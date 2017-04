Langgrunne strender og masse sol gjør dette til barnas badeparadis

REISE HIT : Norwegian har virkelig skjønt at nordmenn elsker Mallorca, og flyr hit fra Oslo, Stavanger og Bergen med syv avganger i uka fra Oslo, 10 ganger i høysesong. Også SAS flyr direkte til Palma. Priseksempel juni/juli kroner 1800 tur/retur. I tillegg har alle de store charterselskapene Mallorca i programmet.

HER BOR DU: Ving, TUI og Apollo har alle en rekke destinasjoner med fine hotell over hele øya. Sunwing Alcudia ligger rett på stranden og er perfekt for barnefamilier. Pris fra 35 000 kroner for en familie på fire midt i fellesferien.Det går også an å finne billigere alternativ. Med Apollo koster fly og to uker på trestjerners Sofia kroner 23.000 for en familie på fire i fellesferien.

REISE RUNDT : Det er lett å komme seg rundt på Mallorca – det meste er maks en time unna. Leiebil koster fra kroner 200 per dag. Det går også mange busser, sjekk www.emtpalma.es/en for ruter og tider.

LES MER: www.seemallorca.com