Tirsdag morgen kommer verdens største seilyacht til Kristiansand

(Dagbladet): Nordmenn som har tatt Kiel-ferga har sperret opp øynene under innseilingen til den tyske byen de siste månedene. På vei til kai har de nemlig passert et monster av en seilbåt under bygging på et av verftene i Kiel.

«Sailing Yacht A» heter den, og er 143 (!) meter lang. Ergo er den mer enn dobbelt så lang som legendariske «Cutty Sark».

Båten er en ekstrem - og enorm - luksus-seilyacht bygget av den russiske oligarken Andrej Igorevich Melnichenko.

Melnichenco er ifølge Forbes god for over ti milliarder dollar og er rangert som Russlands 11. rikeste mann i 2016. På verdensbasis holder han en respektabel 139. plass på rikinglista.

Til Kristiansand

Etter det Dagbladet forstår, begynner båten nå å bli ferdig, og er inne i en prøveperiode før den skal overleveres fra verftet til sin russiske eier.

Torsdag morgen tidlig kommer yachten, etter det Dagbladet erfarer, på en svipptur til Kristiansand.

Dette kan ikke havnemyndighetene bekrefte, da de aldri kommenterer anløp av private yachter. Dagbladets kilder er likevel sikre på at opplysningene stemmer.

Så, er du i Kristiansand-området tirsdag, og vil se på den enorme seilbåten som har master høyere enn Big Ben i London, bør du ta deg en tur ned i havna.

43 overvåkingskameraer

Superyachten har kostet den russiske industrimagnaten dyrt. I følge avisa Mail Online, skal skipet, som har åtte dekk - ha en kostnad på fire milliarder kroner.

Men til gjengjeld så synes den godt. De tre mastene - bygget i karbon - ruver 91,5 meter i været, det er høyere enn Londons kjente landemerke Big Ben.

Om bord finner du selvsagt både svømmebasseng og helikopter-landingsplass.

I tillegg skal skuta være utstyrt med skudd- og bombesikkert glass og 43 overvåkingskameraer. Russiske oligarker tuller ikke med sikkerheten.

I bunnen er det bygget inn et enormt glassfelt som gir utsikt også ned i havet.

Yachten, som er tegnet av franske Philippe Starck - og nå blir ferdigstilt ved German Naval Yards i Kiel, skal ha plass til 20 gjester, men krever et mannskap på 54.

Det til tross for verdens mest avanserte teknologi. Båten skal kunne seiles via en berøringsskjerm fra cockpit.

Dobbelt så stor

For det er seilene som er poenget med dette fartøyet, og gjør det så spesielt.

Størrelsen er en ting, båten er omtrent dobbelt så lang - og dobbelt så bred - som den legendariske seilskuta Cutty Sark.

Men der stopper sammenligningen med tidligere seilbåter.

- Vi tror denne seilyachten vil bli en inspirasjon til fraktskip-redere. Dette er en teknologisk nyvinning bygget av de mest moderne materialer og teknologi. En flytende demonstrasjon av hva som er mulig, sier Benjamin Maltby i MatrixLloyd.

Og legger til:

- Miljøbevgelsen bør juble. Tradisjonelle frakteskip slipper ut masse CO2. Vi vil vise at forurensende diesel-motorer ikke lenger er nødvendig.

Det er ikke kjent hvor lenge «Sailing Yacht A» blir liggende i Kristiansand.