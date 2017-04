Her får du vårens storbyferie til halv pris

(Dagbladet): Er du klar for vårens storbyferie? Flybilletter og hotellopphold er bare en del av utgiftene du må legge inn i reisebudsjettet. For mange vil mat, drikke og shopping være en vel så stor belastning på kontoen. Og da er det lurt å vite hvor du får mye for pengene. Her kan du se lista over de billige byene - og de dyre.

Se østover

Dersom du vil ha aller mest for pengene skal du sette kursen ut av Europa og langt østover. Bruk søkemotorer som Google Flights, Panflights eller Kayak for å finne gode reiseruter og de laveste flybillettprisene.

De tre byene Kuala Lumpur i Malaysia, Ho Chi Minh-byen i Vietnam og Manila på Filippinene er de tre storbyene som kommer billigst ut i Forex banks storbyindex for våren 2017.

Kuala Lumpur har en indeks på 28 sammenliknet med Oslos 100.

Og hovedstaden i Malaysia er noe billigere enn Ho Chi Minh-byen (tidligere Saigon) og Manila, selv om alle tre havner på 28 poeng.

Europatoppen

I Europa topper Sofia i Bulgaria (31) lista. Og kommer best ut foran St. Petersburg i Russland (32) og Beograd i Serbia (33) listen over de billigste storbyene.

Til alle disse byene er det nå mulig å skaffe seg billige flybilletter og rimelige hotell. Her får du ferien til halve prisen i forhold til å legge den til Oslo. Det samme gjelder dersom du drar til Riga eller Sarajevo.

Følg med på flyselskapenes nettsider, og sørg for at du får nyhetsbrev når de har salg på flybilletter.

– Våren er en perfekt anledning for en storbyweekend, og selv om den norske kronen fortsatt er svak, finnes det mange prisgunstige storbyer å besøke både i nær avstand og i andre deler av verden, sier Rune Viermyr, nasjonssjef i Forex Bank.

Dyrest i vårens indeks er populære byer Genève, New York og Reykjavik.

– Den sterke dollaren bidrar til at de amerikanske metropolene New York, Miami, San Fransisco, Los Angeles, Chicago og Las Vegas har alle en høyere indeks enn Oslo, sier Rune Viermyr.



For dem som ønsker å reise til London, kan det være greit å vite at ekspertene regner med en ytterligere svekking av pundet i forhold til den norske krona. Dermed får du kjøpt pundet enda billigere enn i dag - og det er godt nytt for nordmenn i Storbritannia.

Her er storbyindeksen for våren 2017

Velg lokal valuta på reisen • Ikke velg norsk valuta når du betaler med kort i utlandet. • En rapport fra Forbrukerrådet viser at når du er i utlandet og skal ta ut penger i minibank, eller betale i en butikk, legger systemet opp til at du skal velge norsk valuta, som er det dyreste alternativet • Sparebanken Vest har dokumentert at kundene i 99,7 prosent av tilfellene taper på å velge norsk valuta, og det er få grunner til å tro at det er annerledes i andre banker.