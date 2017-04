Nå kan du handle taxfree-varene dine på nett

(Dagbladet): Taxfree-butikken i ankomsthallen på nye Gardermoen utland skulle bare åpne et lite ekstratilbud for flypassasjerene i hjørnet av butikken. Nå er Gardermoens nye klikk-og-hent-tilbud i ferd med å bli en stor utfordring for Europas største taxfreebutikk.

- Det er stappfullt av poser i hentehyllene. Denne måten å komme seg unna køen i kassene har vært en kjempesuksess blant de reisende, sier Aleksandra Dorota Jarek.



- Vi pakker for harde livet for å dekke etterspørselen.

Klikk og hent ble innført i januar i år, og etter bare få uker er det klart at kapasiteten på de travleste helgene nærmer seg sprengt. Utvidelse er allerede under planlegging.

Rett på nett

Via flyplassens nettside kan du nå handle taxfree-varer på nett inntil 24 timer før du vil hente varene. Dette gjelder både avreise og ankomst.

Deretter blir taxfree-varene dine pakket i en pose med navnet ditt på og denne posen henter og betaler du når du ankommer flyplassen. Dermed slipper du å bruke tid på å gå rundt i butikken for å plukke frem varer. Og du slipper også å stå i de lange køene for å betale varene dine.



Vareutvalgene og prisene på varene er de samme som i taxfree-butikkene.

- Men, ja, vi har en uventet utfordring. Dette er blitt så populært at det ser ut som det blir nødvendig med utvidelse av lokalene ganske snart, smiler Helene Kjæreng, som sammen med Jarek kjapt ekspederer kundene som har bestilt varer på nett.

Her er det klikk og hent Taxfree-butikken ved ankomst på Gardermoen er en av i alt sju taxfreebutikker i Norge som har åpnet for klikk-og-hent. Avgang Oslo Lufthavn Gardermoen Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen Avgang Bergen Lufthavn Flesland Ankomst Bergen Lufthavn Flesland Ankomst Stavanger Lufthavn Sola Ankomst og avgang Trondheim Lufthavn Værnes Ankomst og avgang Kristiansand Lufthavn Kjevik

Retten til taxfree

Taxfree er en mulighet for deg som har vært på utenlandsreise som varer over 24 timer.

Ved utenlandsopphold på mindre enn et døgn kan du én gang per 24 timer ta med deg alkohol- og tobakkskvoten hvis du kan dokumentere at du har betalt avgifter i et EØS-land. Da kan du ikke handle på taxfree.

Dersom du reiser med fly tur-retur København på en dag, kan du handle kvoten på en butikk i København der du betaler avgiftene, men du kan ikke handle i taxfree-butikken på Gardermoen.

Det er fullt mulig å handle mer enn kvoten. Du må da fortolle varene som overstiger den. Her er tolletatens prisliste for dette.

Utvider ordningen

Travel Retail Norway startet med klikk og hent i Stavanger allerede sist sommer. Da som et testprosjekt. Nå er altså tilbudet utvidet og permanent flere steder i landet.





- Dette er et tilbud som vi tror først og fremst vil gjøre taxfree-handelen enklere og raskere for de reisende, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway.

Dette må du vite om klikk og hent • Husk at norske kvoteregler og aldersbestemmelser også gjelder ved forhåndsbestilling av alkohol, vin og tobakk.

• Dersom du etter ankomst på Gardermoen skal fly videre til andre norske flyplasser med Domestic transfer, så kan du foreløpig ikke benytte deg av klikk og hent på dutyfree-butikkene.