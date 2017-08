Går strømregningen i taket hvis jeg kjøper elbil?

Dette er annonsørinnhold fra Les mer om annonsørinnhold.

Ifølge Statistisk sentralbyrå kjører norske personbiler i snitt 12 289 kilometer i året. Det betyr at en gjennomsnittlig bilist som skaffer seg elbil, kan forvente at strømregningen øker med 2500 kroner i året. Det betyr at strømregningen din bare går opp med litt over 200 kroner i måneden – og da har vi rundet opp i alle ledd!

Hva er kostnaden for en bensinbil? Gitt en bensinpris på 15 kroner vil drivstoffet til en bensinbil som bruker 0,7 liter per mil være nesten 13 000 kroner i året. Det betyr at du sparer 10 500 kroner i året på å kjøre elbil – bare i drivstoffkostnader!

Mange økonomiske fordeler for el-bilister

Som om ikke det var nok, så har du som elbilist i tillegg alle disse økonomiske fordelene:

• Kjøp av elbil er fritatt engangsavgift og merverdiavgift

• Gratis parkering på kommunale p-plasser i mange kommuner

• Gratis passering i alle bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift (dette krever bombrikke)

• Adgang til å kjøre i kollektivfeltet mange steder

• Redusert årsavgift (455 kroner)

• Gratis lading på mange offentlige ladestasjoner

• Gratis transport av elbilen på enkelte ferger (det må betales for sjåføren og passasjerene)

• Statens regulativ gir deg ekstra tillegg i kilometergodtgjørelsen hvis du kjører elbil