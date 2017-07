Ikke la deg sjarmere! Avslører sannheten bak turistdyrenes brutale liv

(Dagbladet): Den London-baserte organisasjonen World Animal Protection ønsker å vise turister at elefanten du tar deg en ridetur på i ferien trolig lever under elendige forhold.

Organisasjonen har lokalisert nesten 3000 «arbeidende» elefanter i turistindustrien i seks asiatiske land. Tre av fire av disse lever under dårlige, og uakseptable forhold, skriver nyhetsbyrået AP.

Elefantene er observert lenket fast dag og natt, når de ikke jobber. De lever på utilstrekkelige dietter, og får ikke ordentlig pleie og behandling av veterinærer. Dette kommer i tillegg til at de ville dyrene gjennomgår harde treningsprogram.

I videoen øverst i saken, som er tatt av organisasjonen, kan du blant annet se en elefant balansere på en tynn planke for å underholde turister i Thailand.

- Unger brytes ned med vold

Metodene som brukes for å få de store dyrene til å føye seg for en trener er brutale, og det ligger mye lidelse bak, ifølge veterinær og leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen.

- For å få kontroll må det brukes rutinemessig ganske grusomme metoder. Elefantungene går igjennom en såkalt »nedbrytingsprosess», hvor de påføres smerte til de blir utmattet. Seinere brukes den såkalte elefantkroken for å vedlikeholde frykten for smerte. Er du litt oppmerksom, kan du ofte se at elefantføreren for rideelefanten har med seg en metallkrok som den stikker dyret med på følsomme punkter på kroppen, forteller Martinsen til Dagbladet.

World Animal Protection deler funnene sine i håp om at turister skal være oppmerksomme på situasjonen dyrene lever under, og for å kunne legge press på reisebyråer for å få bedret situasjonen til dyrene.

Organisasjonen forteller at de allerede har overbevist 160 reisebyråer om å slutte å promotere steder som tilbyr elefantturer og -opptredener.

Landene det vises til i rapporten er Thailand, Kambodsja, Nepal, Sri Lanka og India. De fleste elefantene er likevel i Thailand. Tre fjerdedeler av de 3 000 elefantene som lever i fangenskap finnes i Thailand.

Fant 40 døde tigerunger i fryser

Det er langt ifra første gang thailandske turiststeder har fått dyrevernsrefs. I fjor sommer fikk det omstridte buddhisttempelet, kjent som tigertempelet, fjernet samtlige tigre.

Thailandske myndigheter aksjonerte mot tempelet, som ligger i provinsen Kanchanaburi vest i Thailand. Flere hundre personer var involvert for å få flyttet 137 levende tigre til andre dyresentre.

I forbindelse med aksjonen ble minst 40 døde tigerunger, en død bjørn og diverse dyrehorn funnet i tempelets fryser. Tempelet har i flere år har brukt tigre som turistattraksjon. Hit kom turistene i hopetall for å kose med tigerunger og for å ta selfies med de store tigrene.

Tempelet hevdet at de var et dyrereservat, men har likevel fått hard medfart av dyrevernaktivister de siste åra, og munkene ble beskyld for å drive med ulovlig oppdrett og smugling.

- Unngå dyrehager og akvarier

NOAH-leder Martinsen forteller at det fortsatt finnes steder hvor store kattedyr blir dopet ned for å kunne være rolige under nærkontakt med mennesker.

- Også andre, mindre dyr som aper lever under helt uakseptable forhold, ved at de utnyttes kommersielt, lever i fangenskap, og dopes ned for å tas bilder av. NOAH vil oppfordre alle til å holde seg unna steder som tilbyr nærkontakt og fotografering med ville dyr, sier Martinsen.

NOAH oppfordrer også alle til å holde seg unna alle steder hvor dyr ikke lever i sitt naturlige element. Dette inkluderer også dyrehager, akvarier, delfin- og hvalparker, og sirkus. Alle steder hvor «kommersiell utnyttelse står i sentrum».

- Dyr trenes opp til å la seg kontrollere av mennesker, og de bor på små arealer hvor de ikke for utløp for sine naturlige behov. Det er helt klart kritikkverdig, og du bør styre unna det i ferien.

- Dra på safari

Dersom du ønsker å oppleve ville dyr i ferien og samtidig vil at dyrenes velferd er intakt, finnes det flere alternativer også NOAH går gode for.

- Finn et ansvarlig safari-byrå, et som ikke tilbyr jaktturisme, men som legger vekt på at dyrene ikke skal forstyrres, og holder god avstand fra dem. Det finnes for eksempel hvalsafari i Nord-Norge, sier Martinsen.

En annen ting som også kan vurderes er såkalte sanctuaries, mottak for dyr som har hatt det ille, hvor du kan være med på å støtte disse dyrene. Her er det likevel viktig å gjøre ordentlig research i forkant av besøket.

- Det er flere steder som profilerer seg som om at de redder dyr, men som i stedet avler opp dyr i fangenskap for underholdning. En viktig ting å se etter er om det finnes dyreunger på stedet. Er det mye unger, og det tilbys nærkontakt med dem, er det høyst sannsynlig ikke et etisk mottak for dyr. Ekte mottak vil ikke avle opp dyr, og det vil derfor normalt ikke være dyreunger der, med noen få unntak av forlatte dyreunger eller liknende. Stedet bør være i stand til å fortelle hele historien til dyrene, forklarer NOAH-lederen.

- Dropp hestdrosjen i New York

Det er likevel ikke bare i Asia og i dyrehager dyr utnyttes i turistnæringen. NOAH oppfordrer også til varsomhet rundt mer «uskyldig» utnyttelse av dyr.

- En tenker kanskje at ridning på esler og hester går fint, men også her er ofte lidelse involvert, og ikke så »uskyldige» som det kan framstå. Et klart eksempel er hestedrosjer i New York. Her ser vi også at hestene lider på grunn av overbelastning av jobben de gjør, flere hester har også mistet livet i farlige situasjoner i trafikken, forklarer Martinsen.

NOAH sender hvert år ut et skriv til alle reisebyråer med tips til de som ønsker å være dyrevennlige turister. Her advarer organisasjonen blant annet mot både dyrehager, elefantridning, tyrefekting og strutseridning.