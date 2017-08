500 000 av oss bruker den: Dette visste du ikke om RuterReise-appen

Dette er annonsørinnhold fra Ruter Les mer om annonsørinnhold.

Ruter.no er fortsatt det reiseplanleggingsverktøyet folk kjenner best, men RuterReise-appen blir stadig mer folkekjær. Det viser en undersøkelse gjort av Epinion for Ruter.

Mens 94 prosent av de spurte oppgir å kjenne til ruter.no, oppgir 76 prosent at de har kjennskap til RuterReise. Til sammenlikning oppnår for eksempel Google Maps 72 prosent i samme undersøkelse.

- Med appen trenger du ikke å planlegge så mye i forkant, for du kan få oppdatert informasjon underveis, sier Tine Sivertsen, ansvarlig for reiseplanlegger i Ruter.

Last ned RuterReise-appen på App Store

Reiseplanleggingsappen blir stadig mer populær. Over en halv million nordmenn bruker RuterReise, og 100 000 av dem hver eneste dag. De aller mest brukte funksjonene er visning av avgangstider i sanntid, og muligheten til å finne ut hvordan man reiser til en bestemt adresse eller holdeplass.

- Vi tror appen gir kundene våre mer frihet, og forhåpentligvis også litt mer tid. Du vet akkurat når neste buss kommer, så da vet du om du for eksempel rekker å ta en kaffe ved kjøkkenbenken før du må gå til holdeplassen, eller om du har tid til å sende en mail til før du drar fra jobben. Det er som å ha en reiseassistent i lomma, som alltid gir deg oppdaterte avgangstider og raskeste reiserute dit du skal, sier Tine Sivertsen.

RuterReise kommer like sterkt ut som ruter.no når det gjelder preferanse. Samtidig er det sånn at yngre aldersgrupper har høyere preferanse for appen, mens de eldre foretrekker å planlegge reisen på ruter.no.

Last ned RuterBillett-appen fra Google Play med din Android-telefon

Slik fungerer sanntiden

Hvis du har reist kollektivt i Oslo har du sikkert opplevd følgende: Du står på holdeplassen og venter. Du titter jevnlig ned på RuterReise-appen på telefonen.

3 min står det, 2 min. Så hopper det til 3 min igjen. Så står det plutselig «NÅ» - men du ser da ikke bussen foran deg?

Forklaringen er ganske enkel.

Hvis dette skjer, er bussen 45 sekunder eller mindre unna holdeplassen - men den står stille i trafikken. Sanntid er egentlig en avstandsbeskrivelse som er konvertert til tid.

Bussene og trikkene er nemlig utstyrt med GPS, som rapporterer inn hvor i løypa kjøretøyene befinner seg. Så hvis det plutselig oppstår kø, eller andre hindringer på veien - så oppdaterer naturlig nok også tidsanslaget i appen seg.

Stadig nye funksjoner

RuterReise har vært på markedet siden 2008 og mye har skjedd med appen. I den nyeste versjonen kan du blant annet:

Finne reiseforslag med T-bane, buss, trikk, båt og tog. Du kan søke på stoppesteder, adresser, områder og en rekke severdigheter. Appen dekker hele østlandsområdet.

med T-bane, buss, trikk, båt og tog. Du kan søke på stoppesteder, adresser, områder og en rekke severdigheter. Appen dekker hele østlandsområdet. Definere dine egne favoritter – lagre søkene du bruker mest, så går det litt raskere å finne reise neste gang.

– lagre søkene du bruker mest, så går det litt raskere å finne reise neste gang. Se på kart som viser holdeplasser, salgssteder for billetter, og ledige bysykler og bysykkelstativ, samt hvor reisen din går.

Dette visste du ikke om RuterReise

Men det finnes også litt mer skjulte funksjoner du kanskje ikke visste om.

Tine Sivertsen trekker fram at man kan riste på telefonen for å få oppdatert sanntid, noe som kan være kjekt om vinteren når det er kaldt for fingrene.

Tips! Slik får du avgangstidene på mobilens hovedskjerm:

Swipe til venstre for å få opp widgeter. Scroll ned på siden og klikk «Rediger» eller «Legg til widget». Da skal du kunne velge RuterReise, og linjene du har lagret som favoritter vises i en egen widget med sanntid.

Under «Innstillinger» har du mulighet til å se visning av hvilke trikker som har lavt gulv hvis du f.eks. reiser med barnevogn eller rullestol, og finne ut hvor mange vogner T-baneavgangene har.

- Hva er den smarteste funksjonen i appen du tror folk flest ikke har fått med seg?

- Det tror jeg er widgeten. Det er en relativt ny funksjon som gir deg tilgang til sanntid på linjene du har lagret som favoritter, uten at du trenger å åpne appen. Det kommer flere av disse med tiden, sier Sivertsen, som lover at RuterReise skal bli enda mer uunnværlig for folk framover.

Les mer om RuterReise-appen