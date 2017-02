Pass deg for strømsjokk

Priser og innhold tåkelegges. På diskret vis ledes du over fra de billigste strømavtalene og over på avtaler som er både dyrere og dårligere, mener privatøkonom Rune Pedersen.

Han er ansvarlig redaktør i Smarte Penger, et uavhengig nettsted om privatøkonomi, og har fulgt strømbransjen tett gjennom mange år.

Det siste året er mange flere strømselskaper kommet til, og det er blitt mer krevende for forbrukerne å orientere seg i markedet, påpeker Pedersen.

Salgstriksene du bør være obs på Markedsfører seg med tomme garantier:

Strømavtaler som markedsfører seg med garantier, måler seg gjerne opp mot noen få, utvalgte selskaper som er enda dyrere enn dem selv.

Skryter av billigprodukt, men selger deg et dyrere produkt:

Noen leverandører lar et billigprodukt sole seg øverst på Konkurransetilsynets liste. Men når kunden klikker seg inn på nettsidene deres, blir vedkommende møtt med et dyrere produkt.

Selger et billigprodukt, og leder deg så over på et dyrt produkt: Noen måneder etter at en kunde har valgt den billigste avtalen, blir vedkommende oppringt og pratet over på et langt dyrere strømprodukt. Later som det billigste produktet var et kampanje-produkt: Tilslører forbehold i kontrakten om at billigproduktet kun gjelder i en kampanjeperiode. Flytter så kunden over til en av de dyre avtalene i porteføljen.

Priser opp billigproduktene:

Om strømleverandørene ikke klarer å lede nok kunder over på de dyrere produktene, skrur de rett og slett opp prisen markant på null-påslagsproduktet. Så starter de opp nye null-påslagsprodukter for å trekke inn nye kunder. Melker gamle kunder som ikke følger med: Flere kraftleverandører møter priskonkurransen med et nytt billig-produkt, mens de gamle kundene holdes igjen på en dyrere avtale – med mindre de selv ber om å bytte.

Bløffer om dyrere strømpris: Et triks flere benytter for å argumentere for selskapets dyrere strømprodukter, er at kunden med disse kan unngå den dyre vinterstrømmen. De kan flytte deg over på billig fastpris om vinteren og så tilby lav, flytende pris om sommeren.



Tøyer strikken ved telefon- og gatesalg: Tilsynsmyndighetene har de senere år jobbet målrettet med å stramme opp bransjen, men hva telefon- og gateselgerne har instruks om å si når de kontakter kundene, har myndighetene svært begrensede muligheter til å fange opp. Selskapet kan bare skylde på en overivrig selger.

–De må jo finne på noe for å skille seg ut, og derfor finner de på mange ulike rabattavtaler for å lokke til seg kunder. Ett enkelt selskap kan ha sju–åtte ulike strømprodukter bare på spotpris. Det er svært tidkrevende for forbrukerne å skulle følge med på hvilke avtaler som egentlig lønner seg – og de færreste følger med. Det tjener selskapene rått på, sier han.

Verst for de eldre

Mange forbrukere forledes til å tro at de inngår en god avtale, mener privatøkonomen.

–Salgsargumentet hos disse er gjerne at «dette er vårt mest populære produkt». Sannheten er imidlertid at produktet brukes av mange fordi strømselskapet har ledet kundene sine inn på det – men billigst er det ikke.

–I dag selger mange selskaper strøm til negativ pris for å få kunder. Det sier seg selv at de ikke kan overleve på den måten, selskapene må selge for 700–800 kroner i året per kunde for at det skal lønne seg. Dermed er de nødt til å få så mange som mulig inn på dyrere avtaler, sier han.

Den billige strømavtalen kalles lynavleder-produkter, hevder Pedersen: De skal lede kunden inn, og videre over på de dyrere produktene.

–Dette er et av triksene strømleverandørene tjener aller mest penger på – gjerne ved å henvende seg til den eldste aldersgruppen, som er det enkleste byttet.

Han har sett mange eksempler på at leverandøren øker prisene på strømavtalen til kunder som ikke følger med.

–Kjøper du det billigste produktet er det bare et tidsspørsmål før prisen endrer seg. I praksis må du dermed bytte selskap ofte for at det skal lønne seg, sier Pedersen.

Må dokumentere

–De siste årene har vi sett at en del leverandører har som strategi at de reklamerer med såkalte «kampanjepriser», for eksempel at kunden får null øre i påslag på strømprisen fra Nordpool. Tilbudet gjelder bare i en periode, og når denne er over skrur selskapene opp prisen uten å varsle kunden. Da kan man med rette føle seg lurt, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.

Den type virksomhet er helt klart i strid med markedsføringsloven, påpeker han.

- Føler meg lurt Da fakturaen fra strømselskapet kom, var Pia Stavrum (34) satt opp på en langt dyrere avtale enn den hun hadde valgt – med nesten dobbelt så høye kWh-priser. Oslo-kvinnen byttet til en rimeligere strømavtale gjennom en av de ledende norske tjenestene som sammenlikner strømpriser. – Det står jo så mye i media om hvor stor forskjell det er på strømpriser og hvor mye man taper på å ikke sjekke tilbudene, så jeg tenkte at nå skal jeg være en flink forbruker jeg også, og ikke bare nøye meg med det første og beste, sier Stavrum. Det angret hun snart på. Avtalen viste seg ikke å være så billig likevel. Hun prøvde å kontakte dem både på mail og telefon, men fikk ikke respons. På Facebooksida til selskapet, var det flere klagemeldinger. – Jeg tenket at jeg hadde dummet meg ut. Men med én gang jeg skrev en krass melding der, fikk jeg endelig svar. Strømselskapet svarte henne at strømmarkedet er i stadig endring og at prisene justeres fortløpende deretter. Men på prisvurderingstjenesten hun hadde brukt, reklamerte strømselskapet fortsatt for den billige strømavtalen hun selv hadde tegnet. – Jeg føler meg rett og slett lurt. For meg virker det som de gjør dette bevisst og bare satser på at folk ikke orker å gjøre noe med det. Stavrum valgte å gå tilbake til den gamle strømleverandøren. – Der var det god kundeservice og aldri noe tull.

–Hvis leverandørene påstår at en avtale blir billigere, må de kunne dokumentere dette. Hvis det viser seg at informasjonen er feil, er avtalen villedende og i strid med markedsføringsloven, sier Elton Haug.

234 skriftlige klager

Nylig konkluderte Forbrukerombudet at markedsføringsloven var brutt da en strømleverandør lovet kunden «å matche prisen» hvis de fant lavere strømpris andre steder.

–Det viste seg at det ikke stemte. Påstanden om «prismatch» var dermed å anse som ulovlig reklame, men leverandøren har nå endret slik at de faktisk matcher prisen i alle tilfeller, sier Elton Haug.

Forbrukerombudet fikk til sammen 234 skriftlige klager på strømselskaper i 2016.

–Strømbransjen ligger som nummer to på lista over type selskaper som det klages oftest på, sier han.

Forbrukerne bør styre unna telefonselgere som selger «billig» strøm, fastslår Elton Haug.

–Tilbudene som markedsføres gjennom telefonsalg, er aldri gode tilbud. Tvert imot, de er nesten uten unntak dyrere, og ofte er det avtaler med bindingstid og høye oppsigelsesgebyrer. Den type markedsføring koster mye for strømselskapene, og derfor blir prisene også høyere.

Garanti

–Ikke velg de billigste strømselskapene, råder Hilde Uthaug, daglig leder for Forbrukerrådets tjeneste Strømpris.no.

–De billigste på lista skrur gjerne opp prisene etter at du har inngått avtalen. Velg heller en leverandør som ligger midt på treet, og som gir deg direktevarsel på sms eller e-post dersom de endrer prisene. I tillegg er det beste å få en avtale av en viss varighet, f.eks 12 måneder, sier hun.

Alle som selger strøm i Norge, er lovpålagt å oppgi sine priser og vilkår til Forbrukerrådet, slik at Strømpris.no oppdateres daglig.

–Informasjonen du finner på nettsiden fungerer som en slags garanti for de betingelsene som gjaldt da du inngikk avtalen. Hvis du opplever at prisene blir endret uten at dette var avtalt, står du sterkere hvis du kan vise til den spesifikke avtalen du har lastet ned i pdf-format, sier Uthaug.

Skal ha varsel om endringer Dette svarer Aslak Øverås, informasjonssjef i bransjeorganisasjonen Energi Norge: - Det er bra at det finnes et godt utvalg av strømavtaler som dekker ulike behov og bidrar til konkurranse. Her må det også være rom for introduksjonstilbud og kampanjepriser, som i andre markeder. Men kundene har krav på god informasjon om hva de kjøper, de skal kunne sammenlikne med andre produkter og de skal ha varsel dersom pris eller andre forhold i avtalen endres. – Vi har registrert flere henvendelser om strømavtaler det siste halvåret. Derfor har vi i samarbeid med Forbrukerombudet gjort endringer i standardvilkårene. Kundene har fått styrket sine rettigheter blant annet når det gjelder varsling av prisendringer og vilkår for å gå ut av fastprisavtaler. De nye vilkårene er tatt i bruk av strømleverandørene fra nyttår.