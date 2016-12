Slik blir det nye passet ditt i 2017

(Dagbladet) Nå forandres reglene for hva som er mulig å gjøre når du får nytt pass. Og i 2017 må du være klar over at ditt nye pass kommer til å ha nøyaktig de samme opplysningene som finnes om deg i Folkeregisteret. Og dette kan ingen endre.

Blir som det er

Ved innføring av nytt saksbehandlingssystem for pass og nasjonalt ID-kort fra høsten 2017 vil det ikke lenger være mulig for saksbehandlere å overskrive opplysninger/overstyre opplysninger fra folkeregisteret. Klargjøringen av retningslinjene er derfor i tråd med det som vil gjelde ved innføring av nytt saksbehandlingssystem. Dette opplyser politiets IKT-tjenester på sine nettsider.

Dersom du har endret etternavn men ikke rukket å registrere dette hos Folkeregisteret vil du få det gamle navnet i det nye passet. Dette passet skal du sannsynligvis ha de neste ti årene, så det er smart å sørge for oppdaterte opplysninger i Folkeregisteret før du søker om pass.

Har du giftet deg?

Du må også huske at navnet på flybilletten din må være identisk med det navnet du har i passet ditt. Dersom du har giftet deg (eller skilt deg) og skiftet etternavn så må du ikke ta du bruk det nye etternavnet ved billettbestillinger før du har fått ordnet deg nytt pass.

Du kommer ikke inn i USA uten dette passet

Nye regler

Flere norske passinnehavere har teksten «ukjent» i rubrikken fødested. Dersom ditt pass har denne teksten og du ønsker å få ført inn riktig fødested kan du ta kontakt med passkontoret på hjemstedet ditt og søke på nytt. Da får du nytt pass kostnadsfritt, fordi det regnes som en reklamasjon.

Her kan du lese hvem dette gjelder for og hvilke krav som gjelder for identifikasjon.

- Vi oppfordrer adopterte til å sjekke hos folkeregisteret om fødested er lagt inn, slik at de senere unngår forsinkelser når de skal fornye passet, sier seksjonssjef Astrid Borge i Politidirektoratet.

Pass på alle utenlandsreiser

Norske myndigheter anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig som reise- og id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap. Og husk at mange fly- og fergeselskaper og hoteller krever ofte pass ved innsjekking. Ta derfor med deg pass selv om du «bare» skal reise med danskebåten.

Hvor lenge varer passet ditt?

Mange tror at passet varer helt frem til utløpsdatoen på reiser til alle land. Men visste du at mange land har egne regler, som krever at passets ikke er gyldig hvis det ikke er henholdsvis seks eller tre måneder til utløpsdatoen når reisen gjennomføres. Her kan du lese mer om dette og hvilke land denne regelen gjelder for.