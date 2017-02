Slik finner du de råbillige langturene

(Dagbladet): Har du planer om å dra på storbyferie til sommeren - eller kanskje til høsten? Da bør du starte jakten på de billige billettene allerede nå.

Her får du noen gode tips som gjør at du kan spare mye penger.

Vær fleksibel

Å være fleksibel sparer deg for mer penger enn å gjennomføre bestillingen på riktig dag. Vi har sjekket flybillettprisene til 10 storbyer tre ganger i løpet av en uke. Og det er ingen fast dag som er billigere enn de andre.

Noen billettpriser gikk opp med noen hundrelapper, mens andre gikk ned med tilsvarende.

Hva er smartest?

Og det er slett ikke alltid at lavprisselskapene har de laveste prisene. Selskap som SAS, Thai Airways, KLM, Finnair og Air France klarer seg ofte godt i priskonkurransen. Og disse selskapene har gode samarbeidsavtaler som kan være gode å ha dersom den opprinnelige reisen blir forsinket. Bruk alltid bonuskort, slik at du samler poeng for reisene dine.

Her er noen eksperttips for å få tak i de billige billettene:

1) Bestill gjerne utreise og hjemreise med to ulike selskap.

2) Sjekk om det kan være penger å spare på å velge noe annet enn byens hovedflyplass.

3) Vurder om et stop-over kan gi deg gode besparelser.

4) De billigste billettene har ofte lang reisetid. Sjekk derfor om det er en direkte-flyvning. Det kan være smart å betale litt ekstra for direktefly, i forhold til det du ellers må kjøpe av mat og drikke på stop-over-flyplassen(-en).

5) Dersom du mellomlander må du legge inn tilstrekkelig med tid til neste fly slik at du er sikker på å rekke dette. Noen flyplasser har lange avstander mellom gatene. Alt under 60 minutter transfertid er risikosport.

6) Sjekk om flyselskapet har gebyrer for bestilling, betaling og bagasje.

7) Sjekk at passet ditt er gyldig i forhold til det landet du skal reise til.

8) Betal minst halvparten av reisen med kredittkort slik at du har en reiseforsikring inkludert.

9) Husk å oppheve eventuell regionsperre på kredittkortet.

10) Vær fleksibel i forhold til reisedager. Sjekk om billetten er billigere dersom du reiser en dag før eller en dag senere. Men ta også med eventuell ekstra hotellovernatting i dette regnestykket.

Vi har valgt ut tre reiseperioder i vår pristest:

Og dette er prisene vi fant (rimeligste alternativ):

10.-20. juni:

London

Ryanair kr 421

Moskva

Aeroflot kr 1776

Bangkok

Thai Airways kr 4666

Paris

Air France/Norwegian kr 814

Roma

Norwegian kr 1610

New York

Norwegian 3225

Miami

SAS kr 4888

Los Angeles

Norwegian 4755

Dubai

Emirates kr 3978

Barcelona

Norwegian kr 1794

10.-20. juli

London

Ryanair kr 997

Moskva

Baltic Air kr 1545

Bangkok

Finnair/Jetstar kr 5492

Paris

Norwegian kr 1414

Roma

Norwegian kr 2866

New York

SAS kr 5623

Miami

Air Canada kr 4473

Los Angeles

SAS kr 8365

Dubai

Emirates kr 4798

Barcelona

Norwegian/SAS kr 2413

10.-20. oktober

London

Norwegian kr 577

Moskva

Aeroflot kr 1687

Bangkok

SAS/Thai Air kr 4971

Paris

SAS kr 893

Roma

Norwegian kr 1510

New York

Norwegian kr 2525

Miami

SAS/United Airlines kr 5294

Los Angeles

KLM kr 3294

Dubai

Emirates kr 3798

Barcelona

Norwegian/Vueling kr 907

Slik sjekket vi prisene Vi har brukt søkemotoren Momondo som hovedverktøy i pristesten. Den sjekker raskt et stort antall nettsider for å finne gode priser og gode reisealternativer.

Du kan legge inn prisvarsel, slik at du får beskjed dersom de venter at prisene går vesentlig opp eller ned.

Vi sjekket laveste pris, raskeste reisetid og «beste» valg.

Dette regnes ut av summen av reisetid i forhold til pris.

Det er ikke tatt med eventuelle gebyr for bestilling, betaling og bagasje.

Vi undersøkte prisene for ti destinasjoner, alle reisemålene ble sjekket tre ganger i uke 5 og 6.

Prisen som står i oversikten er den siste innhentede prisen fra 6. februar, og er den billetten vi anbefaler basert på reisetid i forhold til prisen.