Slik gjør du storbyen om til en diger taxfreebutikk

Er du blant dem som synes at kontoen pleier å være veldig tom etter storbyferien - på grunn av litt for mye shopping? Da er dette tipset nyttig før du drar på din neste reise. For nå kan du få mye penger tilbake - hvis du vil.

Få momsen tilbake

Tax-freebutikker er ikke noe du bare finner på ferger, havner og flyplasser.

37 forskjellige land over hele verden er nemlig med i taxfree-ordningen som gjør at du kan handle i vanlige butikker og å få tilbake momsen etter handelen.



Nå gjelder riktignok ikke ordningen for nordmenn når vi handler i de andre nordiske landene, derfor er det bare i 32 av landene du kan gjøre deg nytte av denne formen for taxfree-handel.



Men, det gjør likevel godt for kontoen dersom du benytter momsrefusjonen smart.

Disse er med i ordningen

Det er butikker som selger det som regnes som vanlige turistvarer som omfattes av momsrefusjonen. Se etter taxfree-shoppingmerket når du går inn i butikken eller ved kassa.



Eller spør de som jobber der om butikken er med i ordningen. Reiseutstyr, småelektronikk, klær, sko, smykker, sminke, gullsmeder og gavebutikker er typiske butikker som gjør at du kan gjøre et moms-kupp etter handelen.

Hvis momsen som legges til varene i butikken er 20 prosent, så får du tilbake 16,7 prosent av det du betalte.

Har du handlet for 6000 kroner så får du tilbake 1002 kroner.

Noen minstesatser • Frankrike kr 1640

• Hellas kr 1130

• Italia kr 1150

• Kroatia kr 920

• Nederland kr 470

• Spania kr 840

• Storbritannia kr 340

• Tyrkia kr 310



Momssatsene er litt ulike fra land til land. Det samme gjelder reglene for hva som er minstebeløpet du må handle for.

Minstesatsen er lavest i Argentina med 30 kroner. Og den er høyest i Sveits med 2610 kroner.



Dette beløpet gjør du deg kjent med før shoppingen handler. Eller du kan bruke denne taxfree-kalkulatoren for å regne det ut for deg.



Hvis du i utgangspunktet havner rett under minstekravet, lønner det seg altså å handle litt mer, for å komme over prisgrensa.

Det er en rekke ulike firma som jobber med momsrefusjon for utenlandske turister. Det absolutt største firmaet er Global Blue, men det kan også være andre som er aktuelle i den butikken du handler i.

Det absolutt smarteste er å laste ned tax-refund-appen på forhånd. Her legger du inn alle de opplysninger som trengs om deg - inklusiv passnummeret. Denne appen viser du når du skal handle. Ekspeditører kan scanne den personlige koden din og dermed går handelen raskere, og best av alt: Du slipper bryet med å fylle inn alle disse opplysningene på blankettene etterpå.

Det kan også være lurt å finne tax-refundkontorer i storbysentrum så slipper du lange køer på flyplassen når du skal reise hjem. Du må nemlig få godkjent-stempel på blankettene for å få pengene tilbake.

Husk også i ikke ta i bruk varene du har kjøpt, for de skal kunne vises frem ubrukt/uåpnet ved tollkontroll.



Slik gjør du det • Handle i butikker med taxfree-shopping-merke

• Be ekspeditøren fylle ut en spesiell blankett som festes til kvitteringen

• Legg dette i den medfølgende konvolutten som ikke skal lukkes helt ennå

• Fyll inn din personlige informasjon på blanketten (hvis dette ikke er gjort via appen din når du betalte) og signer denne

• Når du kommer til flyplassen går du til tollvesenets ekspedisjon i avgangshallen for å få stemplet blanketten (før du sjekker inn bagasjen din).

• Nå kan du lukke konvolutten og postlegge den på flyplassen (før du forlater landet) eller gi den til personalet i tax-free-refund-butikken (ofte en Global Blue-butikk)

• Du kan velge om du vil ha pengene inn på konto eller om du vil ha det utbetalt i kontanter. Den siste løsningen er den minst lønnsomme, siden firmaet tar et lite gebyr for kontantutbetaling