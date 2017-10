Husker du din første bilderørs-TV? Utviklingen har vært enorm siden den gangen

Midt på 1920-tallet dukket ordet fjernsyn opp i språket vårt, noen år før de første prøvesendingene i Storbritannia og USA. I 1954, over 30 år senere, skjedde den første prøvesendingen her i Norge. Med dagens raske teknologiske utvikling er drøye 30 år et hav av tid.

TV-teknologien har gjort avanserte byks de siste årene, og med dagens OLED-teknologi er vi ikke så langt unna en TV-skjerm så tynn at den skulle kunne gå i ett med tapeten, et vindu eller stoffet i klærne dine. Slik har det imidlertid og selvfølgelig ikke alltid vært. Dette er historien om TV-ens reise siden den første sendingen for over 90 år siden.

1930-1936

De første prøvesendingene med fjernsyn ble gjennomført allerede på 1920-tallet, men det var først i 1936 at amerikanske NBC og britiske BBC kringkastet sine første TV-sendinger. Det var imidlertid svært få som hadde tilgang på TV på denne tiden - bare 2000 apparater fantes i bruk. Skjermstørrelsen var ikke større enn 7 centimeter, men selve apparatet kunne være like stort som et barskap.

1960

I Norge prioriterte NRK lenge å bygge ut radioen. De første norske prøvesendingene tok derfor ikke til før i 1954. Norge var dermed sent ute i forhold til mange andre land med å innføre fjernsyn. I 1962 ble satelitten Telstar sendt ut i rommet, og den første direktesendingen over Atlanterhavet ble gjennomført. Verden fikk også se sin første TV-sending i farger.

Norge var sent ute også her. I 1971 diskuterte Stortinget om fargefjernsyn skulle innføres i Norge. Det var et stort løft å oppruste sendenettet i langstrakte Norge, og også for NRK betød farger store investeringer. Det var i denne debatten daværende stortingsrepresentant og senere kringkastingssjef Einar Førde ifølge NRK uttalte «Synda er komen til jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar.» Fra 1975 ble det likevel ordinære farge-TV-sendinger fra NRK.

1988

Den første LCD-skjermen kom på markedet samme år som George Bush senior ble valgt til USAs president. LCD er en tynn, flat skjerm bestående av et panel oppstilt foran en lyskilde eller reflektor. Krystall-molekyler styres med elektriske felt, og bytter på å slippe gjennom eller stenge ute lys i ulik mengde. Ved hjelp av røde, grønne og blå fargefiltre kombineres disse til å lage alle nyanser i bildene.

1997

Samme år som Mars Pathfinder lander på Mars, gjør plasma-TV-en sitt inntog på markedet. En plasmaskjerm er en skjerm der hver piksel består av tre små lysrør; et rødt, et grønt og et blått. Plasmaskjermen har fått navnet sitt fra lysrørets virkemåte: den ioniserte strømførende gassen i et lysrør kalles nemlig et plasma. Plasmaskjermen kunne gjøres noen centimeter tykk, noe som banet vei for det store gjennombruddet for flatskjermene. Prisen gjorde også at flere og flere husholdninger hadde mulighet til å skaffe seg flatskjerm. De kjemiske reaksjonene hadde imidlertid sine begrensninger, og skjermen var følsom for langvarig eksponering med samme bilde.

2002

CRT, eller det vi kaller bilderørs-TV, forsvant fra markedet. Teknologien som anvendte bilderør for å skape skjermbilde gjorde TV-en både dyp og bred. I takt med at skjermene ble større, ble også apparatene tyngre.

2004

LED-tv fikk sitt store gjennombrudd på markedet samme år som Norge tok fem gull i sommer-OL i Aten. LED-teknologien innebar en endring bort fra bruken av halogenrør og andre mindre håndterlige lyskilder. Belysningen i LED-TV-en besto i stedet av små og energieffektive LED-lamper. Størrelsen på dem ga en jevnere belysning og gjorde skjermene betydelig flatere. Ett år tidligere hadde High-Definition-TV blitt standard.

2007

Den første prototypen av OLED-TV ble vist fram. OLED-teknologien innebærer en variant av lysdioder der det øverste laget er organisk, altså en karbonforbindelse som kan tennes individuelt, men samtidig slukkes helt for fullstendig svart. Uten alle lag av belysning og ekstra elektronikk, kan en OLED-skjerm gjøres millimetertynn.

2013

Elektronikkjeden LG lanserte den første OLED-TV-en på forbrukermarkedet.

2014-2016

I 2014 forsvant plasma-TV-en fra markedet. Samme år ble 4K UltraHD den nye standarden for høyoppløselig underholdning, og LGs OLED 4K nådde forbrukerne. Noe senere introduserte man også Quantom dot-teknologien, som ved hjelp av filter forbedrer fargegjengivelsen i LED -og LCD-skjermer.

2015–2017

De siste årene har man snakket mer og mer om Quantom dot-teknologien. Quantum dot er mikroskopiske partikler, bare noen nanometer i størrelse, så små at de ikke lenger oppfører seg som vanlige objekter. Avhengig av størrelsen absorberer og samhandler de på ulike måter med ulike farger, og kan til og med lyse om man tilfører strøm. Noen produsenter bruker denne effekten til å filtrere og forbedre fargen i LCD-skjermer. For LCD er det i stor grad finpuss, men det spekuleres i om QLED i fremtiden kommer til å kunne brukes på samme måte som OLED, altså i skjermer som lager sitt eget lys uten bakgrunnsbelysning.

2017

Den konstante videreutviklingen av OLED-teknologi fører til at LG lanserer det første wallpaper-designet på forbrukermarkedet. Modellen på 65 tommer er kun 2,57 millimeter tykk, og så tynn at den kan festes på veggen med magneter. Skjermen ligger altså flatt mot veggen, og baner vei for fremtidens displayteknikk. Da vil interaktive, papirtynne og fleksible skjermer kunne integreres enda bedre i de overflater og materialer som vi benytter oss av hver eneste dag.