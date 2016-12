Spandabel sjef sendte alle sine 800 ansatte på cruise i Karibia

Fikk du julegave av sjefen til jul?

Sikkert vel fortjent, men det var kanskje ikke helt i klasse med hva direktør Gary Bertch i kjøkken- og møbelprodusenten Bertch Cabinet i Iowa i USA klinket til med.

Bertch, som i 1977 startet det tydeligvis så suksessrike firmaet sammen med sin kone Becky, samlet før jul alle sine ansatte - faktisk mer enn 800 personer - og roste dem for å ha bidratt til at firmaet hadde nådd sine mål for året.

Og han nøyde seg ikke med det. Ifølge lokalavisa The Courier ba sjefen alle sine 800 ansatte om å finne fram sommertøy og solkrem og forberede seg på en velfortjent - og fullt betalt - ferie.

- Vi reiser søndag 8. januar. Fire charterfly er bestilt og frakter de ansatte til Miami der de overnatter på et 5-stjerners hotell.

- På mandag fraktes vi i busser til havnen og går om bord i cruiseskipet. Mandagen etter er alle tilbake på jobb, sier han til avisa.

Det hører med til historien at Bertch Cabinets har vært kjent for å belønne sine ansatte når det har gått bra. Cruiset han nå gir sine ansatte er ikke det første i firma-historien. Men siden 2005 har det vært rolig på gavefronten.

- I fjor kom vi endelig på offensiven igjen etter resesjonen som begynte i 2008, sier han.

I fjor utfordret han sine ansatte til å bidra til å nå firmaets målsettinger. Allerede da lå Karibia-cruiset i potten som en belønning.

- Vi ville inspirere våre ansatte til å nå målene vi satte oss, både hva kundebehandling og økonomi angikk, sier Bertch.

Og han lykkes.

Fra å sysselsette over 1000 personer, måtte firmaet redusere betydelig under nedgangstidene. På det laveste, i 2011, sto det 600 personer på lønningslista.

- Heldigvis har vi kunnet ansette folk igjen de siste årene, sier Bertch, som gleder seg stort til å reise på cruise med sine ansatte.

- Vi skal reise med Carnival Cruise Lines. Vi har brukt de før også, men første gang vi reiste med dem gikk båten tom for øl.

- Så vi har bedt dem ta med litt ekstra denne gangen.