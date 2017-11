21 «i siste liten» julegaver som varmer

Dette er annonsørinnhold fra Høie Les mer om annonsørinnhold.

Som alltid kommer julen fortere enn vi tror, og er du ennå ikke ferdig med alle gavene, er det på tide å gjøre siste innspurt nå!

Vi har samlet 21 «i siste liten» julegaver som passer til hele familien; enten det er mannen i huset, dama eller de minste i familien. Og det beste av alt; de er litt utenom det vanlige, og varmer litt ekstra godt i månedene som kommer. Ja, noen av tingene kommer mest sannsynlig til å bli tatt i bruk det sekundet de åpnes!

Vi snakker selvsagt om deilige pledd, lekre sengesett og dyner og puter som uten tvil kommer til å gjøre det ekstra hyggelig å legge seg om kvelden - og som ikke minst kommer til gi deg bedre søvn!

Her er 21 deilige julegaver du uten tvil kan kjøpe i siste liten:

Til han:

Til mannen i huset vil vi gå for delikate blå- og gråtoner og lune jordfarger som vil få han til å slappe av - og forhåpentligvis føre til en god natts søvn!

Har dere nok av sengesett (kan man noen gang få nok?), er blant annet en deilig kvalitetspute noe å vurdere. Ikke bare er en god pute noe man dessverre sjeldent unner seg selv, det er også en uventet gave som gjør stor forskjell på nattesøvnen!

Til henne:

Når det kommer til kvinnen i huset, vet vi at hun til tider kan være litt kresen. Men hvilken kvinne sier vel nei til et nytt sengesett? Og det i de deiligste høstfarger og mønstre. Beige og grønn og blomster- og naturmønstre.

Vil du gi en ekstra gave som passer til trekket, er en ny dyne noe hun garantert hadde satt pris på. Går du for bestselgeren Saga er du sikker på at hun kommer til å sove godt i tiden fremover. Dundynen er nemlig fylt med ekstra ren europeisk 90 prosent moskusand og er i tillegg NAAF anbefalt.

Til de minste:

Og sist, men ikke minst et par gaveforslag til de minste. Det er lett å tenke at leker og moro er det eneste som vil glede et lite hjertet, men slik er det ikke! Kjøper du et lekkert pledd som piffer opp lekerommet, blir det ekstra moro å tilbringe tid der.

Det samme gjelder et lekkert sengesett og en deilig ny dyne; det gjør det ekstra deilig å legge seg i sengen. For ikke å glemme at en god dyne faktisk kan bidra til enda bedre søvn for de minste.

