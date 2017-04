Nå slår politiet pass-alarm

(Dagbladet): Påskeferien er i full gang. Og med den starter nordmenn planleggingen til neste ferie. Enten det er storbyferie i mai eller sommerferie i løpet av de tre sommermånedene.

Nå advarer politiet mot lange passkøer ved landets politistasjoner allerede rett over påske. Høgsesongen for passbestillinger er ukene etter påske og fram til sankthans. Og nye bestillingsregler kan skape kaos for mange.

Bestilling på nett

Nytt av året er at mange av landets politistasjoner ikke lenger tar imot drop-in-kunder for passbestilling. Nå må du mange steder bestille time for når du kan ankomme passkontoret. Dette for å hindre de timelange køene på de mest travle dagene. Her finner du oversikten over hvor du må bestille time på nett.

Rekker du ferien?

- Nå før sommer og høysesong vil det alltid være viktig å søke pass gjerne inntil 6 -12 måneder før passet går ut. Dette gjelder spesielt hvis man har hatt mange tap av pass fra tidligere, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.

- For at våre kunder skal unngå unødvendige utgifter, tidspress og flere oppmøter hos politiet, ønsker vi at de som skal ut og reise, må søke pass i god tid.

Det kan være opptatt og ingen ledige timer hvis de er for seint ute, og dette er noe som gjelder over hele landet. Spesielt gjelder denne i høysesongen fra mars til ut i juli måned, sier Hessenschmidt.

Ikke alle får nytt pass

Politiet har en garantert leveransetid av nye pass på ti virkedager. Men, har du mistet pass flere ganger, kan det rett og slett medføre at du ikke får utstedt pass.

Dersom du skylder restskatt, kan du bli nektet pass.

Vær også klar over at du ikke kan betale passgebyret med kredittkort. Husk derfor vanlig bankkort eller kontanter.

Dersom du ikke kan bestille time elektronisk, kan du kontakte ditt lokale politi, eller ringe 02800.

Kølapp

Noen steder er det fortsatt mulig å komme og trekke kølapp - og dermed vente den tida det tar for å få pass. Mens ved mindre politistasjoner og lensmannskontor er det mulig å få hjelp selv om du ikke har bestilt time på forhånd. Dermed kan du snike litt i køen dersom det er veldig lang passkø der du bor.

I utgangspunktet vil et lensmannskontor eller en politistasjon prioritere dem som bor i distriktet, men erfaringene tilsier at de gjerne hjelper andre reisende som har fått tidsnød. Bestillingen av pass går elektronisk til produsenten, og noen ganger vil du - med litt flaks - ha passet i postkassa allerede etter et par dager.

Har du skiftet navn? • Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn.

• Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn.

Huskeliste når du skal søke om pass • Gyldig legitimasjon (gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, eventuelt tidligere utløpte pass, statsborgervedtak hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar kunne bevise sin identitet).

• Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass. • Pass koster kr 450 for personer over 16 år. • Pass koster kr 270 for barn under 16 år. • Alle som skal søke om pass, må møte personlig.