Slik får du mer frihet når du reiser

En undersøkelse publisert av Kampanje i fjor, viste at RuterReise er på nordmenns topp ti-liste over apper de ikke klarer å leve uten. Bare Yr kom høyere på lista av de tre norske innslagene.

- Vi tror appen gir kundene våre mer frihet, og forhåpentligvis også litt mer tid. Du vet akkurat når neste buss kommer, og om du rekker å ta en kaffe før du må gå til holdeplassen, eller om du har tid til å sende en mail før du drar fra jobb. Det er som å ha en reiseassistent i lomma, som alltid gir deg oppdaterte avgangstider og raskeste reiserute dit du skal, sier Tine Sivertsen, Ansvarlig reiseplanlegger i Ruter.

Dette er folks favorittfunksjoner

Og reiseplanleggingsappen blir stadig mer populær. Over en halv million nordmenn bruker RuterReise, og 100 000 av dem hver eneste dag.

- Med appen trenger du ikke å planlegge så mye i forkant, for du kan få oppdatert informasjon underveis, sier Sivertsen, som også har god kontroll på hvilke funksjoner folk flest liker:

- Det som er aller mest brukt er visning av avgangstider i sanntid, og muligheten til å finne ut hvordan man reiser til en bestemt adresse eller holdeplass, sier hun.

Første versjon av RuterReise ble lansert for iPhone i 2008, og viste kun avgangstider i sanntid.

- Vi så på appen som en forlengelse av sanntidssystemet, slik at kundene skulle ha tilgang til denne informasjonen selv om det ikke var skilt på holdeplassen. I tillegg ville vi at kundene skulle kunne vite om de behøvde å løpe for å rekke bussen, sier ansvarlig reiseplanlegger i Ruter.

Siden den gang har det skjedd mye. I den nyeste versjonen av RuterReise kan du blant annet:·

Finne reiseforslag med T-bane, buss, trikk, båt og tog. Man kan søke på stoppesteder, adresser, områder og en rekke severdigheter. Appen dekker hele østlandsområdet.

Definere dine egne favoritter – lagre søkene du bruker mest, så går det litt raskere å finne reise neste gang.

Se på kart som viser holdeplasser, salgssteder for billetter, og ledige bysykler og bysykkelstativ, samt hvor reisen din går.

Dette visste du ikke om RuterReise

Men det finnes også litt mer skjulte funksjoner du kanskje ikke visste om.

Tine Sivertsen trekker fram at man kan riste på telefonen for å få oppdatert sanntid, noe som kan være kjekt om vinteren når det er kaldt for fingrene.

Tips! Slik får du avgangstidene på mobilens hovedskjerm:

Swipe til venstre for å få opp widgeter. Scroll ned på siden og klikk «Rediger» eller «Legg til widget». Da skal du kunne velge RuterReise, og linjene du har lagret som favoritter vises i en egen widget med sanntid.

Under «Innstillinger» har du mulighet til å se visning av hvilke trikker som har lavt gulv hvis du f.eks. reiser med barnevogn eller rullestol, og finne ut hvor mange vogner T-baneavgangene har.

- Hva er den smarteste funksjonen i appen du tror folk flest ikke har fått med seg?

- Det tror jeg er widgeten. Det er en relativt ny funksjon som gir deg tilgang til sanntid på linjene du har lagret som favoritter, uten at du trenger å åpne appen. Det kommer flere av disse med tiden, sier Sivertsen, som lover at RuterReise skal bli enda mer uunnværlig for folk framover.

