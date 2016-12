Juletorsk med en vri

Reise hit: Train in – train out: Voss er lett tilgjengelig med bil, buss eller tog siden Voss er et stopp på Bergensbanen. Ca. 1,5 timer å kjøre bil fra Bergen, 1 time med tog. Fra Oslo er det 5-6 timer med bil eller på tog. (www.nsb.no )

Overnatting: Fleischer’s Hotel har 110 rom i hotellet og 30 leiligheter i motell. Totalt 300 sengeplasser, hvorav flesteparten har utsikt over Vangsvatnet og fjellene rundt. Pris fra kroner 1990 for dobbeltrom inkludert frokost for to personer og fri adgang til velværeavdelingen, med svømmebasseng, boblebad og badstue. Fra kroner 1200 for leilighet i motellet ved Vangsvatnet. (www.fleischers.no )

Aktiviteter: Den første påsketuren til fjells i Norge hadde sitt utgangspunkt på Fleischer's Hotel. Det var Kasper Kielland, Fritz Rieber og Henrik Sundt som med primitivt utstyr og enkle ski tok seg rundt i vossafjellene den gangen.



De ankom Voss med den nyåpnede Vossebanen i 1884 og sjekket inn på Fleischer’s Hotel. I dag er vestlandsbygden en moderne skidestinasjon med gode alternativ for all skisport, med to alpinresorter, ett ski- og tursenter og enkel tilgang til fjellet like utenfor hotelldøren.



Voss Vind byr på luftige opplevelser innendørs, der du kan teste fallskjermegenskapene i en av bare to vindtunneler i Norge. (www.vossresort.no / www.myrkdalen.no / www.vossvind.no