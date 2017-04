- I Jakarta har vi kjøpesentre som er like store som Molde by

JAKARTA (Dagbladet): Indonesia er «verdens beste eventyr», ifølge Lonely Planet. Det er som 50 land smeltet sammen til ett. 17.000 øyer og 300 språk. Verdens største muslimske land. Og Java er verdens tettest befolkede øy, med 140 millioner innbyggere på et areal som er langt mindre enn Norge.

Hovedstaden Jakarta har et innbyggertall på rundt 20 millioner medregnet alle forstedene. Dette høres ut som et kaotisk reisemål, tenker du sikkert. Og det kan det til tider være.

Men for et herlig kaos! Og for noen muligheter til storslåtte reiseopplevelser!

At temperaturen som regel ligger på rundt 30 grader i lufta og 27 grader i vannet året rundt, skader heller ikke. Heller ikke at det er fullt mulig å fly tur/retur Oslo-Jakarta for 5000 kroner.

Lommeboka stortrives

Vil du bli millionær? Da skal du dra til Indonesia. Umiddelbart etter landing tok vi ut 3 millioner (rupiah), som viste seg å være beskjedne 1800 kroner. Vi ble så forfjamset av de store sedlene at bankkortet ble gjenglemt i minibanken. Men det var heldigvis ikke enden på Visa, for vi hadde Mastercard på lur som reserveløsning.

Det vi med en gang kan fastslå er at ei norsk ferielommebok stortrives i Indonesia. Her er det fullt mulig å spise seg mett for en tjuekroning. Vi bodde tre netter på et suverent godt hotell (Ayaka Suites) i Jakarta. Og betalte under 1000 kroner for det, inklusiv en frokostbuffet med sju-åtte varmretter. En pangstart på turen.

Jakarta er en by i voldsom vekst. Det skyter nesten opp en ny skyskraper hver eneste måned, sies det. Mange i Jakarta snakker engelsk. Vi ble møtt av en enorm velvilje og vennlighet. Typisk Asia, folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss turister.

Pass på trafikken

Men du må være forberedt på å bli et yndet objekt for selfier. Som hvit mann (eller dame) i Jakarta, og ikke minst på landsbygda, så er man en attraksjon i seg sjøl. Du vil oppleve mye smil, latter, glede og vennlighet i Indonesia. Det føles rett og slett veldig trygt å ferdes rundt i dette eventyrlige øyriket, kanskje med unntak av trafikken. Den er ellevill og kaotisk, mange foretrekker å kjøre om natta.

Du kjører ikke bil selv i Indonesia. Det er ekstremsport. Lei taxi eller privat sjåfør i noen dager. Hotellet hjelper deg med dette. For et par hundrelapper har du taxi og engelskspråklig guide i fem-seks timer i Jakarta.

Shopping, restauranter, museer, kunst, kultur, parker, monumenter, skyskrapere – og et enormt folkeliv. Jakarta har det meste. Både med og uten vestlig standard. Valget er ditt. Jakarta er en storby som det er greit å besøke i to-tre dager, før man legger ut på oppdagelsesferd rundt på Java.

Vi betalte faktisk bare en million (600 kr) for en tur som varte et halvt døgn, og som tok oss ut av storbyen og inn i jungelen, over flere fjellpass og ut til den fantastisk vakre kysten, med bortgjemte og lite besøkte strender som perler på ei snor.

Realiserte drømmen

Vi dro til landsbyen Sawarna, der tiden mer eller mindre har stått stille. Her bor moldenseren Harald Eidhammer (50), hans kone Eko (39, fra Jakarta) og barna Alexander Bintang (1) og Erik Satrio (5).

De har realisert drømmen, og ønsker norske gjester velkommen til sin nybygde hacienda, som fungerer som en bed & breakfast på bestilling. Vi ble til slutt hentet med moped og kjørt gjennom jungelen, før vi gikk 140 trapper opp til det norske feriehuset i Sawarna. Her er det fantastisk utsikt mot stranda, og for surfere er Sawarna og kysten rundt et eldorado.

- Det er derfor jeg har endt opp her. Jeg har surfet i ti land, men lite slår Indonesia. Her finner man noen av de beste surfebølgene i verden. Jeg og min kone Eko har bygd denne boligen for å kunne bo her i ett år, før eldstegutten begynner på skole i Molde. Vi blir i Indonesia til langt ut i juli. Vi ønsker norske gjester hjertelig velkommen til eksotisk opplevelse. Vi ordner alt, sier Harald Eidhammer.

Kona Eko er oppvokst i Jakarta, hvor hun bodde og jobbet innen shipping fram til hun tilfeldigvis møtte norske Harald på Bali i 2007. De to ble et par, nå har de stiftet familie, og Eko har bodd i Norge siden 2009. For henne er det en drøm å få bo i Indonesia et helt år. Hun har et sterkt ønske om at flere nordmenn skal hoppe i det og besøke Indonesia. Og gjerne komme på besøk til dem.

Folk og liv overalt

- Jakarta har alt. Vi har kjøpesenter som er like stort som hele Molde sentrum. En tur til Indonesia må alltid starte med noen dagers akklimatisering i Jakarta. Så starter eventyret. Samme hvor du stopper er det opplevelser. Det er folk og liv overalt. Som du selv har opplevd, er det en veldig vennlig atmosfære. Folket her setter stor pris på vestlige turister.

- Her vi bor, i Sawarna, lever vi stort sett utelukkende av kortreist og økologisk mat. Vi har papaya, mango, bananer, kokosnøtter, guava og jackfruit rett utenfor huset. Økologisk kylling, god fisk, spennende krydder og et rikt utvalg av grønnsaker. Og selvsagt nasi, som betyr ris, ler Eko.

Fantastisk klima

Mannen Harald har reist mye rundt i Indonesia som surfer og turist. Det var han som oppdaget Sawarna, da han jaktet på et sted med gode bølger. Harald er på bølgelengde med Indonesia.

- Det er en drøm å bo her ett år. Surfen er vanvittig bra. Et fantastisk klima. Snille folk. Mye spennende mat. Alt er svært billig. Regnskog, rismarker, vulkaner og uberørte strender. Du har hele spekteret. En helt annen verden. I Jakarta er du i 2017, en times reise ut på landsbygda og du kan plutselig være tilbake i 1950, sier Harald, som er lærer av yrke hjemme i Norge.

Vi ble hos Harald og Eko i fire dager. Sol, bading, god mat og flotte naturopplevelser. På turen tilbake til Jakarta stoppet vi i surfebyen Cimaja, der nederlandske Eleonora Detmers driver vertshus og motell. Et nydelig måltid med tunfisksalat, biff og noen kalde øl endte på cirka 100 kroner. Hos Eleonora kan man leie en liten bungalow for 100 kroner natta.

- Jeg har ikke vært tilbake i Nederland på 15 år. Jeg elsker Indonesia og indoneserne. Dette er hjemmet mitt. Alt du måtte drømme om å gjøre, kan du gjøre i Indonesia. Surfing, dykking, paragliding, jungelturer, vulkansafari, bading og storbyliv. Lavbudsjett eller eksklusivt i verdensklasse. Indonesia har alt. Det må være et av verdens kuleste reisemål, sier den nederlandske kvinnen, som nå er indonesisk statsborger.

INDONESIA Øyrepublikk i Sørøst-Asia, med nær 260 millioner innbyggere.

Verdens fjerde mest folkerike land, 90 prosent muslimsk befolkning.

Hovedstaden er Jakarta, med rundt 20 mill. innbyggere. Bali er den største turistattraksjonen.

Nordmenn kan reise visumfritt til Indonesia, maksimalt 30 dager. Fyll ut skjema på flyet.

Valutaen er indonesisk rupiah, 1 million rupiah er cirka 600 NOK. Prisnivået er lavt.

Indonesia klassifiseres som et trygt reisemål av UD, noe som også er vår erfaring.

Men det må likevel understrekes at det er en vedvarende terrortrussel, påpeker UD.

Et mangelfullt helsevesen, samt utrygge ferger og små lokale flyselskap, påpekes også.

Alkohol fås servert på de fleste turisthoteller og turistspisesteder, men det er ellers begrenset tilgang på øl, vin og brennevin.

Strømmen er 220 volt, stikkontakter som i Norge. Visa og Mastercard aksepteres som regel, og det er fullt av minibanker i byene.

Klimaet er subtropisk. Det er alltid godt og varmt, både i lufta og i vannet.