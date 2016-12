Nå kan du besøke Hitlers bunker i Berlin

Mens myndighetene i Østerrike - Adolf Hitlers fødeland - har bestemt seg for å ødelegge huset der diktatoren ble født i Braunau am Inn i 1889, har et tysk firma bestemt seg for å gå motsatt vei i Berlin.

Der har Berlin Story Bunker rekonstruert bunkeren der Hitler og Eva Braun tilbragte sine siste levedager mens russerne beleiret Berlin i 1945. Museet, som heter ligger ikke på samme sted hvor den opprinnelige bunkeren lå, men heller ikke langt unna.

Flere av rommene Hitler skal ha benyttet mens andre verdenskrig gikk mot slutten er gjenskapt, blant annet kontoret hans, og rommet hvor han skal ha tatt sitt eget liv.

Det er i tillegg laget en miniatyr av hele det underjordiske systemet bunkersen var en del av. Bunkeren er gjenskapt to kilometer fra den opprinnelige, som for lengst er ødelagt, og ligger i en bygning som tjente som tilfluktsrom for opptil 12 000 berlinere under bomberegnet mot slutten av krigen.

Mot en inngangsbillett på en drøy hundrelapp er museet åpent for publikum i form av to daglige og guidede omvisninger. Tilstrømmingen skal ha vært stor.

Ikke alle er like fornøyd med at et kommersielt firma gjør Hitlers kommandosentral om til en turistattraksjon for å tjene penger.

Skepsis

Ikke minst kan historikerne ved det statsfinansierte «Terror-museet» (Topograhpie des Terrors) rett ved siden av styre sin begeistring. Dette senteret hadde over en million besøkende i 2015 og ligger i samme bygning som huset hovedkvarterer til det beryktede sikkerhetspolitiet SS under nazi-tiden.

- Vi arbeider ikke på denne måten. Vi prøver å vise helheten i alt som skjedde, hvordan nazistene vokste fram, hvordan de regjerte, og hvordan de ble ødelagt, sier Kay-Uwe von Damaros ved Topographie des Terrors.

- Vi dokumenterer historien faktabasert, og kan ikke støtte et tiltak som dette.

- Sensasjonsmakeri er ikke vår ting, har han tidligere uttalt til dw.com.

- Vi ser at historien fortsatt selger, men det er litt foruroligende at flere av disse nasjonalsosialistiske presenteres på denne måten, sier Stefanie Endlich, universitetsprofessor i Berlin og spesialist på nazi-kunst til New York Times.

Avviser kritikken

Kuratoren i Berlin Story, Wieland Giebel, avviser at kopien av bunkersen er gjort for å tjene penger på et spekulativt «Hitler-show».

Han får indirekte støtte av Adam Kerpel-Fronius som jobber for minneforeningen for Holocaust-ofrene.

- Jeg ser ikke dette som en gal ting og frykter ikke at denne bunkeren skal bli en helligdom for ny-nazister, som noen er redd for.

Han forstår at replikaen tiltrekker seg interesse.

- Alle som kommer til Berlin er interessert i historien. Alle vet at Hitlers bunker eksisterte. De blir overrasket over at de bare finner en parkeringsplass der den i sin tid lå, sier han.