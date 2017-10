Høstfrossen? Fire drikker du kan varme deg på med god samvittighet

Dette er annonsørinnhold fra Les mer om annonsørinnhold.

Høsten er på fremmarsj, og det blir stadig mer fristende å sitte under et pledd med noe varmt å drikke.

Vær kreativ med krydder i ulike varme drikker i høst!

Hel kardemomme, vaniljestang, stjerneanis, nellikspiker er alle krydder som gir spennende smaker. I tillegg kan ingefær, chili, sitron, lime, appelsin, kiwi, grapefrukt, eple være knallgode smakstilsettere. Duften av varme krydder skaper stemning og hygge i huset.

Her får du gode tips til friske og smaksrike drikker, som også er ekstra gode og lindrende når høstforkjølelsen melder sin ankomst.

Chai te med lime og chili – 43 kcal per kopp

Chai er en indisk te, som både skal være søtlig og krydret. Og med deilig smak av lime og honning.

Dette trenger du til 1 kopp:

1 1/2 dl chai te

1 hel kanelstang

3 hele nellikspiker skallet av 1/2 lime

1/2 dl varm lettmelk

1 ts honning

1/2 ts chili

Sånn gjør du

Kok opp te, kanelstang, nellikspiker og finraspet limeskall i en kjele. Ta kjelen av varmen og la blandingen trekke under lokk noen minutter. Sil blandingen og tilsett honning og kokt lettmelk. Hell alt over i et krus og server rykende varm!

Hot kakao – 111 kcal per kopp

Kakao er bare veldig godt! Her er en sterk, oppkvikkende og litt lettere variant.

Dette trenger du til 1 kopp:

2 dl lett melk 0,7 %

1/2 ss kakao

1/2 ts finhakket rød chili

1 vaniljestang

1 ts honning

Sånn gjør du

Del vaniljestangen i to og skrap ut frøene. Ha vaniljestang, frø, melk, kakao, chili og honning i en kjele og varm opp til kokepunktet. Tilsett gjerne litt melkeskum på toppen, og et dryss av chili. Serveres rykende varm!

« TIPS: for en ekstra spennende variant kan du tilsette kanel og kardemomme i kakaoen. »

Høstte – 7 kcal per kopp

Fersk chili, appelsin og ingefær gjør denne teen forfriskende og rensende for såre halser. Frosne bær smaker utmerket i te – og gir påfyll av vitaminer og antioksidanter.

Dette trenger du til 4 kopper

8 dl vann

1 sitrongress

1 dl frosne bringebær

2 ss limesaft

2 skiver appelsin

1 stor bit ingefærrot

1/2 fersk chili

Sånn gjør du

Kok opp vannet, bank sitrongresset, skrell og del ingefæren i biter og rensk chilien for frø. Når vannet har kokt opp, ta kjelen av platen og ha i alle ingrediensene. La alt trekke i ca 10 minutter. Sil av og server. Serveres rykende varm. Litt melk i teen gir en rund og milde smak, samt tilskudd av kalsium. Indisk te har ekstra god og eksotisk krydder smak.

« TIPS! Honning gir en rund smak og naturlig smak i varm drikke, men du kan også bruke suketter eller annet søtstoff som gir søtsmak uten å tilføre energi. »

Ingefærte – 17 kcal per kopp

Ingefær kan hjelpe både mot kvalme og forkjølelse, og sammen med litt lime eller sitron smaker det både sterkt og friskt!

Dette trenger du til 1 kopp

2 dl vann

3 cm ingefærrot

1 ts honning

1 ss sitronsaft

1 limeskive

Sånn gjør du

Kok vann. Skjær ingefær i tynne skiver og legg dem i bunnen av en kopp. Hell over kokende vann, rør ut honning og smak til med sitronsaft. La det trekke noen minutter før du drikker. Server gjerne med tynne strimler av limeskall og en skive lime.