hele seansen føltes sunn, avslappende og profesjonell. Dr. Holms fikk en sekser da vi gjorde tilsvarende test for fem år siden, men synker litt nå fordi det rett og slett er litt slitent og gammeldags i resten av området utenom spaavdelingen.

Nå burde også velværeavdelingen, med basseng, boblebad og badstuer, få seg et ansiktsløft. Det fortjener Geilos Grand Old Lady.

Vurdering:

Spasenter: Her er alle fasiliteter med basseng i flere størrelser, jacuzzi både inne og ute (med utsikt til bakkene i Vestlia), badstu og steambadstu. Men det er litt gammelt og slitt. Utejacuzzi trekker opp.

Spabehandlinger: Virkelig proft spa, gjennomtenkt konsept og gode behandlinger. En av testens beste.

Aktiviteter: Hotellet ligger nydelig til nederst i Geilobakkene, og fra spasenteret har man utsikt mot Kikut og fjellene på andre siden av dalen. Langrenn, slalåm, sykkel – alt kan du gjøre fra dørstokken.

Hotell: Som en vakker, italiensk filmstjerne har Dr. Holms alltid minnet om at det finnes en fiff her i landet også. Dog er det langt mer folkelig og koselig enn den pompøse fasaden gir inntrykk av. Maten var av varierende kvalitet: Lunsjen i kafeen var skuffende, mens kveldens tre-retter sto til en sekser.

Total: Landets mest proffe og gjennomførte spa, om man ser kun på spaområdet. Men velværeavdelingen trekker såpass ned, at denne gamle ladyen må se seg forbigått av flere ungdommer.

Priser: Romantisk spahelg for to inkludert to overnattinger, halvpensjon, en 60 minutters spabehandling og inngang til velværeavdelingen kroner 3720 per person. www.drholms.no

Den kuleste kulpen

Radisson Blu Mountain Resort & Residences . Få ting slår å sitte ute i kulda og kose seg i et varmt basseng med et glass bobler i hånden.

Kulpen heter spaet, med utebasseng og to boblebad. Her kan man behandle kropp og sjel etter en dag i skibakken, om man ikke velger å bare sitte i boblebadet og se på skikjørerne som farer forbi i stedet.

Bakken går nemlig rett forbi. Inne er det lunt og varmt, med flere badstuer og et stort basseng med peis. Her er spaområdet svært barnevennlig, og de minste er velkomne mesteparten av spaets åpningstider.

Også når det gjelder spamenyen har de valgt å satse på hele familien. Her kan man for eksempel få sjokolademassasje og skrubb, eller foreldre og barn-behandlinger.

Hotellet ligger på nordsiden av Trysilfjellet, den mer «rolige» delen av skibygda, og er altså det perfekte sted for å lene seg tilbake og nyte en avslappende spaweekend.

Vurdering:

Spasenter: Lekkert spaanlegg både inne og ute med boblebad, basseng og ulike badstuer. Peisen som er integrert i veggen over bassenget gir en ekstra god atmosfære.

Spabehandling: Vi gikk for en 80 minutters kombinasjonsbehandling som startet med en skrubb med mineralsalt og eukalyptus. Deretter fulgte en helkroppsmassasje med oljer som duftet av natur. Proff terapeut.

Aktiviteter: Ski inn/out, langrennløyper og spa. Hotellet ligger et stykke utenfor det mer sentrale Trysil, men det går skibusser fra hotellet.

Hotell: Velg mellom rom og leiligheter på det store hotellet, som likevel føles ganske personlig. Innredningen er tydelig inspirert av hyttestilen. Restauranten er flinke til å opplyse hvor råvarene kommer fra.

Total: God mat, fine rom, en fristende spaavdeling og skibakker rett utenfor hotelldøra. Den rolige siden av Trysil er perfekt for kombinasjonen spa og ski.

Priser: Dobbeltrom fra kroner 1045 per natt. Dagsbillett til spaavdelingen koster fra kroner 150, hotellgjester får 50 prosent rabatt. www.radissonblu.com/no/mountain-resort-trysil

Liten, men god

Radisson Blu Trysils Spaavdelingen er ikke den største, heller ikke hotellets hovedattraksjon. Men som litt ekstra krydder til en aktiv helgetur, er det mer enn bra nok.

Radisson har som flere andre valgt å skille familier og spagjester med å vie et eget basseng til de med barn. Det skaper en rolig stemning i spaavdelingen. Faktisk er det rett så behagelig å sitte i badekåpen med en kopp te og se på «flowrideren» i familiebassenget gjennom lydtette vinduer.

Spamenyen er rikholdig, og behandlingene har navn etter omgivelsene: Trysil Energize og Magic Mountain Escape.

Vi velger en klassisk Trysil signatur-behandling; som sender oss en stakket stund til himmels. Først en oppkvikkende skrubb med mineralsalter og eukalyptus, før et urtebad med aromatiske oljer og planteekstrakter.

Når kroppen er ren avsluttes behandlingen med en kroppsmassasje med eteriske oljer av einer, rosmarin og fennikel.

Priser: Dobbeltrom fra rundt kroner 1400 inkl. frokost. Behandlinger fra kroner 590. Gjør-det-selv-kit koster kroner 495. www.radissonblu.com/no/resort-trysil

Vurdering:

Spasenter: Mangler et større basseng forbeholdt velværeavdelingen, ellers er det egentlig overraskende rikholdig på den lille plassen med både et lite basseng, boblebad, finsk sauna, tyrkisk dampbad og aromatisk laconium. Stemningsfullt, mørkt og koselig.

Spabehandling: Klar forbedring fra forrige gang vi gjorde tilsvarende test! Mer fokus på spa og en egen spasjef har gjort susen, her er det proff behandling fra ankomst til utsjekk. Benytter produkter fra Kerstin Florian og økologiske Voya.

Aktiviteter: 6 Ligger midt i bakkene i Trysil med all verdens aktiviteter tilgjengelig både vinter og sommer.

Hotell: Moderne hotell med lekkert interiør, som like gjerne kunne vært satt opp i en storby. Det gir hotellet kanskje litt lite særpreg, men det er likevel en god stemning. Hotellet har flere restauranter, inkludert et pizzasted og en à la carte restaurant. Kul bowlinghall med skikkelig amerikansk hamburgerbar.

Total: Med tanke på hvor lite plass spaavdelingen har, er den overraskende rikholdig. Med proffe ansatte og rette stemning viser det seg at det ikke alltid er størrelsen som teller.

NB: Det finnes flere fjellhotell med velværeavdelinger, men vi har i denne testen valgt ut de seks beste som har fokus på spa. Andre hotell med velværetilbud er: Highland på Geilo, Pers Hotell på Gol, Rauland Høyfjellshotell, Gudbrandsgard på Kvitfjell, Skeikampen Høyfjellshotell og Beitostølen Resort.